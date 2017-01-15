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Как меняется ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Оптимизация и модернизация. Как «перевооружается» ЦСКА

Виктор Гончаренко переводит ЦСКА на новые тактические рельсы и активно внедряет в первую команду талантливую молодёжь.
15 января 2017, воскресенье. 13:00. Футбол
Новому «командиру» ЦСКА есть смысл принять как руководство к действию крылатое изречение премьера РФ: «Денег нет, но вы держитесь». Судя по условиям для подготовки, слухи об экономических затруднениях клуба изрядно преувеличены: чемпионы России ни в чём не знают нужды в Кампоаморе. Поля, питание, даже погода – всё по высшему разряду. Только на массовый призыв квалифицированных новобранцев извне Виктору Гончаренко рассчитывать не приходится. Он, по-моему, и не рассчитывает. Комплексную задачу, стоящую перед самым молодым наставником Премьер-Лиги, я бы сформулировал следующим образом: модернизация игры в условиях оптимизации бюджета.

ЦСКА своей мечты Гончаренко надлежит конструировать из подручных деталей. И при этом не допустить проседания суммарного уровня коллектива, в идеале – повысить его. Ситуация непростая, но, наверное, чертовски увлекательная. Белорусского специалиста она, кажется, нисколько не пугает – напротив, мотивирует, мобилизует. Для него как тренера это серьёзный профессиональный вызов, долгожданная возможность доказать, что метода, приносившая результат в командах-середняках РФПЛ, может быть эффективна и в большом клубе. Клубе-чемпионе.



Как ни парадоксально прозвучит, но лучшего момента для творчества в чистом виде трудно и придумать. В свете повсеместного урезания трансферных бюджетов значимость тренерской роли автоматически возрастает, и заметно. Банальная борьба кошельков – кто больше заплатит, тот и наверху – постепенно сходит на нет. На первый план выдвигаются профессиональные качества – такие, как селекционное чутьё, педагогические таланты. Не случайно в тренде Бердыев – спец, дающий максимально возможный результат при мизере затрат. Или Каррера, сумевший зарядить своей клокочущей энергией даже самых флегматичных спартаковцев.

Миссия Гончаренко проще и сложнее одновременно. В наследство от друга и коллеги Слуцкого он получил не только приличный тактико-кадровый багаж, но и груз завышенных ожиданий в довесок.
Ощутимого подкрепления со стороны ждать не приходится – в лучшем случае точечного усиления одной-двух позиций, в частности в атаке. Но, приняв условия игры, Виктор Михайлович азартно в неё ввязался.

Первым делом Гончаренко устроил скрупулёзную ревизию внутренних резервов – не единственного, но теперь, похоже, основного источника подкрепления команды. Если нет возможности купить мастера – его нужно вырастить в своём кругу, верно? Обилие молодых, свежих лиц на сборе в Кампоаморе – это не реверанс тренера в сторону публики, заждавшейся выпускников школы в головной команде клуба. Это неизбежность. ЦСКА подошёл к тому рубежу, когда омоложение рядов не просто желательно – необходимо. Куража, задора «армейцам» последнее время остро недоставало. А иной раз т физических сил. Свежая кровь, обильно вливаемая в красно-синие артерии сейчас, должна обновить команду внутренне и внешне.

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Из победителей группы E Лиги УЕФА в основную обойму влились оба лучших бомбардира – Чалов и Жамалетдинов (по 5 голов), основной вратарь Овчинников, хавбеки Олейников и Кучаев. Универсал Гордюшенко осенью чаще находился в расположении первой команды, чем второй. Добавьте сюда лучшего (официально) молодого игрока РФПЛ прошлого года Головина и ещё одного кипера Помазуна – получится восемь человек в возрастном диапазоне 18-20 лет. Масштабная перезагрузка, ничего не скажешь!
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Не все вчерашние дублёры с ходу закрепятся в основе – кому-то наверняка придётся ещё дозреть, физически и морально, в резервном составе или в аренде. Но точно так же очевидно, что ряд представителей «молодой гвардии» уже соответствует требованиям первой команды и ждёт не дождётся весны, чтобы удивить болельщиков. В лучшем, разумеется, смысле слова.

Выделять кого-то поимённо после неполной недели наблюдений будет неправильно и просто некорректно. Я и не стану этого делать. Ограничусь общей констатацией факта: на фоне «армейских» старожилов молодняк выглядит бойко и интересно. Ребята не робеют перед авторитетами и всё смелее берут инициативу на себя – исправно ассистируют, забивают в «двусторонках». Чувствуется, не сегодня-завтра начнут теснить из основы старших товарищей. Спортивного нахальства, честолюбия дублёрам не занимать, и это здорово!

По всей видимости, на новом месте работы Гончаренко будет смешивать опыт с молодостью примерно в тех же пропорциях, как и на прежнем. Свои самые громкие победы осенью – над «Локомотивом» и «Спартаком» в Москве – «Уфа» одержала со взрослой тройкой Васин – Аликин – Тумасян в обороне и юными Обляковым и Безденежных в созидательном блоке. Похоже, такого же подхода в комплектовании состава ВМГ будет придерживаться в ЦСКА: проверенные бойцы в тылу и дерзкая молодёжь в наступлении. Вернувшегося из полуторагодичной командировки Витиньо тоже позволительно определить во вторую категорию – 23 года парню всего.

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О тактической перестройке до начала контрольных матчей рассуждать преждевременно. Но работа в этом направлении тоже ведётся, и весьма интенсивно. Есть основания полагать, что весенний ЦСКА от самого себя образца последних лет будет отличаться не только несколькими фамилиями, но и более глобально, концептуально. В репертуаре команды появится ещё одна игровая модель. Какая из них – 3-5-2 или 4-2-3-1 – будет базовой, а какая – запасной, не так уж, в сущности, и важно. Главное, команда станет – должна стать – более гибкой тактически и непредсказуемой для противника. А значит – более сильной.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко Виктор Гончаренко Фёдор Чалов Видео
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