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175 лет назад 2016
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Юрий Калитвинцев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Калитвинцев: уверен, Панченко останется в «Динамо»

«Динамо» в первом матче 2017-го обыграло «Долгопрудный» со счётом 2:1, а Калитвинцев рассказал о Погребняке, Панченко и сборах в Турции.
15 января 2017, воскресенье. 15:30. Футбол
9 января лидеры ФНЛ вышли из отпуска и первую часть мини-сборов провели не за границей, а на базе в подмосковном Новогорске. Сегодня «Динамо» сыграло первый матч в новом году против «Долгопрудного» из Второго дивизиона.

В матче с географическими соседями динамовцы недосчитались сразу нескольких игроков. Голландский левый защитник Александр Бюттнер перед Новым годом расторг контракт с клубом, опорник из Белоруссии Станислав Драгун не попал в заявку на матч, а ещё шесть игроков получили микротравмы: это вратарь Антон Шунин, защитники Владимир Рыков, Дмитрий Белоруков и Сергей Терехов, а также форварды Евгений Луценко и Кирилл Панченко. К последнему зимой было приковано особое внимание: медиа много говорили о том, что лучший бомбардир ФНЛ может вернуться в ЦСКА, и отсутствие футболиста в заявке на матч с «Долгопрудным» могло только подкрепить эти слухи. Однако Панченко действительно приболел, о чём сам сообщил журналистам после матча.

Зато на матче присутствовали два человека, отвечающие за подготовку молодого поколения динамовцев: новый главный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов и директор клуба по подготовке резерва Алексей Смертин.
Оба следили, в частности, за 20-летним форвардом Александром Батаевым из «молодёжки» греческого ПАОКа, который сейчас находится на просмотре в «Динамо» и, скорее всего, будет готовиться к сезону на сборах второй команды.

В отсутствие главного лидера и голеадора Кирилла Панченко главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев пробовал модную формацию 3-5-2 в оригинальной форме. Фактически единственного центрального защитника играл молодой швед Себастьян Хольмен, а Александр Козлов и Григорий Морозов часто подключались к атаке по флангам и поджимали футболистов «Долгопрудного». В центре над мощной связкой Сапеты и Зотова играл молодой креативщик Кузьмин, по флангам бегали «латерали» Маркелов (позже его сменил Катрич) и Темников, а пару нападения составили Обольский и Бечирай.

Самым активным в первом тайме был тот, кто должен был заменить Панченко, — Максим Кузьмин. 20-летний полузащитник дважды мог заработать пенальти (правда, судья ни разу на точку не указал), но всё равно открыл счёт в первом тайме после сольного прохода и точного удара в угол. «Долгопрудный» же пытался огрызаться усилиями нападающего Ираклия Логуа. 25-летний форвард семь лет назад капитанил в «молодёжке» «Динамо» и даже был признан лучшим молодым игроком бело-голубых, но в основе сыграл всего один матч и теперь выступает во Втором дивизионе.

Во втором тайме «Динамо» перестроилось на более привычную схему 4-4-2, а из начинавших с первых минут игроков на поле остались только трое — Хольмен, Морозов и Зотов. Последний придумал второй гол бело-голубых в ворота голкипера, которого тренирует Александр Филимонов — Зотов подхватил мяч на фланге и забросил его на Антона Терехова, который замкнул передачу кивком головы почти в упор. Выделялся на поле и Павел Погребняк, к которому выстраивалась очередь из футболистов «Долгопрудного», пытавшихся подобраться к мячу мимо корпуса динамовца.

«Динамо» много владело мячом, но атаки соперников в новом сочетании без основных центральных защитников не пропускать не могло. Так «Долгопрудный» заработал штрафной на фланге, и один из защитников команды точно замкнул высокий навес, установив окончательный счёт — 2:1.

После матча итоги первых сборов и первой игры в сезоне подвёл главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.

— Никаких проблем у травмированных игроков нет, — сразу заявил Юрий Николаевич журналистам. — Просто кто-то выдержал полученную нагрузку, а кто-то не совсем. В целом первый, подготовительный этап прошёл хорошо. Главное, что ребята пришли без лишнего веса. Видно, что выполняли необходимую работу в отпуске.

— Почему выбрали холодную Москву для подготовки на первом этапе?
— В Новогорске у нас очень хорошие условия. На первые дни, когда здесь было -30, у команды была запланирована работа в зале, так что никаких неудобств погода не вызвала.

— Где и когда будут следующие сборы?
— 17 января мы вылетаем в Турцию, где сыграем несколько контрольных матчей, возвращаемся в Москву 1 февраля, а затем снова улетаем туда же с 7 до 22 февраля. После двух выходных с 24 февраля начинаем подготовку ко второй части сезона.

— Игрой с «Долгопрудным» довольны?
— Я бы назвал её тренировкой с повышенной ответственностью, направленной на раскачивание сердечно-сосудистой системы. Нас интересовали объём и мысль, так что игрой я удовлетворён.

— Есть ли футболисты, на которых вы не рассчитываете в связи с сообщением на сайте клуба о планах расстаться с дорогостоящими игроками?
— Вы сами видите: все работают и готовятся к сезону. Все едут на сборы.

Кирилл Панченко готов к работе?
— Да, сегодняшний матч он пропустил из-за инфекции. Слухи о том, что он уйдёт, меня не смущают. Я уверен, что он останется в «Динамо».

— Вы рассчитываете на Погребняка?
— Он находится в нашей обойме и едет на сборы. К нему нет претензий по тренировочному процессу за последние полгода. А играет в «Динамо» тот, кто лучше готов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва Кирилл Панченко Юрий Калитвинцев
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