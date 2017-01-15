Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
8 горячих сестёр футболистов, о которых вы не знали
Фото: instagram.com/rafaella/
Текст: Никита Кузин

8 «горячих» сестёр футболистов, о которых вы не знали

Сестра Роналду и её декольте произвели фурор на вручении премий ФИФА. Но есть и другие футболисты, которым есть кем гордиться из родни.
15 января 2017, воскресенье. 17:45. Футбол

Холли Уолкотт, сестра полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта


Сестра Уолкотта Холли полна противоречий. Девушка профессионально занимается бодибилдингом и добилась немалых успехов. Глядя на фото, можно смело сказать, что Тео на фоне сестры будет выглядеть хиловатым.
Фото: facebook.com/hollie.g.walcottsmith
Ещё одно хобби Холли – вязание, что не очень вяжется (извините за каламбур) с её образом бодибилдерши. Девушка делает очень симпатичные игрушки и предметы одежды, вроде этой милой шапки.

Катя Авейру, сестра нападающего «Реала» Криштиану Роналду


Сестра Роналду Катя следит за всеми успехами своего брата и часто выкладывает совместные фотографии. Девушка не собирается жить за счёт брата и активно занимается своей карьерой.Катя довольно популярна в шоу-бизнесе. Девушка поёт, даёт концерты и готовится к выпуску сольного альбома.

Бояна Йоветич, сестра Стевана Йоветича


Бояна и Стеван — пример идеальных отношений между братом и сестрой. Они постоянно проводят время вместе и не скрывают, что очень дружат с самого детства. Бояна часто ходит вместе с братом по ночным клубам, но при этом они не забывают навещать своих родителей. Девушка говорит, что родной брат для неё значит не просто очень много, а является всей её жизнью.

Рафаэлла Бекран, сестра нападающего «Барселоны» Неймара


Из-за того что Неймар постоянно находится в Испании, а Рафаэлла в Бразилии, у них не получается часто встречаться, но это не мешает им поддерживать дружеские отношения. Девушка постоянно пишет слова поддержки для своего брата и радуется его победам. У Раффаэлы имеется татуировка, посвящённая её брату, а Неймар набил специальное тату в честь сестры.

Даниела Оспина, сестра вратаря «Арсенала» Давида Оспины


Даниэла известна многим болельщикам как жена нападающего «Реала» Хамеса Родригеса, но мало кто знает, что она ещё и сестра голкипера «Арсенала» Давида Оспины. Как это ни странно, но девушку с будущим мужем познакомил не брат. Мама Даниэлы всегда говорила дочери, что ей ни в коем случае нельзя встречаться с футболистом. Девушка долго следовала совету матери, но, познакомившись с Хамесом, не смогла устоять. В семье нападающего приняли хорошо, и вскоре пара сыграла свадьбу.

Эмбер Видаль, сестра полузащитника «Баварии» Артуро Видаля


Эмбер очень любит своего брата и часто посещает матчи с его участием. В детстве Артуро постоянно защищал её от надоедавших поклонников. Сейчас поклонников стало ещё больше, но и защитить девушка может себя сама. Эмбер — очень открытая особа, которая не стесняется показать себя людям.

Габриэла Эмбоаба, сестра полузащитника «Шанхай СИПГ» Оскара


Оскар перебрался в Китай и стал ещё дальше от своей сестры, которая живёт в Бразилии. Но девушка всё равно любит своего брата и грамотно пользуется его популярностью. Габриэла специально выкладывает фотографии с братом, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Девушка набрала много подписчиков в своих социальных сетях и сейчас занимается онлайн-продажами различных модных вещей на своём сайте.

Тугба Шахин, сестра полузащитника «Боруссии» Нури Шахина


Тугба Шахин, пожалуй, самая необычная сестра футболиста, ведь кроме того что она является двоюродной сестрой Нури, она также и его жена. Не стоит удивляться, в Турции браки между дальними родственниками являются обычным делом. Тугба и Нури поженились в 2007 году и сейчас счастливы вместе. Это тот самый случай, когда молодожёны были знакомы с самого рождения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Артуро Видаль Давид Оспина Криштиану Роналду Неймар Нури Шахин Оскар Стеван Йоветич Тео Уолкотт Фото
Новости. Футбол
15 января 2017, воскресенье
19:20 Гвардиола: разгромное поражения от «Эвертона» ужасно подействовало на игроков
19:11 «Ницца» на своём поле не сумела обыграть «Метц»
19:07 Куман: «Эвертон» провёл идеальный по всем параметрам 2-й тайм против «МС»
18:57 Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в карьере в национальных первенствах
18:56 Гол Найнгголана принёс «Роме» победу над «Удинезе», «Наполи» обыграл «Пескару»
18:50 Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс»
18:45 «Уфа» определилась с местом проведения третьего сбора
18:36 Шакира хочет, чтобы Пике покинул «Барселону» и переехал в Лондон
18:25 «Манчестер Сити» со счётом 0:4 проиграл «Эвертону»
18:13 Озил в пятый раз был признан лучшим игроком Германии по итогам года
18:09 «Ливерпуль» не заявил Матипа на матч с «МЮ», так как ждёт ответа из ФИФА
18:05 Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»
17:31 Кришито – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен защитник?
17:30 Президент «Марселя» проведёт переговоры с «Вест Хэмом» о переходе Пайета
17:30 К. Комбаров не считает себя слабее брата
17:15 К. Комбаров: багаж Аленичева? Правда где-то посередине
16:51 «Кубань» отправила Армаша, Фролова и Бугаева во вторую команду
16:46 Куман считает Месси лучшим исполнителем штрафных в истории
16:26 Дубль Боррьелло помог «Кальяри» разгромить «Дженоа»
16:18 Тухель: по-прежнему поддерживаю связь с Мхитаряном
16:18 Погба: моя цена? Мне всё равно, я забыл об этом
16:05 Джонс: Моуринью при первой встрече сказал мне: «Чёрт возьми, а ты здоров!»
15:56 «Валенсия» одержала первую победу в Примере c октября
15:54 Обамейянг: «Боруссия» — топ-клуб, но не такой, как «Барса», «Реал» или «Бавария»
15:40 Ярмоленко: РФПЛ сейчас выше уровнем, чем УПЛ, но я в Россию точно не поеду
15:19 Игроки «Зенита» сыграли в регби на берегу Персидского залива
15:04 Игуаин: конечно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус»
14:58 Кавани: хочу остаться в «ПСЖ»
14:54 Бывший тренер «Луча-Энергии» Аркос посетил тренировку ЦСКА
14:35 Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА в Кампоаморе
14:25 Калитвинцев: уверен, что Панченко останется в «Динамо», Погребняк едет на сборы
14:15 М. Алонсо: мне не повезло: я мог забить «Лестеру» больше двух голов
14:02 «Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче
13:58 В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров
13:50 Рыжиков: «Рубин» мне напоминает «Баварию» Анчелотти, у которой не всё получается
13:42 Ван Бастен: всем понравится новый формат чемпионата мира
13:23 Шесть игроков «Динамо» пропускают матч с «Долгопрудным» из-за повреждений
13:20 Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю
13:15 Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом присоединятся к «Баварии»
13:00 «Севилья» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:58 Игроки сборной ДР Конго получат премиальные и не будут бойкотировать КАН
12:38 Харт: иногда футбол сводит с ума, вот что я усвоил
12:29 Дзадза опоздал на самолёт в Валенсию и задержал свой переход
12:28 Рауль: приятно каждый день наслаждаться голами Месси
12:22 Киевское «Динамо» отказалось отдавать Сидорчука в аренду «Фенербахче»
Все новости RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+