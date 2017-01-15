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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Больше чем клуб – больше чем скандал. Что творится в «Барсе»

Каталонцы создают новые проблемы собственными руками, хотя трудностей хватает и так.
15 января 2017, воскресенье. 19:30. Футбол
Для руководства «Барселоны» репутация исторически была одним из главных приоритетов. Девиз «Больше чем клуб» обязывает. Даже титульный спонсор появился на футболках каталонцев совсем недавно, да и то через полгода он может поменяться. Хосеп Бартомеу подчеркнул, что надпись Qatar Airways исчезнет с футболок «Барсы» в связи с политическими и социальными мотивами.

В том, что касается жизни команды, в «Барселоне» давно сложилась традиция решать всё внутри коллектива. Не выносить конфликты наружу – один из способов поддержания имиджа большой семьи, ключевого для Mes que un club. Но в этом сезоне система дала сбой.

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Вернее, система начала сбоить, когда появились первые обвинения в адрес Сандро Роселя, связанные с трансфером Неймара. Росель подал в отставку, «Барса» заплатила штраф, но налоговая тема накрепко приклеилась к каталонцам: в центре новых расследований оказывались и игроки (Месси), и руководство (Бартомеу). Тем не менее клубу удавалось сохранять дистанцию между командой и шлейфом неприятностей.
Безупречная репутация – исторически один из приоритетов «Барселоны». Отсюда и девиз «Больше чем клуб»
Возможно, нестабильная игра спровоцировала всеобщую нервозность, а может быть, наоборот: атмосфера в клубе отразилась на игре. Как бы там ни было, прямо сейчас «Барселона» оказалась в центре сразу нескольких медийных скандалов, причём ни один из них нельзя назвать надуманным.

Пике против президента Примеры


После финального свистка в матче с «Вильярреалом» (очередные потерянные очки) Херард Пике подбежал к трибуне, на которой сидел Хавьер Тебас, и крикнул ему: «Ты это видел? Да, ты! Ты всё видел?». Пике и раньше неоднократно резко критиковал Тебаса, но он впервые высказался в лицо и на эмоциях. Пике был возмущён неназначенным пенальти за игру рукой Бруно Сориано. После игры он развил тему: «Каждую неделю арбитры дают всё больше поводов для комментариев. Сориано дважды сыграл рукой в своей штрафной, это видели все».

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После этого неожиданно пришлось оправдываться Хавьеру Маскерано, также сыгравшему рукой в
своей штрафной. «Я не могу отрезать себе руку, сравните эти моменты».

В ответ прозвучало мнение легенды Каталонии Карлеса Пуйоля: «Оставьте судей в покое. Люди часто не могут прийти к единому мнению по поводу одного и того же эпизода, и это нормально. Просто дайте судьям делать их работу и оставьте их в покое». Это сказано явно для представителей «Барселоны».

Естественно, судейский комитет не оставил слова Пике без внимания. Они направили в федерацию футбола Испании сразу две жалобы на защитника. Интересно, что на следующий матч Примеры с «Лас-Пальмасом» Пике не поехал, оставшись вне заявки по неназванным причинам. Возможно, в клубе решили, что ему нужно успокоиться?

Президент Примеры против «Барселоны»


Но Пике не единственный, кому нужно успокоиться. «Барселона», вообще-то, судится с Тебасом в спортивном арбитражном суде из-за его слов после инцидента с бутылкой. Помните, в концовке матча «Валенсия» — «Барселона» случился дикий момент, когда в празднующих каталонцев прилетела бутылка с водой? Она попала в гущу игроков, досталось Неймару (он упал) и Месси (он просто почесал место удара). Некрасивый момент, и «Валенсия» слишком легко отделалась — всего 1500 евро штрафа и предупреждение. Но это не отменяет того факта, что попадали, схватившись за голову, даже те игроки «Барселоны», которых бутылка не коснулась.

Президент Примеры заявил: «Было похоже на кегельбан. Мне это не понравилось». И получил иск от «Барсы». Он отказался извиняться, заявив, что борется с проявлениями насилия на поле начиная со вступления в должность. Обе стороны конфликта далеки от дипломатичности и компромиссов. Вряд ли «Барселоне» выгодно быть в эпицентре внимания прессы из-за противостояния с президентом испанской высшей лиги, но реальность такова, что клуб не может остановиться. Противостояние в разгаре.

Месси против продления контракта


Или за. Он никак не определится. Торги за контракт тянутся больше полугода. Кстати, я не призываю вас сомневаться в том, что Месси останется в «Барсе». Все эти слухи о Китае и «Манчестер Сити» пока либо крякают, либо намекают на банальные попытки давления на клуб через «утечки» в прессе. Второе – способ, известный ещё в незапамятные времена, а Уэйн Руни и вовсе овладел им в совершенстве, договариваясь о продлениях контракта с «МЮ». Нет, суть не в результате переговоров, а в процессе, который совершенно напрасно сделали достоянием общественности.
Переговоры по продлению контракта с Месси тянутся уже полгода. Информация об условиях сторон регулярно попадает в прессу
Стороны договариваются уже полгода, и даже не самый сведущий болельщик уже в курсе, что клуб ограничен уровнем доходов и не может платить больше определённой суммы, чтобы зарплатная ведомость не превосходила 65% доходов, а игроку этого недостаточно. Допуск такой информации в широкую аудиторию – не в интересах клуба. Тем более клуба, который должен являться примером служения идее и вторичности финансового вопроса. В этом смысле «Барселоне» стоило бы поучиться у (извините) «Реала»: новый контракт с Криштиану Роналду всегда подписывается буквально через неделю после первой новости о переговорах, а сумма всегда подаётся как триумф возможностей клуба. Может быть, цинично, зато эффектно.

Тест. Месси или Роналду? Угадай по рекорду

Пока мы ловим осколки информации, в клубе идут труднейшие переговоры, причём участникам начинает изменять самообладание. В подтверждение – последняя история про уволенного директора.

«Барселона против «Барселоны»


«Победа – заслуга не только Лео. Он не был бы так же великолепен без помощи одноклубников — без Иньесты, Неймара, Пике и других. Хотя очевидно, что Месси – лучший», — так прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао. Отметим, что Пере Гратакос, занимавший пост директора по институциональным отношениям («Барселона» стала государством? Зачем футбольному клубу развивать институциональные отношения?), когда-то тренировал Месси в «Ла Масии» и знает аргентинца с детства. Что касается его слов, читатели могут судить, насколько они являются оскорбительными для футболиста. Казалось бы, такими банальными фразочками о силе команды, о важности всех игроков и так далее завален весь Интернет. Да и сами звёзды постоянно делают политкорректные заявления, насколько значима помощь партнёров. Но в «Барселоне» рассудили иначе.

Возможно, руководство клуба нервничает из-за саги с контрактом Месси, возможно, из-за открытого конфликта с президентом Примеры – это очень влиятельный враг – возможно, из-за места в турнирной таблице… причин действительно хватает. Но реакция на слова Гратакоса выглядит необъяснимой. Менеджер смещён с должности с формулировкой «за публичное выражение мнения, не совпадающего с позицией клуба». Что, простите?
Меньше всего «Барселоне» сейчас помогут скандалы с участием Месси, других игроков, арбитров или руководства. В клубе этого пока не поняли
Можно ли считать позицию клуба следующей: «Месси не нужны партнёры по команде, ему всё равно с кем играть?». Именно это следует из несогласия со словами Гратакоса о помощи партнёров по команде. Возможно, менеджер был неудобен по каким-то иным причинам, и не вовремя сказанные слова – просто повод? Нельзя исключать ничего, единственное, что не вызывает сомнений, — клуб не выглядит в этой ситуации адекватно. Вряд ли это идёт на пользу тому же Месси (по последним данным, его удивило решение руководства).

«Барселоне» необходимо догонять «Реал» и возвращать блестящую игру в атаке последних лет. Нужно снова начать следовать собственной модели публичного поведения – оно должно быть безупречным, соответствующим гордому «Больше, чем клуб». Меньше всего сейчас помогут скандалы с участием игроков, судей и руководства. Кажется, в Каталонии этого пока не осознают. «Барселона» сама усложняет себе задачу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Лионель Месси Херард Пике Хосеп Мария Бартомеу
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