5 причин, почему Гвардиола и «Ман Сити» унижены «Эвертоном»

Вратарская позиция

Психология

Несбалансированность

Состав

Прессинг

Лысина Гвардиолы сегодня на «Гудисон Парк» под светом софитов сияла намного ярче, чем шансы его команды на победу. В последние полчаса игры испанец застыл на скамейке запасных, уставившись в одну точку перед собой и скрестив руки на груди.«Эвертон» в это время расправлялся с его подопечными, молодыеоформляли разгром, в то время как Стоунс беспомощно пытался дотянуться до мяча, авновь разводил руками после очередного пропущенного Браво гола. Поражение 0:4 стало крупнейшим в тренерской карьере Гвардиолы в рамка национальных чемпионатов.«Ман Сити» Гвардиолы резко начал сезон, многие даже увидели в игре «горожан» замашки на чемпионство. Однако со временем мечта рассыпалась, и Хосеп окунулся в суровую английскую реальность. Реальность, к которой ему ещё предстоит приспособиться. Поражение от «Эвертона» в очередной раз оголило хронические проблемы «Сити», над которыми Гвардиоле ещё предстоит как следует поломать голову.Свою карьеру в «Сити» Гвардиола начал с не самого популярного решения – отказа от услуг основноговратаря., регулярно ошибавшийся, но так же регулярно совершавший невероятные сейвы и не раз спасавший команду, на год отправился в «Торино». На его место пришёл, проведший сильный сезон в «Барселоне». Эксперты мотивировали эту рокировку тем, что Харт не лучшим образом играет ногами, предпочитая розыгрышу мяча выносы в центр поля. Такой стиль игры был для Гвардиолы категорически неприемлем. Казалось, опытный Браво должен будет стать не только надёжной опорой в обороне, но и человеком, с которого будут начинаться атаки «Ман Сити».Однако вместо этого Гвардиола получил в своё распоряжение нервозного неуверенного в себе голкипера, который мало того что ошибается чаще Харта, так ещё и не выручает. Карта сейвов Браво в матче с «Эвертоном» выглядит вот так.Пустовато? Так и есть. Все четыре удара игроков «Эвертона» в створ ворот превратились в голы, а по оценкам он стал худшим игроком встречи. И это не единственный провальный матч Клаудио. В 14 последних матчах АПЛ чилиец пропустил 19 мячей, совершив при этом всего 16 сейвов. Таким образом, больше половины мячей, летящих в ворота «Ман Сити», становятся голевыми.Неуверенность в себе Браво передаётся и полевым игрокам. В первую очередь футболистам обороны. Когда не чувствуешь, что за спиной находится надёжный вратарь, который выручит и подстрахует в трудный момент, становится не по себе даже таким высококлассным защитникам, как Компани и Отаменди. Что уж говорить о Стоунсе, на которого давят заплаченные за него 50 млн евро, и крайних защитниках Сабалете, Коларове, Клиши и Санья, которые порой неожиданно для самих себя оказывались в центре оборонительных порядков?Проблемы с психологией и уверенностью в себе, вполне вероятно, приводят и к ошибкам тактическим. Отсутствие грамотных подсказок от голкипера и неслаженность защитников – и вот на поле зияют дырами свободные зоны. На тепловой карте видно, что(справа) по тем или иным причинам сильно тяготели к правому флангу. Непонятно, была ли это задумка Гвардиолы или ловушка Кумана, но крайний защитник «ирисок»(слева) постоянно врывался в свободную зону раз за разом ошибавшегося Клиши и создавал оттуда опасные моменты.Показательно, что три из четырёх голов «Эвертона» пришли как раз с правого фланга. В том числе красавец-мяч 18-летнего талантаПохожие проблемы существуют и в опорной зоне. И еслистарается хоть как-то компенсировать отсутствие Гюндогана, то переводв центр поля пока выглядит очень опрометчивым шагом. На поле Пабло просто потерялся, и Туре пришлось отрабатывать за двоих. Чем и воспользовалось трио, кулаком прошибавшее центральную зону «Сити» при контратаках.В летнее трансферное окно «Ман Сити» был одним из главных ньюсмейкеров. Гвардиола говорил, что рассчитывает на приобретение девяти новичков, однако кампания «горожан» оказалась несколько скромнее – в команду пришли Браво, Стоунс, Гюндоган и Сане. Как известно, Пеп не из тех тренеров, что работают с имеющимся материалом и выстраивают игру команды исходя из подбора исполнителей. Гвардиоле нужны игроки определённой формации, которые будут решать на поле те задачи, которые он перед ними поставит.Так, под руководством испанца по новому раскрылся, ставший одним из самых полезных игроков АПЛ. Как только немец выбыл, у «Сити» вновь появились проблемы. В ближайшие трансферные окна определённо стоит ждать от шейхов новых подарков для Гвардиолы, который медленно затачивает команду под себя.И последнее, но не менее важное. «Ман Сити» Гвардиолы пока так и не научился максимально эффективно применять высокий прессинг. Хосеп и в «Барселоне», и в «Баварии» заставлял своих футболистов вступать в отбор сразу же после потери и вернуть себе мяч в течение пяти секунд. В «Сити» такое пока срабатывает лишь время от времени.Ниже – карта попыток отбора атакующей группы «горожан», которая старалась отобрать мяч у футболистов «Эвертона» преимущественно на своей половине поля.А вот пример прессинга в исполнении «Баварии» Гвардиолы образца прошлого сезона – в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Атлетико» Коста, Левандовски, Мюллер и Рибери активно накрывали «матрасников» у их же штрафной и организовывала высокую линию обороны.Над этим компонентом Гвардиоле предстоит ещё серьёзно поработать. Конечно, такие вещи не ставятся в течение половины сезона. Как отметил сам Хосеп, ему нужно время, чтобы привыкнуть к динамике английского футбола, понять его тонкости и выстроить команду под себя. В манчестерской практике испанца наверняка ещё будет много достижений, провалов и неоднозначных матчей. В одном сомневаться не приходится – Гвардиола будет продолжать экспериментировать в поисках идеальной модели игры в футбол. И с этого извилистого пути его не собьёт ни «Челси», ни «Лестер», ни «Эвертон».