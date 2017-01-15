Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хосеп Гвардиола
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

5 причин, почему Гвардиола и «Ман Сити» унижены «Эвертоном»

Очередное поражение «Ман Сити» в АПЛ вновь показало все больные точки команды Гвардиолы, который пока не может освоиться в новой среде.
15 января 2017, воскресенье. 20:40. Футбол
Лысина Гвардиолы сегодня на «Гудисон Парк» под светом софитов сияла намного ярче, чем шансы его команды на победу. В последние полчаса игры испанец застыл на скамейке запасных, уставившись в одну точку перед собой и скрестив руки на груди.

«Эвертон» в это время расправлялся с его подопечными, молодые Дэвис и Лукман оформляли разгром, в то время как Стоунс беспомощно пытался дотянуться до мяча, а Отаменди вновь разводил руками после очередного пропущенного Браво гола. Поражение 0:4 стало крупнейшим в тренерской карьере Гвардиолы в рамка национальных чемпионатов.

«Ман Сити» Гвардиолы резко начал сезон, многие даже увидели в игре «горожан» замашки на чемпионство. Однако со временем мечта рассыпалась, и Хосеп окунулся в суровую английскую реальность. Реальность, к которой ему ещё предстоит приспособиться. Поражение от «Эвертона» в очередной раз оголило хронические проблемы «Сити», над которыми Гвардиоле ещё предстоит как следует поломать голову.

Вратарская позиция


Свою карьеру в «Сити» Гвардиола начал с не самого популярного решения – отказа от услуг основного
вратаря. Джо Харт, регулярно ошибавшийся, но так же регулярно совершавший невероятные сейвы и не раз спасавший команду, на год отправился в «Торино». На его место пришёл Клаудио Браво, проведший сильный сезон в «Барселоне». Эксперты мотивировали эту рокировку тем, что Харт не лучшим образом играет ногами, предпочитая розыгрышу мяча выносы в центр поля. Такой стиль игры был для Гвардиолы категорически неприемлем. Казалось, опытный Браво должен будет стать не только надёжной опорой в обороне, но и человеком, с которого будут начинаться атаки «Ман Сити».

Однако вместо этого Гвардиола получил в своё распоряжение нервозного неуверенного в себе голкипера, который мало того что ошибается чаще Харта, так ещё и не выручает. Карта сейвов Браво в матче с «Эвертоном» выглядит вот так.
Пустовато? Так и есть. Все четыре удара игроков «Эвертона» в створ ворот превратились в голы, а по оценкам он стал худшим игроком встречи. И это не единственный провальный матч Клаудио. В 14 последних матчах АПЛ чилиец пропустил 19 мячей, совершив при этом всего 16 сейвов. Таким образом, больше половины мячей, летящих в ворота «Ман Сити», становятся голевыми.

Психология


Неуверенность в себе Браво передаётся и полевым игрокам. В первую очередь футболистам обороны. Когда не чувствуешь, что за спиной находится надёжный вратарь, который выручит и подстрахует в трудный момент, становится не по себе даже таким высококлассным защитникам, как Компани и Отаменди. Что уж говорить о Стоунсе, на которого давят заплаченные за него 50 млн евро, и крайних защитниках Сабалете, Коларове, Клиши и Санья, которые порой неожиданно для самих себя оказывались в центре оборонительных порядков?
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
15 января 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
4 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 – Лукаку – 34, 2:0 – Миральяс – 47, 3:0 – Дэвис – 79, 4:0 – Лукман – 90+4

Несбалансированность


Проблемы с психологией и уверенностью в себе, вполне вероятно, приводят и к ошибкам тактическим. Отсутствие грамотных подсказок от голкипера и неслаженность защитников – и вот на поле зияют дырами свободные зоны. На тепловой карте видно, что Стоунс и Отаменди (справа) по тем или иным причинам сильно тяготели к правому флангу. Непонятно, была ли это задумка Гвардиолы или ловушка Кумана, но крайний защитник «ирисок» Шеймус Коулман (слева) постоянно врывался в свободную зону раз за разом ошибавшегося Клиши и создавал оттуда опасные моменты.
Показательно, что три из четырёх голов «Эвертона» пришли как раз с правого фланга. В том числе красавец-мяч 18-летнего таланта Тома Дэвиса.
Похожие проблемы существуют и в опорной зоне. И если Яя Туре старается хоть как-то компенсировать отсутствие Гюндогана, то перевод Сабалеты в центр поля пока выглядит очень опрометчивым шагом. На поле Пабло просто потерялся, и Туре пришлось отрабатывать за двоих. Чем и воспользовалось трио Барри-Баркли-Дэвис, кулаком прошибавшее центральную зону «Сити» при контратаках.

Состав


В летнее трансферное окно «Ман Сити» был одним из главных ньюсмейкеров. Гвардиола говорил, что рассчитывает на приобретение девяти новичков, однако кампания «горожан» оказалась несколько скромнее – в команду пришли Браво, Стоунс, Гюндоган и Сане. Как известно, Пеп не из тех тренеров, что работают с имеющимся материалом и выстраивают игру команды исходя из подбора исполнителей. Гвардиоле нужны игроки определённой формации, которые будут решать на поле те задачи, которые он перед ними поставит.

Так, под руководством испанца по новому раскрылся Илкай Гюндоган, ставший одним из самых полезных игроков АПЛ. Как только немец выбыл, у «Сити» вновь появились проблемы. В ближайшие трансферные окна определённо стоит ждать от шейхов новых подарков для Гвардиолы, который медленно затачивает команду под себя.

Прессинг


И последнее, но не менее важное. «Ман Сити» Гвардиолы пока так и не научился максимально эффективно применять высокий прессинг. Хосеп и в «Барселоне», и в «Баварии» заставлял своих футболистов вступать в отбор сразу же после потери и вернуть себе мяч в течение пяти секунд. В «Сити» такое пока срабатывает лишь время от времени.

Ниже – карта попыток отбора атакующей группы «горожан», которая старалась отобрать мяч у футболистов «Эвертона» преимущественно на своей половине поля.
А вот пример прессинга в исполнении «Баварии» Гвардиолы образца прошлого сезона – в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Атлетико» Коста, Левандовски, Мюллер и Рибери активно накрывали «матрасников» у их же штрафной и организовывала высокую линию обороны.
Над этим компонентом Гвардиоле предстоит ещё серьёзно поработать. Конечно, такие вещи не ставятся в течение половины сезона. Как отметил сам Хосеп, ему нужно время, чтобы привыкнуть к динамике английского футбола, понять его тонкости и выстроить команду под себя. В манчестерской практике испанца наверняка ещё будет много достижений, провалов и неоднозначных матчей. В одном сомневаться не приходится – Гвардиола будет продолжать экспериментировать в поисках идеальной модели игры в футбол. И с этого извилистого пути его не собьёт ни «Челси», ни «Лестер», ни «Эвертон».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 10
Теги
Манчестер Сити ФК Эвертон Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
15 января 2017, воскресенье
21:26 Клопп: завтра я буду доволен результатом, а пока доволен только игрой
21:22 Дубль Ляказетта не спас «Лион» от поражения «Кану»
21:19 Моуринью: не думаю, что «МЮ» и «Ливерпуль» показали футбол высшего уровня
21:14 Источник: Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе
21:12 «Валенсия» арендовала у «Ювентуса» Дзадзу до конца сезона с правом выкупа
21:08 Соперник «Краснодара» «Фенербахче» не смог победить 17-й клуб чемпионата Турции
21:07 Глава «Сент-Этьена»: Молло перешёл в «Зенит» за € 500 тыс., 50% достанутся нам
21:00 Гол Мареза спас сборную Алжира от поражения в матче с Зимбабве
20:58 Сборная России U18 разгромила Болгарию и вышла в полуфинал мемориала Гранаткина
20:52 В бразильском аэропорту Ромуло встретили около 50 болельщиков «Фламенго»
20:51 Гол Ибрагимовича спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Ливерпулю»
20:36 Дэвис: разгромить «Манчестер Сити» — это великолепное чувство
20:10 «Сельта» вырвала победу в матче с игравшим вдесятером «Алавесом»
20:06 Кучук назначен главным тренером «Стали»
20:00 Траоре прибыл в расположение ЦСКА на сборе в Испании
19:49 Зе Луиш – Ромуло: мне будет очень тебя не хватать, брат
19:20 Гвардиола: разгромное поражения от «Эвертона» ужасно подействовало на игроков
19:11 «Ницца» на своём поле не сумела обыграть «Метц»
19:07 Куман: «Эвертон» провёл идеальный по всем параметрам 2-й тайм против «МС»
18:57 Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в карьере в национальных первенствах
18:56 Гол Найнгголана принёс «Роме» победу над «Удинезе», «Наполи» обыграл «Пескару»
18:50 Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс»
18:45 «Уфа» определилась с местом проведения третьего сбора
18:36 Шакира хочет, чтобы Пике покинул «Барселону» и переехал в Лондон
18:25 «Манчестер Сити» со счётом 0:4 проиграл «Эвертону»
18:13 Озил в пятый раз был признан лучшим игроком Германии по итогам года
18:09 «Ливерпуль» не заявил Матипа на матч с «МЮ», так как ждёт ответа из ФИФА
18:05 Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»
17:31 Кришито – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен защитник?
17:30 Президент «Марселя» проведёт переговоры с «Вест Хэмом» о переходе Пайета
17:30 К. Комбаров не считает себя слабее брата
17:15 К. Комбаров: багаж Аленичева? Правда где-то посередине
16:51 «Кубань» отправила Армаша, Фролова и Бугаева во вторую команду
16:46 Куман считает Месси лучшим исполнителем штрафных в истории
16:26 Дубль Боррьелло помог «Кальяри» разгромить «Дженоа»
16:18 Тухель: по-прежнему поддерживаю связь с Мхитаряном
16:18 Погба: моя цена? Мне всё равно, я забыл об этом
16:05 Джонс: Моуринью при первой встрече сказал мне: «Чёрт возьми, а ты здоров!»
15:56 «Валенсия» одержала первую победу в Примере c октября
15:54 Обамейянг: «Боруссия» — топ-клуб, но не такой, как «Барса», «Реал» или «Бавария»
15:40 Ярмоленко: РФПЛ сейчас выше уровнем, чем УПЛ, но я в Россию точно не поеду
15:19 Игроки «Зенита» сыграли в регби на берегу Персидского залива
15:04 Игуаин: конечно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус»
14:58 Кавани: хочу остаться в «ПСЖ»
14:54 Бывший тренер «Луча-Энергии» Аркос посетил тренировку ЦСКА
Все новости RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+