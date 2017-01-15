90 минут плюс. Как «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли матч НБА

Примерно к концу 80-х в НБА для регулярных матчей сформировался такой принцип: неважно, как ты играешь первые 43 минуты, — главное, как ты проведёшь заключительную пятиминутку. Сначала адептами такого подхода были всего несколько тренеров, но к сегодняшнему дню это превратилось в нигде не записанное, но уже обязательное правило — на табло останется то, на что ты наработал в последние пять минут. У этого принципа есть своё объяснение — например, командам НБА приходится очень много летать между матчами и необходимо сохранять баланс сил — но в данном случае это неважно. Важно только то, что такое правило есть.«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в этом плане сыграли матч лучшей баскетбольной лиги мира — и дело здесьне только в том, чтоподарил «Ливерпулю» гол своими руками. Дело в том, что после того, как за пять минут до конца(кто ещё?) уверенно кивнул головой и отправил мяч в ворота, сделав счёт 1:1, победитель мог поменяться ещё раза три. Центр поля был оставлен всеми, «Ливерпуль» строился рядами у чужой штрафной, и даже юный дебютант матчей такого уровняшёл в атаку, а «Манчестер Юнайтед» забрасывал мячи на своего центрового— это принесло результат в эпизоде с голом, это могло принести «МЮ» победу в компенсированное время. В НБА такого игрока, как Феллайни, точно назвали бы ролевым.Таких матчей в чемпионате Англии всё больше — тот же «Манчестер Юнайтед» недавно вырвал победу в баскетбольном «клатче» у «Мидлсбро», а «Ливерпуль» — в дерби у «Эвертона». В среднем в одном из двух матчей этого сезона Премьер-лиги забивались голы с 75-й минуты матча, АПЛ лидирует в европейской топ-5 и по количеству решающих (то есть изменивших исход игры — с ничьей на чью-либо победу, с чьей-то победы на ничью или с чьей-то победы на победу соперника) мячей в последние 10 минут матча. Здесь тоже есть своя специфика: в Англии судьи любят добавлять порой необоснованно много, и команды до самого конца остаются в неведении относительно того, сколько им ещё играть. В компенсированное время равных матчей начинается шоу — это, конечно, очень зрелищно, но с этим связана большая проблема. Даже обаскетболившийся в должной мере футбол всё равно остаётся футболом.Выводы после таких концовок в стиле НБА делаются по последним минутам, но футбол, если говорить очень мягко, не похож на баскетбол в плане результативности, и одна нереализованная попытка слэм-данка в баскетболе не скажется на итоге игры так же, как скажется в футболе один хороший, но нереализованный момент. Последние минуты в матчах чемпионата Англии часто заставляют забыть о том, что происходило до «клатча», а результат в основном складывается здесь. В первом тайме сначала Поль Погба после отличной отрезающей передачи через центральную зону, а затем и Генрих Мхитарян в похожей ситуации не реализовали отличные моменты. Если бы они сделали это, то даже дурацкий пенальти не помешал бы «Юнайтед» уйти на перерыв, ведя в счёте. В итоге же хозяева получили 0:1 — Погба не удержал свои руки при подаче углового, и Милнер не оставил шансов де Хеа. В этот момент на рекламных щитах «Олд Траффорд» издевательски поплыли эмодзи с изображением футболиста, который в первом тайме доказал, что лучшие его руки — руки парикмахера, который раз в неделю обновляет французу причёску. Погба стал человеком-хэштегом — и это тоже в духе НБА, где один игрок может быть выше всей остальной команды.У «Юнайтед», впрочем, таких игроков как минимум два. Второго из них зовут Златан, и он спас команду в «клатче», как настоящий лидер (а с недавних пор — и самопровозглашённый завоеватель). До этогомог закрыть матч, но не реализовал свой шанс, аснова сплоховал в решающий момент — вместо удара из убойной позиции он отдал передачу на, и пас этот оказался неточным. Моуринью на последние минуты убрал армянского полузащитника на левый край обороны — судя по всему, чтобы создать максимальное давление на этом фланге на малыша Арнольда, через которого и пришёл голевой заброс. Всё это будет забыто, как и то, что после часа игры команды лишь трижды попали в створ — возмутительно мало для игры соперников такого уровня.Все запомнят шоу-тайм в последние несколько минут, по ходу которых игроки жили ожиданием резервного арбитра с цифрой 4. Ещё четыре минуты шоу-тайма, ещё четыре минуты для обсуждения и восторгов, ещё четыре минуты зрелища, но минимум баланса между концовкой и остальными 85 минутами. Английская Премьер-лига (и это лучшим образом ощущается в топ-матчах) стоит между занятным и парадоксальным выбором: максимум закономерного баланса в последние 5+ минут и ощущение от игры как от единого целого или зрелищная концовка а-ля НБА и ощущение, будто ты побывал на двух разных матчах, причём тот, что шёл гораздо дольше, со своей монотонной борьбой часто заставлял засыпать.