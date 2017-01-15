Муса и Слуцкий встретились в Англии. Футболисты в соцсетях

На видео, которое загрузил в «Инстаграм» сам Ерохин, игрок с ходу называет год Невской битвы, имя князя, который штурмовал Царьград, и то, чем питаются киты.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков раскрыл секрет своего отличного самочувствия по утрам. Футболист поделился видео, где он выполняет утреннюю зарядку под песню Владимира Высоцкого.
«Утренняя зарядка, прошла на одном дыхании под такую музыку!» — написал Глушаков.
Другой игрок красно-белых, нападающий Квинси Промес, в ожидании команды перед стартом зимних сборов команды в Абу-Даби сыграл в теннис.
«Обыграл кое-кого на корте, чтобы вернуть форму! Подготовка к продолжению сезона», – похвастался голландский форвард в «Инстаграме».
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин чувствует себя счастливым на тренировках. Об этом сообщил сам футболист.
«Happy training», — подписал форвард свою фотографию.
Новичок сине-бело-голубых Йоан Молло уже успел впитать в себя частичку культуры боления фанатов из Санкт-Петербурга. На нескольких своих фотографиях в «Инстаграме» француз использовал хэштег «Оп, давай-давай».
На прошедшую неделю выпала пятница 13-е. Этот факт захотел упомянуть у себя в социальной сети защитник «Локомотива» Виталий Денисов. Фотографию для этого футболист выбрал соответствующую.
Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса встретился с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Нигериец назвал своего экс-наставника «великим человеком» и поблагодарил его за поддержку.
«Этот мужчина — Леонид Слуцкий. Я даже не знаю, как правильно говорить о нём. Отец, тренер, наставник — и всё это в одном великом человеке! Не могу отблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в меня в ЦСКА и за пределами команды. Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам самого доброго», — написал Муса в «Инстаграме».
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель на неделе прибыл в Китай, где продолжит карьеру в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как пошутили в Интернете, первая зарплата бельгийца в азиатской команде будет выглядеть примерно так:
Другой бельгийский футболист, голкипер «Челси» Тибо Куртуа, показал, что смог бы играть и на позиции полевого игрока. Вратарь исполнил фантастический по силе и точности удар со штрафного на одной из тренировок. Видео эпизода выложил в «Инстаграм» сам игрок.
«Иногда я забиваю тоже», — скромно написал футболист под роликом.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, в отличие от Куртуа, скромностью не отличается. Форвард решил примерить роль короля Швеции и выложил в «Инстаграме» фотоколлаж, в котором он представлен в парадном королевском мундире.
«Карл XVII Густав», — такой подписью сопроводил фото швед.
Одной из главных новостей из мира футбола в начале 2017 года стало решение ФИФА увеличить число участников финальной части чемпионатов мира до 48 команд. В зарубежных социальных сетях появилось множество карикатур, посвящённых новому формату мундиаля.
Также пользователи социальных сетей пошутили, что представление участников чемпионата мира – 2026 будет выглядеть примерно так.