Коста хочет играть в «Челси», а получать, как в Китае. Обзор дня

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась ничьей – 1:1.Точный ударс пенальти в середине первого тайма вывел вперёд подопечных Юргена Клоппа. А на 84-й минуте встречи голспас манкунианцев от поражения.«Ливерпуль» (45 очков) делит второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Манчестер Юнайтед» (40 очков) располагается на шестой строчке.В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях потерпел поражение со счётом 0:4 от «Эвертона».Это поражение стало самым крупным для главного тренера «горожан»в рамках национальных чемпионатов за время его тренерской карьеры.До этого «Бавария» и «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы проигрывали с таким же счётом «Реалу» и «Барселоне» соответственно, но это происходило в Лиге чемпионов.Главный тренер «Челси»17 января проведёт встречу с форвардом командыдля того, чтобы разрешить конфликт между ними, сообщает репортёр Sky Sports Каве Солхекол.На встрече представитель Косты намерен запросить у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в £ 300 тыс.Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с испанским форвардом из-за споров вокруг его травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе «Челси» после выгодного предложения от одного из китайских клубов.В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, сообщает интернет-издание Wild East Football. В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет. Источник, ссылаясь на китайские СМИ, утверждает, что лимит на легионеров был ужесточён по указу правительства. Новые правила ещё не утверждены официально, но местная федерация футбола уже уведомила все клубы об этом.В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии.ЦСКА не сумел приобрести защитника бразильского «Коринтианса». «Коринтианс» считает игрока ценным активом и хочет продлить с ним контракт, который истечёт в 2017 году.Из-за этого бразильский клуб заблокировал переход Мойзеса в ЦСКА, утверждает Diariodegoias. «Коринтианс» имеет 80% экономических прав на игрока.В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».Двое игроков «Хоффенхайма» — защитники полузащитникподписали контракты с «Баварией», которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года.«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в „Баварию“. Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — заявил председатель правления «Баварии»Руководство «Кубани» отправило трёх футболистов основного состава в «Кубань-2», утверждает сайт болельщиков краснодарского клуба. Этими игроками стали вратарьи защитникиПоводом для отстранения игроков от работы с основным составом является их нежелание идти на существенное понижение заработной платы, которое из-за финансовых проблем предложило руководство «Кубани».Также сообщается, что на сбор команды в Турцию не полетел защитник Евгений Гапон. Кроме того, завершить сотрудничество с жёлто-зелёными намерены Георгий Зотов и Арсен Хубулов.