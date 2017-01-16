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Диего Коста
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Коста хочет играть в «Челси», а получать, как в Китае. Обзор дня

Самое крупное поражение Гвардиолы, спасительный гол Ибрагимовича, требования Косты — в обзоре главных новостей дня.
16 января 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Гол Ибрагимовича спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Ливерпулю»


В матче 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась ничьей – 1:1.

Точный удар Джеймса Милнера с пенальти в середине первого тайма вывел вперёд подопечных Юргена Клоппа. А на 84-й минуте встречи гол Златана Ибрагимовича спас манкунианцев от поражения.

«Ливерпуль» (45 очков) делит второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». «Манчестер Юнайтед» (40 очков) располагается на шестой строчке.
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
15 января 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Милнер – 27 (пен), 1:1 – Ибрагимович – 84

Гвардиола потерпел крупнейшее поражение в карьере в национальных первенствах


В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях потерпел поражение со счётом 0:4 от «Эвертона».

Это поражение стало самым крупным для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиола в рамках национальных чемпионатов за время его тренерской карьеры.

До этого «Бавария» и «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы проигрывали с таким же счётом «Реалу» и «Барселоне» соответственно, но это происходило в Лиге чемпионов.

Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю


Главный тренер «Челси» Антонио Конте 17 января проведёт встречу с форвардом команды Диего Костой для того, чтобы разрешить конфликт между ними, сообщает репортёр Sky Sports Каве Солхекол.

На встрече представитель Косты намерен запросить у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в £ 300 тыс.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с испанским форвардом из-за споров вокруг его травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе «Челси» после выгодного предложения от одного из китайских клубов.

В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров


В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, сообщает интернет-издание Wild East Football. В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое легионеров. Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет. Источник, ссылаясь на китайские СМИ, утверждает, что лимит на легионеров был ужесточён по указу правительства. Новые правила ещё не утверждены официально, но местная федерация футбола уже уведомила все клубы об этом.

В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии.

«Коринтианс» отказался продавать защитника Мойзеса в ЦСКА


ЦСКА не сумел приобрести защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса. «Коринтианс» считает игрока ценным активом и хочет продлить с ним контракт, который истечёт в 2017 году.

Из-за этого бразильский клуб заблокировал переход Мойзеса в ЦСКА, утверждает Diariodegoias. «Коринтианс» имеет 80% экономических прав на игрока.

В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».

Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом присоединятся к «Баварии»


Двое игроков «Хоффенхайма» — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди подписали контракты с «Баварией», которые начнут действовать 1 июля 2017 года. Соглашение с 26-летним Руди рассчитано до 30 июня 2020 года, а с 21-летним Зюле — до 30 июня 2022 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в „Баварию“. Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Кубань» отправила Армаша, Фролова и Бугаева во вторую команду


Руководство «Кубани» отправило трёх футболистов основного состава в «Кубань-2», утверждает сайт болельщиков краснодарского клуба. Этими игроками стали вратарь Евгений Фролов и защитники Роман Бугаев и Игорь Армаш.

Поводом для отстранения игроков от работы с основным составом является их нежелание идти на существенное понижение заработной платы, которое из-за финансовых проблем предложило руководство «Кубани».

Также сообщается, что на сбор команды в Турцию не полетел защитник Евгений Гапон. Кроме того, завершить сотрудничество с жёлто-зелёными намерены Георгий Зотов и Арсен Хубулов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Диего Коста Златан Ибрагимович Хосеп Гвардиола Китайский футбол Обзор главных событий дня
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