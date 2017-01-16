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175 лет назад 2016
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«Севилья» обыграла «Реал»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Коррида в Севилье: укрощение «Реала». 7 главных событий выходных

«Эвертон» забивает четыре мяча «Ман Сити», «Севилья» побеждает «Реал», другие главные события прошедших выходных.
16 января 2017, понедельник. 08:30. Футбол

«Лестер» вновь в кошмаре


«Лестер Сити», вспыхнувший яркой, волшебной вспышкой прошлого сезона в декабрьском матче с «Манчестер Сити», вновь идёт ко дну. Команда Раньери одержала всего одну победу в последних пяти играх. Матч с «Челси» стал продолжением ночного кошмара, последовавшего после доброй сказки: банда Конте выступила в роли Фредди Крюгера и полностью переиграла «лис» на их поле, не дав сопернику соорудить ни одного по-настоящему опасного момента. Маркос Алонсо лишний раз подчеркнул важную роль латералей в схеме своего тренера, оформив дубль, а воскресший Педро завершил разгром действующих чемпионов.

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«Барселона» возвращается в игру


После череды не самых удачных матчей и жалоб на судейство многие заговорили о том, что «Барселона» переживает спад. Однако в домашней встрече с «Лас-Пальмасом» каталонцы показали фирменный футбол и добились уверенной победы, которую Луис Энрике назвал одной из самых красивых в своей барселонской карьере. Вновь творил волшебство Месси, вновь забивал Суарес. Отличился даже Алейш Видаль, на котором вроде бы уже поставили крест. В общем, этот уик-энд болельщики «Барселоны» могут отметить знаком плюс. Тем более что отрыв от «Реала» благодаря «Севилье» удалось существенно сократить.

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«Севилья» прерывает победную серию «Реала»


«Фанаты «Севильи» свистели в мой адрес? Меня это огорчает. Я представитель «Реала» и «Севильи». Пусть
в мою могилу положат флаги этих клубов», — сказал Рамос в ноябре 2015 года.

Мало кто сомневается, что оба этих клуба Серхио любит всем сердцем. И в воскресенье он невольно помог своей родной команде. Капитан «Реала» прослыл тем самым спасителем, который забивает решающие голы в самый нужный момент на последних минутах. Так было и в этот раз. Правда, в отличие от предыдущих, этот свой гол Рамос наверняка захочет поскорее забыть. «Реал» на «Рамон Санчес Писхуан» шёл к 41-му матчу без поражений, однако автогол Серхио на 85-й минуте эту самую серию прервал. Более того, новичок хозяев Стеван Йоветич поставил в игре эффектную точку, точно пробив в дальний угол ворот Наваса на второй добавленной минуте.
«Реал» на «Рамон Санчес Писхуан» шёл к 41-му матчу без поражений, однако автогол Серхио на 85-й минуте эту самую серию прервал

Дракслер забивает в первом матче


«ПСЖ» откровенно завалил концовку первого круга, проиграв «Монпелье» и «Генгаму», а также чудом спасшись в матче с «Ниццей». Парижанам срочно требовалось усиление, и оно подъехало: в лице Юлиана Дракслера Эмери может найти нового лидера команды, который сможет выполнять функции сдавшего Ди Марии и обеспечить нужное движение в атаке. Начал немец как надо, забив в дебютном матче и принеся победу в сложнейшем выездном матче с «Ренном».

Гвардиола вновь проигрывает в АПЛ


«Манчестер Сити» вновь получает громкую затрещину в АПЛ, проиграв на выезде «Эвертону» — 0:4. «Горожане» предсказуемо старались владеть инициативой, придумывали неординарные комбинации у ворот Роблеса, однако каждая контратака хозяев непременно заканчивалась голом. Проведший чудовищный матч Клаудио Браво не совершил ни одного сейва, пропустив всё, что летело в его ворота. Гвардиоле предстоит решить ещё массу проблем, чтобы побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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«Фиорентина» притормаживает «Юве»


Неожиданный результат зафиксировал финальный свисток Луки Банти во Флоренции, где в центральном матче тура «Фиорентина» сенсационно обыграла «Ювентус» — 2:1. За предыдущие три игры «фиалки» набрали всего одно очко, потому никто не ждал от них победы этим вечером. Однако хорватская связка Калинич — Бадель обеспечила хозяевам преимущество в два мяча. Игуаин в течение четырёх минут сократил отставание в счёте, однако на большее туринцы оказались неспособны.

«МЮ» и «Ливерпуль» делят очки


В матче «Юнайтед» и «Ливерпуля» победителем мог выйти кто угодно, но чаша весов установилась в положении равновесия. И, наверное, это справедливо. Обе команды показали добротное шоу, быстро переходя центр поля и организуя атаки — разные, но с изюминками. Уроки баскетбола в исполнении Погба, реализованный пенальти Милнера и, конечно, очередной гол Златана стали отличным завершением игрового дня АПЛ. Особенно радовались несколько десятков ребят из Лондона, которые на следующее утро в отличном настроении поедут на тренировочную базу в Кобхэм.

→ 90 минут плюс. Как «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли матч НБА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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