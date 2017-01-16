Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Йоан Молло
Фото: Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
Текст: Анатолий Романов

Молло, Ниасс, китайские кошельки. Трансферы и слухи недели

Прошедшая неделя подарила несколько интересных трансферов в РФПЛ, Европе и Китае, а также большое количество любопытных слухов.
16 января 2017, понедельник. 11:30. Футбол
→ 10 фактов о европейском футбольном сезоне, которые вас удивят

Главные трансферы недели


РФПЛ


На прошедшей неделе состоялись несколько трансферов в российской Премьер-Лиге. Игроками «Зенита» стали Сергей Зуйков и Йоан Молло. Российский защитник «Волгаря» и французский полузащитник
«Крыльев Советов» подписали контракты на 3,5 года. «Краснодар» купил у «Анжи» защитника Александра Жирова и тут же отдал его обратно в махачкалинский клуб в аренду. Кроме того, состав «быков» пополнили защитник Кристьян Рамирес и полузащитник Араик Овсепян. Сам «Краснодар» расстался с Эбуи Куасси, продав полузащитника в «Селтик». Защитник Али Гаджибеков перешёл из «Анжи» в «Крылья Советов». «Арсенал» подписал договора сразу с четырьмя новичками – это вратарь Владимир Габулов, защитники Кирилл Комбаров и Гия Григалава, а также румынский полузащитник Александру Бурчяну. «Спартак» отпустил во «Фламенго» полузащитника Ромуло, а защитник «Томи» Давид Яблонски отправился в «Левски».

Англия


Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс наконец-то покинул «Эвертон» и перешёл на правах аренды в «Халл Сити». Зато «Эвертон» подписал контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Морганом Шнейдерленом. Трансфер француза стоил 20 млн фунтов стерлингов, а в будущем сумма может возрасти до 24 млн. Полузащитник ПСВ Лусиано Нарсинг продолжит карьеру в английской Премьер-лиге – голландец стал игроком «Суонси». ПСВ заработал на трансфере 4 млн фунтов стерлингов.
Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс наконец-то покинул «Эвертон» и перешёл на правах аренды в «Халл Сити».

Испания


Определилась судьба нападающего «Интера» Стевана Йоветича, которого некоторое время назад СМИ отправляли в «Спартак». Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью», при этом у испанского клуба есть право выкупа новичка за 14 млн евро.

Германия


Защитник Хольгер Бадштубер покинул «Баварию» ради игровой практики. Немецкий гранд отдал его в аренду «Шальке» до конца сезона. В нынешнем сезоне Бундеслиги Бадштубер сыграл за «Баварию» лишь каких-то 28 минут. Тем временем «Бавария» договорилась о переходе летом двух игроков «Хоффенхайма» — ряды мюнхенцев пополнят защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди.

Китай


38-летний защитник Рикарду Карвалью не думает вешать бутсы на гвоздь после ухода из «Монако». На минувшей неделе португалец подписал контракт с китайским «Шанхай СИПГ». В этом случае клубу Халка и Оскара не пришлось платить бешеные деньги за новичка из Европы, так как Карвалью находился в статусе свободного агента.

Главные слухи недели


РФПЛ


Эта неделя подарила несколько громких новостей, связанных с потенциальными трансферами «Спартака». В фокусе внимания московского клуба находятся защитники Жозе Фонте из «Саутгемптона» и Мамаду Сако из «Ливерпуля», кроме того, слухи приписывают «Спартаку» интерес к нападающему «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. «Зенит» по информации ряда СМИ хочет приобрести российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, а также полузащитников Кристиана Нобоа из «Ростова» и Магомеда Оздоева из «Рубина». Впрочем, некий источник в петербургском клубе уже опроверг слухи насчёт Оздоева, в услугах которого «Зенит», похоже, на самом деле не нуждается. Турецкая пресса сообщила о желании «Бешикташа» выкупить у «Краснодара» лучшего снайпера нашего чемпионата Фёдора Смолова, а шведская – о переговорах ЦСКА и «Эльфсборга» относительно трансфера полузащитника Виктора Клаессона. Стоимость 25-летнего шведа составляет приблизительно 1,5 млн евро.
Слухи приписывают «Спартаку» интерес к нападающему «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди.

Китай


На футбольном рынке продолжает доминировать Китай. Ещё несколько выступающих в Европе игроков могут оказаться в местной лиге. Турецкие СМИ проинформировали, что полузащитник «Барселоны» Арда Туран договорился о трёхлетнем контракте с зарплатой в 20 млн евро в год с «Шанхай Шэньхуа». Купивший недавно у «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен совершить ещё одну крупную сделку – заплатить отступные в виде 100 млн евро за форварда сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти. Не исключено, что из итальянской Серии А в Китай переберутся и ещё два игрока – Хосе Соса и Антонио Кассано. Полузащитником «Милана» интересуются «Хэбей Чайна Форчун» и «Бэйцзин Гоань», а нападающего «Сампдории» переманивают к себе «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули». Тот же «Шаньдун Лунэн» ведёт переговоры по поводу покупки полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Блеза Матюиди. Тем временем Хамес Родригес отклонил предложение «Хэбей Чайна Форчун», хотя китайцы предлагали полузащитнику «Реала» примерно в 10 раз больше тех 5 млн евро, которые колумбиец зарабатывает в год в Мадриде.

Англия


«Манчестер Юнайтед» планирует пополнить состав минимум двумя новичками. Манкунианцы предлагают «Роме» около 47 млн фунтов стерлингов за греческого защитника Костаса Маноласа и готовы потратиться на полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича. Узнали мы за прошедшую неделю и о паре потенциальных новичков «Манчестер Сити» – это полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи, в контракте которого есть пункт об отступных в размере 30 млн евро, и ещё один игрок средней линии Иван Ракитич из «Барселоны». «Борнмут» хочет арендовать защитника «Челси» Джона Терри, правда, сам ветеран не спешит покидать состав синих, даже несмотря на то что «Челси» собирается укрепить оборону и ведёт переговоры с датским защитником «Фенербахче» Симоном Кьяером, чей трансфер будет стоить около 18 млн евро. Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас».

Италия


Отпустив в Англию Эвра, «старая синьора» намерена взять двух новых защитников. «Ювентус» нацелен на игрока «Милана» и сборной Италии Маттио Де Шильо. Его трансфер оценивается в 8,5 млн евро. Вдобавок лидер итальянского футбола пытается приобрести у «Шальке» Зеада Колашинаца, который может перейти в «Ювентус» летом на правах свободного агента.

Испания


«Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли. Испанским клубам придётся отдать за англичанина более 80 млн евро. Напомним, что ранее сообщалось об интерес к Алли в Китае. Однако Алли не единственная дорогая цель «Реала». Обладатель Кубка чемпионов собирается выиграть серьёзную конкуренцию за нападающего Пауло Дибалу, заплатив «Ювентусу» 105 млн евро. Помимо того, на днях «Реал» должен подписать контракт с 17-летним нападающим клуба АИК Александром Исаком – автором самого молодого гола в истории сборной Швеции. Для мадридского «Атлетико» приоритетной целью становится приобретение форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Чилиец может заменить летом Антуана Гризманна.
Хамес Родригес отклонил предложение «Хэбей Чайна Форчун», хотя китайцы предлагали полузащитнику «Реала» примерно в 10 раз больше тех 5 млн евро, которые колумбиец зарабатывает в год в Мадриде.

Франция


«Лион» пытается договориться с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая, которым интересовался «Спартак». Зарубежные СМИ сообщают, что первое предложение «Лиона» (около 13 млн фунтов стерлингов) английский клуб отклонил. Теперь французы будут давать больше за Депая, так как очень хотят видеть его в своих рядах. «ПСЖ» готов заплатить за нападающего «Челси» Миши Батшуайи. Впрочем, «Челси» не спешит расставаться с бельгийцем, ведь он может заменить Диего Косту, который имеет на руках сумасшедшее предложение из Китая.

Германия


В немецкую Бундеслигу собирается полузащитник «Ростова» Саид Эззатолахи. В услугах иранца заинтересован «Гамбург». Между тем, Эззатолахи только недавно подписал новый контракт с ростовским клубом.

Бразилия


38-летний Дидье Дрогба находится в поисках нового клуба. Легендарный экс-нападающий «Челси» рассматривает вариант с продолжением карьеры в Бразилии. По имеющейся информации, Дрогба согласился на годичный контракт с «Коринтианс» и зарплату $ 150 тыс. в месяц.

→ Витсель, Дракслер и «Спартак». Главные трансферы и слухи недели
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Арда Туран Байе Умар Ниасс Джейми Варди Дидье Дрогба Йоан Молло Хамес Родригес Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
16 января 2017, понедельник
11:51 Натхо: ЦСКА надо брать 90% очков и рассчитывать на осечки «Спартака» и «Зенита»
11:37 РФС рассмотрит иск «Урала» к Скрипченко 20 января
11:36 «Зенит» — «Чанчунь Ятай»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
11:32 Габи: люди хотят красивый футбол от «Атлетико», но прежде всего хотят победы
11:17 Зюле: рад, что буду играть в «Баварии» — одной из лучших команд мира
11:07 Гамейро: не хотелось бы сидеть на скамейке запасных в «Барселоне»
11:03 Суд удовлетворил иск авиакомпании к «Томи» на сумму 4,6 млн рублей
10:57 «Рубин» отправился на первый испанский сбор
10:41 Газинский: после матча с «Зенитом» больше по носу не били, так что всё в порядке
10:28 Нападающий «Локомотива» Хенти продолжит карьеру в ОАЭ
10:23 Хаманн: по игре Саншеш ещё недостаточно силён для «Баварии»
10:20 Чемпион СССР 1984 года Мельников: неинтересно следить за сегодняшним «Зенитом»
10:13 Кучук: тренерский штаб «Стали» будет работать 24 часа в сутки
10:03 Миланов: восемь очков отставания от «Спартака» — не так уж и много
09:52 Капитан «Урала» Фидлер взял урок игры на саксофоне у 9-летней болельщицы
09:49 Карвахаль: поведение болельщиков «Севильи» не повлияет на Рамоса негативно
09:44 Дармиан: фанаты в матче с «Ливерпулем» были великолепны, приятно играть для вас
09:39 Козлов: мечтаю вернуться в «Спартак», но сейчас все мысли об «Окжетпесе»
09:25 Петраков: к матчу с «Ростовом» поле в Томске не будет готово, решаем, где играть
09:19 Марсело: «Реал» расслабился в матче с «Севильей», такое не должно повториться
09:14 Бывший форвард «Спартака» Козлов перешёл в «Окжетпес»
09:05 Бадштубер: не боюсь подвергаться давлению, так как вырос на этом
08:31 Зидан: Рамос? Очень горжусь нашим капитаном
08:30 Каррера: промежуточное первое место «Спартака» ничего не значит
08:16 Гётце: неужели меня не могут воспринимать таким, какой я есть?
08:12 Витоло признался, что пытался вывести из себя Роналду
08:10 Ватцке: слова Хёнесса удивили, у него есть проблемы с правильным восприятием
07:32 Луис Энрике: я оптимист, так как вижу, как тренируются игроки «Барселоны»
07:32 Тухель: футболисты «Боруссии» слишком часто получают травмы
07:11 С. Рамос: не надо никого винить в поражении «Реала» и искать оправдания
06:52 Ватцке: если бы «Реал» хотел Обамейянга, то Перес позвонил бы мне
06:41 Агент: Зюле поступил верно, согласившись на переход в «Баварию»
06:33 Сампаоли: «Севилья» доминировала над «Реалом»
06:31 Зидан: с такой игрой это для «Реала» очень болезненное поражение
06:23 Аллегри: любая команда выходит против «Ювентуса» как на матч всей жизни
03:41 Рио Фердинанд бурно отпраздновал гол Ибрагимовича в ворота «Ливерпуля»
03:01 Панченко в феврале может стать игроком «Локомотива»
01:53 Клопп и Моуринью устроили перепалку в концовке матча «МЮ» — «Ливерпуль»
01:24 Чанов стал тренером вратарей тульского «Арсенала»
01:02 Антон Миранчук: Сёмин сказал, что рассчитывает на меня в «Локомотиве»
01:00 Каррера: Л. Адриано не слабее Бакки — верю, он напомнит всем, как умеет забивать
00:58 «Монако» разгромил «Марсель» и вышел на первое место в чемпионате Франции
00:47 Роналду догнал Уго Санчеса по количеству забитых пенальти в чемпионате Испании
00:47 Только один клуб из топ-5 лиг ещё не проигрывал в своём чемпионате в этом сезоне
00:44 Гол Игуаина не спас «Ювентус» от проигрыша «Фиорентине»
Все новости RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+