«А я иду, шагаю по Москве». 5 столичных трансферов Самедова

Проблема выбора для Александра на протяжении всей карьеры была одной из главных. Ещё в юности его звали в сборную Азербайджана, в «Спартаке» он долго думал над тем, уходить ли в «Локомотив», соглашаться ли на переход в «Москву», возвращаться ли в «Локомотив». На этот раз ситуация с переходом опять затянулась. Но в итоге выбор сделан: Самедов возвращается в «Спартак».
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«Динамо», 1995
Чем запомнился: Многие называют «Спартак» родным для Самедова клубом. В той или иной степени это правда, однако футбольный путь Александра начался задолго до попадания в систему красно-белых. Всё началось, когда в обычную московскую школу, где учился Самедов, пришёл тренер находившейся неподалёку спортшколы «Красногвардеец». Родители не стали препятствовать и отдали сына в секцию. Местные тренеры сразу приметили талант мальчика, который превосходил всех сверстников в технике и скорости. Звёздным часом Самедова стала игра с детской командой «Динамо», в котором тот стал одним из лучших игроков и привёл свою скромную команду к победе. Селекционеры «Динамо» быстро завербовали талантливого юношу в свою академию.
Почему ушёл: в бело-голубой футболке Самедов бегал недолго и спустя два месяца примерил форму красно-белых цветов. Вездесущие скауты «Спартака» вышли на родителей будущего футболиста с конкретным предложением. Динамовская академия в то время находилась в упадке, отец Самедова давно болел за «Спартак», потому решение о переходе было принято в кратчайшие сроки.
«Спартак», 1996-2005
Чем запомнился: с тех пор будущий игрок сборной денно и нощно вкалывал на тренировках. Одно время он даже хотел завязать с футболом, так как времени на себя и на семью просто не оставалось. Однако родители уговорили Александра не бросать начатое. Судьба отплатила ему сполна в 2003 году – пришедший в «Спартак» Невио Скала много доверял 18-летнему хавбеку и выделял ему достаточно игрового времени. Примечательно, что дебют Самедова также связан с московскими клубами – первый свой матч он провёл против «Торпедо», а во втором, против «Динамо», вышел на позицию правого защитника.
Почему ушёл: с приходом Александра Старкова Самедов всё реже попадал в состав. А после трансфера из «Зенита» Владимира Быстрова перспективы в «Спартаке» размылись окончательно. С предложением подоспел «Локомотив», заплативший за трансфер молодого игрока $ 4 млн. С тех пор каждый матч против «Спартака» для Самедова принципиален.
Слова: «Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником «Спартака». Это было давно, но это правда».
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Воспитанник спартаковской школы — это на всю жизнь. Надо этим гордиться.
«Локомотив», 2005-2008
Чем запомнился: в «Локомотиве» карьера складывалась по спартаковскому сценарию. Несмотря на уход Юрия Сёмина, в команде сохранился мощный костяк и остались мастера, у которых было чему поучиться. Под руководством Муслина и Долматова на поле Самедов появлялся редко, в основном выходя на замену. Зато Анатолий Бышовец доверял Александру больше. 23 игры, четыре гола, две результативные передачи, завоёванный Кубок России – казалось бы, отличный трамплин для дальнейшего взлёта.
Почему ушёл: сменивший Бышовца Рашид Рахимов вновь усадил вингера в запас. Выручила «Москва», предложившая «Локо» ту же сумму, за которую игрок переходил из «Спартака», а самому Самедову достойный контракт.
Слова: «Когда «Локомотив» тренировал Рахимов, я не понимал, чего он хочет. Мне что-то высказывалось в резкой форме, а к моему конкуренту на этой позиции Рэзвану Кочишу были другие требования. И общался с ним Рашид Маматкулович гораздо мягче. Я не считал нужным молчать, Рахимову говорил всё в лицо. Потом просто ушёл из клуба».
Фото: РИА Новости
Александр Самедов в составе «Москвы»
«Москва», 2008 — 2009
Чем запомнился: Самедов стал одним из немногих футболистов, у кого сложились хорошие отношения с тренером Олегом Блохиным. Под его руководством Александр вырос в одного из лучших исполнителей РФПЛ на своей позиции, постоянно забивал и ассистировал партнёрам. Божович не стал изобретать велосипед и полностью отдал правый фланг на откуп Самедову, освободив его от оборонительных обязанностей. Со временем тот стал определяющим игроком команды и попал в список 33 лучших игроков чемпионата по итогам сезона-2009.
Почему ушёл: когда у «Москвы» начались трудности с финансами, у Самедова не было проблем с тем, где продолжить карьеру. Игроков той команды разобрали, как горячие пирожки, и Самедов был одним из самых горячих.
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Слова: «Я встречался с представителями «Спартака» и «Динамо». Предложения от этих клубов были разные. Существенно. Когда об этом сказал «Спартаку», в ответ услышал: «Ну и что? Мы же «Спартак». Давай-ка возвращайся!» В итоге я выбрал «Динамо». И не жалею».
«Динамо», 2010-2012
Чем запомнился: жалеть не пришлось. Ту команду «Динамо» с Самедовым, Ворониным, Кокориным, Семшовым и Кураньи в составе болельщики бело-голубых будут вспоминать ещё долго. Динамовцы запрыгнули на третью строчку в сезоне-2011/12, а Самедов был одним из определяющих игроков того коллектива.
Почему ушёл: однако затем команда Силкина стала сдавать позиции. Обстановка в раздевалке накалялась с каждым туром. Самедов, как один из лидеров, сильно переживал за результаты и по окончании сезона неожиданно для всех вернулся в «Локомотив».
Слова: «В какой-то момент Силкин и сам изменился, и футбол решил изменить. Был у него один советчик в штабе, дул в уши… Всё перевернулось. Стали играть от обороны, пропал результат. А в межсезонье Силкин заявил руководству: «Продавайте Самедова». Причём мне ни слова, ни полслова. Узнал обо всём от динамовских начальников: «Мы не хотим тебя отпускать. Но главный тренер в тебе не заинтересован…» Нет вопросов. Собрал вещи, улетел с австрийского сбора. Через пару дней подписал контракт с «Локомотивом».
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Александр Самедов в составе «Динамо» образца сезона-2011/12
«Локомотив», 2012 — 2017
В «Локо» Самедов сменил роль важной части оркестра на главную скрипку. Вне зависимости от результата команды Александр держал стабильно высокий уровень и на протяжении всех четырёх лет являлся определяющим игроком в атаке, став лидером команды не только на поле, но и вне его. В футболке «Локо» Самедов провёл и лучший сезон в карьере, забив 14 голов и отдав семь результативных передач по ходу прошлого сезона. В 2016 году Александр стал одним из главных действующих лиц и в сборной России, потому интерес к его персоне со стороны «Спартака» легко было объяснить. Даже несмотря на солидный возраст, Самедов являлся одним из самых лакомых кусочков на российском трансферном рынке. И он определённо может помочь красно-белым в битве за чемпионство.
Почему ушёл: в футболисте выразил заинтересованность Массимо Каррера. Вместе с тем на фоне разговоров о возможном переходе Самедова в «Спартак» резко обострились его отношения с главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым. Ссылка в дубль только подчеркнула: скорее всего, в «Локо» футболист не останется. Так и получилось.
Слова: «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня всё получится».
Футболисты ЧР, поигравшие за наибольшее количество московских команд
Дмитрий Хохлов – 4 (ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «Динамо»)
Александр Самедов – 4 («Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Москва»)
Андрей Ещенко – 3 («Локомотив», «Динамо», «Спартак»)
Роман Широков – 3 («Торпедо», «Спартак», ЦСКА)
Кирилл Комбаров – 3 («Динамо», «Спартак», «Торпедо»)
Евгений Бушманов – 3 («Спартак», ЦСКА, «Торпедо»)
Олег Кузьмин – 3 («Спартак», «Москва», «Локомотив»)
Алексей Ребко – 3 («Спартак», «Москва», «Динамо»)
Игорь Семшов – 3 (ЦСКА, «Торпедо», «Динамо»)
Андрей Гашкин – («Спартак», ЦСКА, «Торпедо»)
Дмитрий Тяпушкин – 3 («Спартак», ЦСКА, «Динамо»)
Александр Шешуков – 3 («Спартак», «Москва», «Локомотив»)
Леандро Самарони – 3 (ЦСКА, «Торпедо», «Спартак»)
Руслан Нигматуллин – 3 (ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»)
Вадим Евсеев – 3 («Спартак», «Торпедо», «Локомотив»)
Николай Писарев – 3 («Спартак», «Динамо», «Торпедо»).
Дмитрий Хохлов – 4 (ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «Динамо»)
Александр Самедов – 4 («Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Москва»)
Андрей Ещенко – 3 («Локомотив», «Динамо», «Спартак»)
Роман Широков – 3 («Торпедо», «Спартак», ЦСКА)
Кирилл Комбаров – 3 («Динамо», «Спартак», «Торпедо»)
Евгений Бушманов – 3 («Спартак», ЦСКА, «Торпедо»)
Олег Кузьмин – 3 («Спартак», «Москва», «Локомотив»)
Алексей Ребко – 3 («Спартак», «Москва», «Динамо»)
Игорь Семшов – 3 (ЦСКА, «Торпедо», «Динамо»)
Андрей Гашкин – («Спартак», ЦСКА, «Торпедо»)
Дмитрий Тяпушкин – 3 («Спартак», ЦСКА, «Динамо»)
Александр Шешуков – 3 («Спартак», «Москва», «Локомотив»)
Леандро Самарони – 3 (ЦСКА, «Торпедо», «Спартак»)
Руслан Нигматуллин – 3 (ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»)
Вадим Евсеев – 3 («Спартак», «Торпедо», «Локомотив»)
Николай Писарев – 3 («Спартак», «Динамо», «Торпедо»).