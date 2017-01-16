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175 лет назад 2016
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Роман Широков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

8 самых громких московских переходов РФПЛ в XXI веке

Самые резонансные переходы из одного московского клуба в другой: от Ролана Гусева до Александра Самедова.
16 января 2017, понедельник. 14:30. Футбол

Ролан Гусев: из «Динамо» в ЦСКА в 2002-м


Ролан Гусев прошёл всю школу московского «Динамо», был любимчиком Бескова в дубле и отыграл больше сотни матчей за основу бело-голубых. Однако в 2002 году Ролан неожиданно перешёл в ЦСКА вслед за своим тренером Валерием Газзаевым и не попал в сборную Романцева на чемпионат мира — 2002 из-за того, что не выбрал «Спартак».

Сергей Игнашевич: из «Локомотива» в ЦСКА в 2004-м


В «Локо» Игнашевич дважды признавался лучшим защитником чемпионата России и завоевал чемпионство, но после одного не слишком удачного сезона команды в 2003-м решил не продлевать контракт с «железнодорожниками» и перешёл в ЦСКА свободным агентом.

Сергей Овчинников: из «Локомотива» в «Динамо» в 2006-м


«Дважды президент «Локомотива» Валерий Филатов назначал мне встречу, но оба раза по дороге в клуб следовал звонок и сообщение, что принять он не может. Перед последним матчем чемпионата со «Спартаком» я сказал нашему спортивному директору Биджиеву: «Если контракт после игры не будет подписан — уйду». И слово сдержал», — написал Босс в своей книге о своём переходе из «Локо» в «Динамо» в 2006-м. На протяжении сезона Овчинников помогал Юрию Сёмину в родном «Динамо», а затем завершил карьеру.

Дмитрий Торбинский: из «Спартака» в «Локомотив» в 2008-м


В конце 2007 года у игрока основы «Спартака» Дмитрия Торбинского истекал контракт. По словам гендиректора клуба Сергея Шавло, после вызова в сборную футболист потребовал повышение зарплаты в пять-шесть раз. Вскоре Торбинский подписал контракт с «Локомотивом», а президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что Дмитрий «никогда не хотел играть за «Спартак» и отверг множество финансово выгодных предложений клуба».

10 самых крутых воспитанников «Спартака»

Братья Комбаровы: из «Динамо» в «Спартак» в 2010-м


Несколько лет у братьев Комбаровых было резко отрицательное отношение к «Спартаку». Из школы этого клуба в динамовскую они ушли со скандалом, а когда доросли до первой команды, всякий раз напоминали в интервью, кто их самый принципиальный соперник. Это не помешало братьям в августе 2010-го перебраться из «Динамо» именно в «Спартак». Дмитрий смог закрепиться в составе и даже «капитанил» в «Спартаке», а Кирилл вскоре оказался не нужен клубу и сейчас будет спасать от вылета тульский «Арсенал».
Братья Комбаровы
Фото: РИА Новости

Братья Комбаровы

10 самых крутых воспитанников «Динамо»

Роман Широков: из «Спартака» в ЦСКА в 2016-м


Из «Спартака» Роман Широков уходил со скандалом: в контракте футболиста был прописан пункт об автоматическом продлении контракта на год в том случае, если он проведет 50% матчей в сезоне-2015/16. Полузащитник сыграл 14 матчей за красно-белых, после чего Дмитрий Аленичев стал оставлять Широкова на скамейке запасных. В итоге Роман расторг контракт со «Спартаком» и через месяц перешёл в ЦСКА, где за полгода стал чемпионом России.

Широков: произошедшее в «Спартаке» — безумство

Игорь Денисов: из «Динамо» в «Локомотив» в 2016-м


После вылета «Динамо» в низший дивизион Игорь Денисов стал самым дорогим футболистом ФНЛ. Там звёздный опорник провёл всего две игры, а затем на правах бесплатной аренды присоединился к «Локомотиву». Как стало известно «Чемпионату», впоследствии «Локомотив» планирует подписать полноценное соглашение с Игорем Денисовым, так как контракт полузащитника с «Динамо» истекает грядущим летом.
Игорь Денисов
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Игорь Денисов

Игроки судятся с «Динамо». Что творится в клубе

Александр Самедов: пять московских трансферов


Александр Самедов здесь выделяется — он совершил не один, а пять громких трансферов внутри столицы. После «Спартака» полузащитник успел поиграть в «Москве», «Локомотиве» и «Динамо», а сегодня возвращается в родную команду. «Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня всё получится!» — заявил Самедов.

Как Самедов «Спартаку» забивал: 7 лучших матчей>
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Самедов Дмитрий Комбаров Дмитрий Торбинский Игорь Денисов Кирилл Комбаров Ролан Гусев Роман Широков Сергей Игнашевич Трансферы
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16 января 2017, понедельник
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