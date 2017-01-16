Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами

Что изменилось

Что может измениться

Таблица легионеров в клубах китайской Суперлиги на 16 января 2017 года

Какие клубы не вписываются в лимит

Ещё до ужесточения лимита 8 из 16 клубов китайской Суперлиги не вписывались в ограничения по заявке на матч.

Сейчас обсуждается введение потолка зарплат. Если он будет введён, трансферы настоящих звёзд в Китай прекратятся.

Как это отразится на китайских футболистах

«Возникшие проблемы вызвали серьёзный резонанс в обществе. Среди тем, которые всех беспокоят, – дорогостоящие трансферы иностранных футболистов, завышенные зарплаты и огромные расходы клубов. Бюджеты должны оставаться в разумных рамках. Поэтому будет введён потолок зарплат и трансферных сумм». Судя по этому заявлению футбольной ассоциации Китая, кто-то в правительстве начал изучать футбольные новости. По крайней мере, события развиваются очень быстро.Первые слухи о том, что лимит на легионеров может быть ужесточён, появились в конце декабря. Речь шла о следующем трансферном окне. В итоге решение об усилении лимита было принято уже сейчас, на год раньше, чем ожидалось.В Китае и раньше действовал лимит. Он касался заявки на матч и числа иностранцев на поле. В заявке могло быть не более пяти иностранцев. На поле можно было выпустить не более четырёх легионеров, в том числе одного представителя азиатского региона (это обязательно).Теперь заявлять на матч можно четырёх иностранцев, а на поле выпускать трёх. Один из них должен представлять Азию. Также появились возрастные ограничения: хотя бы два футболиста младше 23 лет в заявке, из них хотя бы один – на поле в стартовом составе.Сейчас обсуждаются возможные ограничения в расходной ведомости клубов. Пять зарплат:– это уже утечка капиталов из страны в размере 100 млн евро в год. А ведь всего легионеров в высшей и первой лигах больше 70.О приближении потолка зарплат сообщает английская пресса, в частности Daily Mail и Financial Times. Конкретных цифр пока нет, издания ссылаются на слова китайских футбольных чиновников, которые пока и сами не определились с окончательным форматом. Если решение об ограничении зарплат и/или стоимости трансферов будет принято для всех будущих трансферов, то клубы, которые успели совершить дорогостоящие покупки, получат преимущество. С другой стороны, если ограничения коснутся зарплат всех игроков, под угрозой окажутся соглашения тех жеи других китайских новичков. Очевидно, сейчас анализируется потенциальный ущерб от ограничительных мер и возможность их реализации.Есть ещё один побочный эффект потолка зарплат, который нельзя не учитывать. «Тяньцзинь Цюанцзянь» не сможет больше приобрести условного Витселя, а «Шанхай СИПГ» —. То есть реальных футбольных звёзд. С легионерами среднего уровня договориться будет проще. И сейчас в Китае есть клубы, которые покупают иностранцев, кажется, сугубо под воздействием моды. Например, «Чанчунь Ятай». В клубе играют семь иностранцев, но вы не знаете ни, ни, ни, ни остальных. Семь легионеров, которые, по идее, должны повышать уровень клуба на порядок, но Transfermarkt оценивает всех семерых в 5 млн евро. Если будет введён потолок зарплат, вариант «Чанчунь Ятай» станет единственно возможным.Во-первых, и до ужесточения лимита отношение к нему китайских клубов было довольно легкомысленным. Точнее, неразумным. Из 16 клубов Суперлиги только два на момент принятия нового лимита укладывались в старый, с четырьмя легионерами на поле. Ещё шесть укладывались в лимит по заявке на матч, имея в составе пять легионеров. Восемь клубов были бы вынуждены оставлять лишних иностранцев (хороший ксенофобский оборот речи) вне заявки на матч по старым правилам.По новым правилам оставлять легионеров в запасе будут все. Или срочно распродавать лишних. Под угрозойс его «Шанхай СИПГ»: шесть легионеров, при трёх, которых можно выпустить на поле. Кромеэто бразильский нападающий, южнокорейский защитник, ивуарийский вингер, опорный полузащитник из Узбекистана.Сразу два корейца в «Ганчжоу Эвергранд», причём второй, защитник Ким Хен Иль, приобретён совсем недавно. Место Алана, Джексона Мартинеса и Паулиньо в старте в прошлом сезоне было железным, так что теперь команда Луиша Фелипе Сколари точно станет слабее.Необычная ситуация в «Цзянсу Сунин»:и других иностранцев тренирует местный тренер, хотя обычно клубы с легионерами такого уровня зовут работать иностранцев. «Цзянсу Сунин» тоже нужно избавляться от лишних легионеров.Труднее всего придётся трём клубам. В составе «Тяньцзинь Тэда», «Гуанчжоу Фули» и «Чанчунь Ятай» по семь иностранцев. До сих пор игроки, которые уехали в Китай, могли просто переходить из одного местного клуба в другой, как. Теперь существует вероятность того, что им придётся возвращаться в старый мир.Они подорожают. Ужесточение лимита способствует завышению зарплат и трансферной стоимости местных игроков – доказано в России. Собственно, процесс уже пошёл. 27-летний вингерперешёл в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20 млн евро (рыночная стоимость – 0,5 млн евро), а защитник(рыночная стоимость – 200 тыс. евро) обошёлся этому же клубу в 10 млн евро. Остаётся открытым вопрос о том, как лимит повлияет на уровень их игры.