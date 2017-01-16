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175 лет назад 2016
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Лимит на легионеров в Китае принят
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами

Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить.
16 января 2017, понедельник. 16:30. Футбол
Тест. Как китайские клубы тратят деньги

«Возникшие проблемы вызвали серьёзный резонанс в обществе. Среди тем, которые всех беспокоят, – дорогостоящие трансферы иностранных футболистов, завышенные зарплаты и огромные расходы клубов. Бюджеты должны оставаться в разумных рамках. Поэтому будет введён потолок зарплат и трансферных сумм». Судя по этому заявлению футбольной ассоциации Китая, кто-то в правительстве начал изучать футбольные новости. По крайней мере, события развиваются очень быстро.

Первые слухи о том, что лимит на легионеров может быть ужесточён, появились в конце декабря. Речь шла о следующем трансферном окне. В итоге решение об усилении лимита было принято уже сейчас, на год раньше, чем ожидалось.

Что изменилось


В Китае и раньше действовал лимит. Он касался заявки на матч и числа иностранцев на поле. В заявке могло быть не более пяти иностранцев. На поле можно было выпустить не более четырёх легионеров, в том числе одного представителя азиатского региона (это обязательно).

Теперь заявлять на матч можно четырёх иностранцев, а на поле выпускать трёх. Один из них должен представлять Азию. Также появились возрастные ограничения: хотя бы два футболиста младше 23 лет в заявке, из них хотя бы один – на поле в стартовом составе.

Что может измениться


Сейчас обсуждаются возможные ограничения в расходной ведомости клубов. Пять зарплат: Халка, Тевеса, Витселя, Оскара, Лавесси – это уже утечка капиталов из страны в размере 100 млн евро в год. А ведь всего легионеров в высшей и первой лигах больше 70.

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О приближении потолка зарплат сообщает английская пресса, в частности Daily Mail и Financial Times. Конкретных цифр пока нет, издания ссылаются на слова китайских футбольных чиновников, которые пока и сами не определились с окончательным форматом. Если решение об ограничении зарплат и/или стоимости трансферов будет принято для всех будущих трансферов, то клубы, которые успели совершить дорогостоящие покупки, получат преимущество. С другой стороны, если ограничения коснутся зарплат всех игроков, под угрозой окажутся соглашения тех же Оскара, Тевеса и других китайских новичков. Очевидно, сейчас анализируется потенциальный ущерб от ограничительных мер и возможность их реализации.

Есть ещё один побочный эффект потолка зарплат, который нельзя не учитывать. «Тяньцзинь Цюанцзянь» не сможет больше приобрести условного Витселя, а «Шанхай СИПГ» — Оскара и Халка. То есть реальных футбольных звёзд. С легионерами среднего уровня договориться будет проще. И сейчас в Китае есть клубы, которые покупают иностранцев, кажется, сугубо под воздействием моды. Например, «Чанчунь Ятай». В клубе играют семь иностранцев, но вы не знаете ни Дарко Матича, ни Бруно Менегеля, ни Мислава Орсича, ни остальных. Семь легионеров, которые, по идее, должны повышать уровень клуба на порядок, но Transfermarkt оценивает всех семерых в 5 млн евро. Если будет введён потолок зарплат, вариант «Чанчунь Ятай» станет единственно возможным.
Таблица легионеров в клубах китайской Суперлиги на 16 января 2017 года

Таблица легионеров в клубах китайской Суперлиги на 16 января 2017 года

Какие клубы не вписываются в лимит


Во-первых, и до ужесточения лимита отношение к нему китайских клубов было довольно легкомысленным. Точнее, неразумным. Из 16 клубов Суперлиги только два на момент принятия нового лимита укладывались в старый, с четырьмя легионерами на поле. Ещё шесть укладывались в лимит по заявке на матч, имея в составе пять легионеров. Восемь клубов были бы вынуждены оставлять лишних иностранцев (хороший ксенофобский оборот речи) вне заявки на матч по старым правилам.

По новым правилам оставлять легионеров в запасе будут все. Или срочно распродавать лишних. Под угрозой Андре Виллаш-Боаш с его «Шанхай СИПГ»: шесть легионеров, при трёх, которых можно выпустить на поле. Кроме Оскара и Халка это бразильский нападающий Элкесон, южнокорейский защитник Ким Ю Ён, ивуарийский вингер Жан Куасси и Одил Ахмедов, опорный полузащитник из Узбекистана.
Ещё до ужесточения лимита 8 из 16 клубов китайской Суперлиги не вписывались в ограничения по заявке на матч.

Сразу два корейца в «Ганчжоу Эвергранд», причём второй, защитник Ким Хен Иль, приобретён совсем недавно. Место Алана, Джексона Мартинеса и Паулиньо в старте в прошлом сезоне было железным, так что теперь команда Луиша Фелипе Сколари точно станет слабее.

Необычная ситуация в «Цзянсу Сунин»: Рамиреса, Алекса Тейшейру и других иностранцев тренирует местный тренер, хотя обычно клубы с легионерами такого уровня зовут работать иностранцев. «Цзянсу Сунин» тоже нужно избавляться от лишних легионеров.

Труднее всего придётся трём клубам. В составе «Тяньцзинь Тэда», «Гуанчжоу Фули» и «Чанчунь Ятай» по семь иностранцев. До сих пор игроки, которые уехали в Китай, могли просто переходить из одного местного клуба в другой, как Жуниор Урсо, Мирал Самарджич, Диего Тарделли. Теперь существует вероятность того, что им придётся возвращаться в старый мир.
Сейчас обсуждается введение потолка зарплат. Если он будет введён, трансферы настоящих звёзд в Китай прекратятся.

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Как это отразится на китайских футболистах


Они подорожают. Ужесточение лимита способствует завышению зарплат и трансферной стоимости местных игроков – доказано в России. Собственно, процесс уже пошёл. 27-летний вингер Чжан Чендун перешёл в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20 млн евро (рыночная стоимость – 0,5 млн евро), а защитник Цзинь Янъян (рыночная стоимость – 200 тыс. евро) обошёлся этому же клубу в 10 млн евро. Остаётся открытым вопрос о том, как лимит повлияет на уровень их игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Китайский футбол
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