Несгибаемые. Почему «Реал» не проигрывал 40 матчей подряд

Психология
Зидан по ходу карьеры игрока долго был в звёздном коллективе и потому знает, как им управлять. Зинедин вёл себя скромно в раздевалке «галактикос» вместе с Фигу, Раулем, Бэкхемом, Карлосом и другими звёздами, но активно всё мотал на ус.
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Теперь француз проводит беседы с каждым игроком своей команды, потому замены или непопадание в состав всегда объясняется главным тренером – он использует тех, кто больше подходит по тактическим характеристикам в данный, конкретный момент. В итоге большая часть игроков находится в игровом и эмоциональном тонусе, что позволяет ровно идти по сезону.
Подтверждение тому – слова Луки Модрича: «Реал» не просто так не проигрывает уже 33 матча. Если такое количество футболистов мирового класса играют как настоящая команда и выкладываются на все сто, то такой коллектив трудно победить».
В том же ключе высказываются 80% игроков мадридского клуба, уверяющие, что чувствуют себя в команде как в большой семье.
Хорошая ротация
Прекрасные отношения с игроками позволяют Зидану поддерживать мотивацию игроков запаса. В этом сезоне люди, выходившие у «Реала» со скамейки запасных, забили 10 мячей и отдали 5 результативных передач. По ходу чемпионата Зидан наиграл в основе 25 человек, больше чем две команды. 20 из них забили в этом сезоне. Что-то похожее делает и Гвардиола в «Сити». У «Реала» нет чёткого определения стартового состава. Есть люди, которые имеют в нём твёрдое место – Рамос, Марсело, Карвахаль, Модрич, Кроос, Бэйл и Роналду. И те регулярно получают время на передышки.
У «Реала» прекрасная скамейка запасных, которая может практически безболезненно возместить потерю игроков основы. Так, Варан зачастую подменял Пепе, Касилья – Кейлора Наваса, Мората – Бензема. Даже травма Бэйла не стала трагедией для «сливочных» — простой, но напористый Лукас Васкес находится в отличной форме и здорово компенсирует потерю валлийца.
Однако интереснее всего то, как «Реал» справился с потерями Касемиро и Крооса, ведущих полузащитников команды.
Умение выходить из сложных ситуаций
Здесь всплывает ещё один козырь, которым Зидан успел по ходу сезона щегольнуть не раз и не два. Умение использовать различные тактические схемы. В отличие от многих других топовых команд, у «Реала» нет чёткого тактического рисунка – у команды есть несколько планов матча и при необходимости она перестраивается с одного на другой.
Интересно, что, когда Касемиро и Кроос выбыли на долгие сроки из-за травм, Зидан нашёл выход, по-другому используя заменивших их Иско и Ковачича. В отсутствие Каземиро игроки «Реала» встречают соперника глубже, оставляя меньше свободных зон. Эта вариативность не раз помогала мадридцам подстроиться под игру соперника.
Вот как выглядела тепловая карта перемещений Крооса, Модрича и Иско в игре с «Атлетико» в прошлом сезоне, после которой началась победная серия «Реала». Трио полузащитников обеспечивали контроль мяча по всему полю, создавая давление на разных участках глубоко оборонявшегося «Атлетико».
А вот так выглядит тепловая карта Ковачича, Модрича и Иско уже в игре с «Атлетико» в этом сезоне на «Висенте Кальдерон», закончившаяся победой 3:0. В этом матче уже «матрасники» больше владели мячом – связка хавбеков «сливочных» действовала соответствующе, располагаясь ближе к своей штрафной и играя преимущественно длинными передачами на своих форвардов. Этим же во многом объясняется появление Роналду на позиции центрального нападающего. В итоге Криштиану оформил хет-трик.
А это карта перемещений того же трио уже в недавнем класико. Модрич, Иско и Ковачич двигались несколько меньше обычного, но это объяснялось низким темпом, который задала «Барселона». Втроём они накрывали полузащиту каталонцев и действовали максимально компактно.
И это лишь отдельный пример. Зидан не требует покупок игроков под свои концепции игры, пока их просто нет. Зато адаптирует имеющийся материал под возможности игроков и соперника. Это позволяет «Реалу» быть готовым к различному развитию событий на поле.
Локальные перестановки
Два предыдущих фактора дают Зидану возможность поиграть с вариациями и попробовать что-то новое. Интереснее всего изменение ролей Иско и Криштиану Роналду, которые ранее действовали в немного другом ключе.
Например, Иско не проходил в состав в начале сезона и намеревался покинуть команду. Немного помогли травмы конкурентов – полузащитник получил шанс чаще выходить на поле, но не совсем на своей позиции – из атакующего полузащитника он переквалифицировался в игрока box-to-box, стал покрывать большие расстояния и не привязывался к конкретной позиции. Теперь Иско – стопроцентный игрок основы.
Роналду, привыкший быть игроком одной роли, а именно прорывного игрока фланга и бомбардира, в этом сезоне раскрывается по-новому. Он уже попробовал себя в роли наконечника атаки (не самой для себя новой), но самое интересное – как конструктора атак. Таких передач, как сейчас, Криштиану не раздавал никогда.
Подтверждение – карта касаний мяча Роналду в прошлогодней игре с «Атлетико», проигранной на «Бернабеу» 0:1, где Криштиану работал с мячом исключительно вблизи чужих ворот.
А вот та же карта касаний уже в игре с «Барселоной» в этом сезоне. Португалец постоянно возвращается на свою половину поля и организует атаки оттуда, не только открываясь под передачи партнёров, но и ища их пасом самостоятельно.
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Характер
Но даже все эти пункты могли бы не привести к рекордной серии, если бы не характер команды. Она умеет гнуться и при этом не ломаться в критических ситуациях, знает, что надо делать, когда игра не идёт, редко паникует.
У «Реала» есть капитан, игравший вместе с носителем мадридского духа Раулем и перенявший его лидерские качества. В трудную минуту Рамос вдохновляет партнёров, а зачастую и сам спасает ситуацию.
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Подход «Реала», благодаря которому он не проигрывал на протяжении 40 матча, отличается от других. Истории наподобие барселонской, когда команда уничтожает всех соперников и вместе с тем делает это красиво, случаются раз в десятилетие. «Бланкос» не идут по такому пути и не стремятся обыгрывать оппонентов в каком-то фирменном стиле. Этот «Реал» вряд ли запомнится на года вперёд, своего почерка у него нет. Зато есть характер, подбор классных исполнителей, самоотдача, атмосфера в раздевалке и молодой тренер, который готов учиться и умеет побеждать, не выставляя напоказ своё эго.