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175 лет назад 2016
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Семеду, Ракицкий и другие защитники, которые могут перейти в «Зенит»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 дорогих центральных защитников для «Зенита»

Геннадий Орлов заверил, что «Зенит» ищет дорогого центрального защитника. Шерстим трансферный рынок в поисках подходящей кандидатуры.
16 января 2017, понедельник. 21:00. Футбол

Рубен Семеду, «Спортинг»


Цена: 7 млн евро (здесь и далее – по данным сайта Transfermarkt.de)

На родине Семеду называют «португальским Вараном». Манера игры центрального защитника «Спортинга»
действительно схожа с действиями француза – он так же высок, атлетичен, но при этом обладает высокой скоростью, которая позволяет ему догонять быстроногих нападающих соперника. Интересно, что ещё в прошлом сезоне Семеду был игроком запаса, который должен был подменять на поле основных Налдо и Оливейру. Однако Жорже Жезуш настолько очаровался работой Рубена на тренировках, что сделал его игроком основы. Сейчас защитную линию «Спортинга» невозможно представить без Семеду, которому прочат будущее сменщика Пепе в сборной Португалии.

Крис Смоллинг, «Манчестер Юнайтед»


Цена: 20 млн евро

О достоинствах и недостатках Смоллинга знают многие, кто более-менее регулярно следит за «Манчестер Юнайтед». Этот сезон Крис начал в качестве игрока основы, однако после неоднозначной игры и возвращения в строй Фила Джонса появляется на поле всё реже. Если «МЮ» всё-таки оформит трансфер Линделофа из «Бенфики», то Смоллинг рискует окончательно выпасть из обоймы Моуринью. Неплохой шанс заполучить по урезанной цене сильного защитника с богатым опытом игры в еврокубках по урезанной цене.

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Джонатан Та, «Байер»


Цена: 16 млн евро

Ещё один защитник новой формации, который может вырасти в игрока топ-уровня. Джонатану Та только 20 лет, но он уже является ведущим защитником в обороне «Байера». При Роджере Шмидте «аспириновых» носит из стороны в сторону, ошибки в обороне – стандартная история для команды в этом сезоне. Ошибается порой и Та, однако, несмотря на всё, в Германии ему прочат большое будущее. Джонатан обладает высоким ростом, здорово играет головой. Но что выделяет его на фоне других защитников – это умение работать с мячом. Он классно развивает атаки и старается не играть на вынос. Этакая омоложенная версия Джерома Боатенга. Защитники в Германии сейчас нарасхват – тот же Никлас Зюле из «Хоффенхайма» уже летом присоединится к «Баварии», Кристенсен из «Боруссии М» летом вернётся в «Челси». В течение нескольких лет Та, успевший дебютировать в сборной Германии, тоже должен пойти на повышение.

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Эмерик Лапорт, «Атлетик»


Цена: 25 млн евро

За Лапортом уже несколько лет следят топ-клубы Европы. Летом француз баскского происхождения находился в шорт-листе Гвардиолы, однако Пеп сделал выбор в пользу Джона Стоунса. В отличие от англичанина, за Лапорта вряд ли запросят 50 млн евро, однако потенциальному покупателю всё же придётся серьёзно раскошелиться. Эмерик дебютировал в большом футболе при Марсело Бьельсе и быстро завоевал место в основе. С тех пор прошло четыре года, Лапорт постепенно матереет и растёт на глазах. Однако для скорейшего роста ему уже пора сменить обстановку.
Этим летом Лапорт находился в шорт-листе Гвардиолы, однако Пеп сделал выбор в пользу Джона Стоунса.

Иньиго Мартинес, «Реал Сосьедад»


Цена: 15 млн евро

Ещё один защитник из Басконии, являющийся одним из лучших на своей позиции в Ла Лиге. Правда, выступает он за соседей «Атлетика» — «Реал Сосьедад». В отличие от Лапорта, Мартинес не обладает выдающимися антропометрическими данными (181 см роста), зато берёт своё за счёт скорости и грамотного выбора позиции. Иньиго здорово зарекомендовал себя в «Сосьедаде» и уже сейчас регулярно вызывается в сборную Испании.

Даниэле Ругани, «Ювентус»


Цена: 17 млн евро

Ругани наряду с Романьоли считается самым талантливым защитником нового поколения итальянских защитников. Однако если последний регулярно играет за «Милан» и нарабатывает необходимый опыт, то Даниэле пока плотно сидит за спинами опытных Бонуччи, Барцальи, Кьеллини и Бенатиа. Ругани порой не хватает мышечной массы и умения сыграть жёстко, зато в плане чистого отбора он был одним из лучших в Серии А в прошлом сезоне. К тому же он здорово владеет длинным пасом и умело работает с мячом. По манере игры Ругани чем-то напоминает Гарая. Аллегри говорит, что рассчитывает на молодого игрока, однако семь матчей за сезон – определённо не то, чего ждёт 22-летний защитник от своей карьеры.

Виктор Руис, «Вильярреал»


Цена: 10 млн евро

«Вильярреал» пропустил всего 12 мячей по ходу этого сезона Ла Лиги. Это лучший показатель чемпионата. «Атлетико» и «Реал» пропустили по 14 голов, «Барселона» — 17. Виктор Руис – тот человек, который цементирует оборону «жёлтой субмарины», вокруг которого строится вся защитная конструкция. Руис не смог проявить себя в «Валенсии», зато быстро освоился в «Вильярреале», где заматерел и превратился в сильного игрока обороны. Прекрасный вариант усиления, если «Зениту» нужна надёжность здесь и сейчас.
Руис не смог проявить себя в «Валенсии», зато быстро освоился в «Вильярреале», где заматерел и превратился в сильного игрока обороны.

Ярослав Ракицкий, «Шахтёр»


Цена: 10 млн евро

Один из самых очевидных вариантов, который, по слухам, уже прорабатывается «Зенитом». Мирча Луческу прекрасно знаком с возможностями Ракицкого по совместной работе в «Шахтёре», а Ярославу не придётся долго адаптироваться к условиям российского футбола, он имеет опыт игры в еврокубках. Всё идеально, если бы не одно но – за своего игрока «горняки» просят 30 млн евро.

Янник Вестергор, «Боруссия М»


Цена: 10 млн евро

Двухметровый датчанин перебрался в Мёнхенгладбах летом из «Вердера», однако уже успел приковать к себе внимание нескольких больших европейских клубов. Вестергор не отличается высокой скоростью и подвижностью, ему нужен более резвый напарник по обороне, однако в плане игры головой и позиционной защиты Янник – один из лучших в Бундеслиге. Вестергору 24 года, но он уже является сложившимся игроком, способным стать лидером обороны в новой команде.

Стефан де Врей, «Лацио»


Цена: 20 млн евро

Де Врей уже два с половиной года выступает в составе «Лацио» и знает, что такое игра на высоком уровне. Стеван, наверное, самый надёжный защитник из нынешнего поколения голландских футболистов. Де Врей – образец сбалансированного игрока обороны, умеющего играть как «на втором этаже», так и внизу. Постепенно он превращается в игрока высочайшего уровня, к которому уже пристально присматриваются «Челси» и «Бавария», а «Лацио» готовит новый контракт, чтобы поднять цену на своего лидера. Тут надо играть на опережение и не скупиться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Виктор Руис Даниэле Ругани Крис Смоллинг Стефан де Врей Янник Вестергор Ярослав Ракицкий
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