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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Луис Адриано
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»

«Спартак» официально оформил самый спорный трансфер за последние годы, но есть хотя бы одна причина относиться к нему с оптимизмом.
16 января 2017, понедельник. 23:00. Футбол
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Найти логику трансфера Луиса Адриано на бумаге не получится. В цифрах всё очень плохо: 121 минута в составе «Милана» за полгода, 1 гол за календарный 2016-й, 0 голов с игры (тот единственный мяч, «Болонье», Адриано забил с пенальти). В апреле бразильцу исполнится 30 лет, так что никаких поблажек и мыслей о перспективе быть не может – Луис Адриано должен будет забивать здесь и сейчас. Контракт, судя по слухам, очень жирный, в различных источниках проскакивала сумма от 3 до 4,5 млн евро в год.

Всё настолько плохо, что маэстро Адриано Галлиани, способный продать задорого мешок картошки и купить на вырученные деньги игрока уровня Сусо, максимально сбил цену бразильца и даже согласился
платить часть зарплаты. С одной стороны, невиданная роскошь, с другой – «Милан» старается исправить ошибку: если оставить Луиса Адриано на контракте, придётся заплатить 30 млн евро с учётом налогов.

Хорошо, Луис Адриано делал жареное мясо из защитников, когда играл за «Шахтёр» (тема мяса ему знакома – бразилец обожает барбекю, даже брал уроки у одного из лучших поваров Бразилии, так что к тарасовскому борщу в меню спартаковской столовой может добавиться тарасовский шашлык). Но, во-первых, не забывайте о том, что представляет собой УПЛ: это лига двух монополистов, слабого среднего класса и команд, собирающих остатки со стола «Шахтёра» и «Динамо». Во-вторых, Мирча Луческу заточил под Луиса Адриано всю команду – Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо и другие элитные игроки, после «Шахтёра» ставшие своими в Европе, постоянно кормили его передачами. И даже пента-трик Луиса Адриано в Лиге чемпионов не слишком восхищает, потому что бразилец куражился над БАТЭ, над которым в том розыгрыше Лиги чемпионов сложно было не покуражиться. А если «Спартак» гарантирует Луису Адриано постоянное место в основе? Агент бразильца Жилмар Велоз в открытую говорит, что его клиент едет в «Спартак», чтобы чаще играть. И это может стать безвыигрышной комбинацией. Коней на переправе не меняют, а Зе Луиш слишком хорош и слишком здорово подходит системе Карреры, чтобы садиться в запас. Африканцу нужен скорее сменщик вроде Эммануэля Эменике, готового к лавке, а не конкурент – иначе может испортиться не только настроение Зе, но и командный микроклимат. Учитывая, что «Спартак» лишь осенью наконец-то стал настоящей командой, это громадный риск.

Если оперировать всеми фактами, которые лежат на поверхности, легко сделать вывод – в «Спартак» едет сбитый лётчик, готовый грести лёгкие деньги. Не забивал с игры год, проиграл конкуренцию всем нападающим «Милана», уже стар для подписания на дальнюю перспективу…
Если оставить Луиса Адриано на контракте, придётся заплатить 30 млн евро с учётом налогов.
Но в истории с трансфером Луиса Адриано есть фактор, позволяющий думать, что в «Спартаке» всё будет наоборот.

«Массимо Каррера – важная фигура, он сыграл основополагающую роль для бразильца в этом переходе», – говорит Жилмар Велоз. И тут самое время вспомнить ноябрьскую историю, когда Каррера психанул из-за трансфера Александра Селихова. Дело даже не в конфликте, о котором все писали – он возник из-за банальных трудностей перевода – дело в акцентах рыночной политики, тогда ставших очевидными. Всё стало прозрачно и перестало зависеть от подковёрных игр в руководстве, политика замкнулась вокруг Массимо Карреры. Он хотел подписания нужных себе игроков, предлагал своих кандидатов руководству, но главное – требовал от «Спартака» закрыть все трансферные вопросы поскорее, к старту зимних сборов. Массимо стал тренером-менеджером в английском понимании, он заказывает музыку, а значит, он лично знает, зачем Луис Адриано ему нужен.

Возможно, это подготовка к тактической перезагрузке «Спартака». В Донецк Адриано приезжал, как оттянутый форвард, у Синиши Михайловича в «Милане» он изначально выполнял ту же функцию. Потенциально у Адриано может сложиться симпатичная связка с Зе Луишем, и даже их видимая одноплановость – качественная игра на втором этаже, умение выбрать позицию, скорость и средняя реализация – может стать преимуществом. Как пример – «Ювентус» Макса Аллегри, где Гонсало Игуаин и Марио Манджукич легко разделяют функции между собой. Под такую связку форвардов можно попробовать сразу несколько схем, правда, параллельно находя новое место Квинси Промесу – 4-3-1-2, 3-5-2, которую Каррера практиковал в начале пути (и Промесу тогда места не найдётся), и стандартную 4-4-2.

Возможно, в этом трансфере вообще нет ничего, кроме желания усилить глубину состава, которая сильно хромает. Модель игры «Спартака» подразумевает обилие подач в штрафную, но особенно это бросалось в глаза, когда Зе Луиш был сломан, а на его место выходили Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов – игроки совершенно другого склада и даже телосложения. С Луисом Адриано такого не будет, он умеет цепляться и бороться за мячи, а Александр Драгович, поигравший за киевское «Динамо», называл Адриано самым неудобным форвардом, с которым приходилось вести борьбу: «Он – суматошный игрок, делающий много скрытых фолов».

Возможно, так Массимо Каррера наводит трансферный мостик между «Спартаком» и Италией. Получается пока спорно – летом красно-белые арендовали Маурисио, пока скорее затыкающего дыры, сейчас берут глухого лавочника «Милана». Но вдруг это многоходовка, чтобы в будущем подписывать игроков уровнем выше?

Найти позитивные моменты в трансфере Луиса Адриано сложно, делать это приходится вслепую – человек, забивший однажды за год, не может прийти и запросто стать звездой даже в РФПЛ. «Спартак» покупает кота в мешке, делая на него очень серьёзную ставку, но как минимум Массимо Каррера уверен, что делает. Итальянца ещё ни разу не обмануло тренерское чутьё – и в истории с трансфером Адриано самое время ему довериться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Луис Адриано Массимо Каррера
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