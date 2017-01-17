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Фото: spartak.com
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» подписал Самедова и Луиса Адриано. Обзор дня

«Спартак» объявил о переходах Александра Самедова и Луиса Адриано — в обзоре дня.
17 января 2017, вторник. 00:00. Футбол
«Спартак» объявил о переходе Луиса Адриано

«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда «Милана» Луиса Адриано. Форвард подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу с 25 января 2017 года, информирует сайт «Спартака».

29-летний Луис Адриано перешёл в «Милан» летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В составе итальянской команды он принял участие в 36 матчах и забил 6 голов. За «Шахтёр» бразилец сыграл в 266 матчах и стал автором 128 голов.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Самедовым

«Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о
переходе в состав красно-белых полузащитника сборной России Александра Самедова, сообщает пресс-служба «Спартака».

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провёл 59 матчей и забил 9 голов.

С 2005 по 2016 год Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с «Крыльями Советов». За сборную России Самедов провёл 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

Сегодня Самедов подписал с красно-белыми контракт, который вступит в силу 18 января 2017 года. После подписания контракта Александр вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым отправился в клубный музей на «Открытие Арене».

В Китае официально ужесточили лимит на легионеров

Руководство Китайской футбольной ассоциации (CFA) официально ужесточило лимит на легионеров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров. В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров.

«Данное решение было принято на благо общего развития китайского футбола. Это способствует выращиванию китайских игроков, способствует повышению национального уровня, поддержанию профессиональной лиги и стабильному устойчивому развитию», — говорится в заявлении.

Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.

Неймар – самый дорогой игрок мира по данным CIES

Нападающий «Барселоны» Неймар – самый дорогой футболист по версии Центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). На сайте организации был опубликован топ-100 самых дорогих игроков.

По данным источника, Неймар оценивается в € 246,8 млн. Второе место занимает Лионель Месси (€ 170,5 млн), а замыкает тройку полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (€ 155,3 млн).

Обладатель «Золотого мяча» и звания лучшего игрока по версии УЕФА Криштиану Роналду занимает 7-е место (€ 126,5 млн).

1. Неймар («Барселона») – € 246,8
2. Месси («Барселона») – € 170,5
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – € 155,3
4. Антуан Гризманн («Атлетико») – € 150,4
5. Луис Суарес («Барселона») – € 145,2
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – € 139,2
7. Криштиану Роналду («Реал») – € 126,5
8. Пауло Дибала («Ювентус») – € 113,8
9. Деле Алли («Тоттенхэм») – € 110,5
10. Эден Азар («Челси») – € 101,5.

Данни вышел на поле спустя 8 месяцев и через минуту сделал голевую передачу

Полузащитник «Зенита» Данни вышел на поле спустя восемь месяцев после травмы. Португалец заменил Сергея Зуйкова в контрольном матче с китайским «Чанчунь Ятай» на 69-й минуте и уже спустя минуту сделал голевую передачу.

Данни выполнил пас на Юрия Жиркова, который вошёл в штрафную и с близкого расстояния поразил девятку ворот соперника.

Сначала Данни вышел без капитанской повязки, а когда игроки «Зенита» забили гол, защитник Доменико Кришито передал ему повязку. 33-летний португалец восстановился после разрыва крестообразных связок колена, полученного в апреле 2016 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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