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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Шалимов
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Дмитрий Егоров

Расширение философии. Почему «Краснодар» не будет прежним

Что и как тренирует Игорь Шалимов: быстрый выход, позиционная атака, голы Смолова (фото, видео).
17 января 2017, вторник. 01:00. Футбол
В шестой день сборов в Абу-Даби важно вернуться к вступительной речи Игоря Шалимова, а именно к отдельной фразе:

«Осенью мы с вами играли через три на четвёртый. Времени для тренинга не было».

Объясню, почему выделяю именно эти слова:

1. Критиковать, хвалить и делать любые выводы о работе нового главного тренера по итогам первой части сезона было бессмысленно. Например, тяжёлые и неубедительные попытки изменить игру в неудачно начавшейся домашней игре с «Зальцбургом» — это не проблема новой стратегии, а скорее нехватка времени для её адаптации.

2. Идеи Шалимова хоть и не могут идти вразрез с много раз озвученной Сергеем Галицким генеральной линией клуба, но должны достаточно серьёзно отличаться от создаваемого Олегом Кононовым. Иначе вступительный акцент Шалимова на тренинге не имел бы смысла.
Фото: fckrasnodar.ru

3. Новый «Краснодар» строится именно здесь, в Абу-Даби. Это очевидно даже после беглого знакомства с недельным циклом и его компонентами.

Физика


Первую неделю «Краснодар» тренируется в двухразовом режиме. Об утренних, нагрузочных занятиях рассказывать бессмысленно – через несколько дней мы их подробно обсудим с тренером по физподготовке.
Фото: fckrasnodar.ru

«Квадраты»


Вечерние занятия показательны даже для журналиста. Начинаются они с разного вида «квадратов». Почему-то в 2016 году этот вид упражнений по-прежнему увязывается со «Спартаком», Романцевым и Бесковым (у которого Шалимов, кстати, и начинал карьеру). По сути же, это наиболее адекватный и эффективный способ подготовки футболиста к основной части занятия. Если коротко, то нагрузки небольшие, но при этом задействованы все нужные для игры элементы.

Быстрый выход из обороны


Важное и показательное упражнение, которым Шалимов открывает основную часть все шесть дней. После быстрого перепаса на «раз-два» центральный или фланговый защитник делает невысокую и быструю диагональ в район центрального круга.
Мяч должен прилететь в дальнюю ногу оттенившемуся форварду, который в касание сбрасывает на центральных полузащитников и вместе с вингерами или инсайдами летит в освободившиеся зоны.

Суть новинки вот в чём:

1. «Краснодар» при Кононове крайне редко использовал диагонали на форвардов.

2. Движение вперёд начиналось через Газинского или Ахмедова, а не от защитников.

3. Для Кононова важен был контроль даже на своей половине, в том числе в ущерб скорости. Шалимов же хочет одним пасом отрезать сразу семерых оппонентов.

Вряд ли можно говорить о том, что изменение станет постоянным. С низко садящимися командами стильный контроль «Краснодара» останется прежним, поэтому в данном случае логичнее говорить о расширении философии ради соперничества с лидерами РФПЛ. Например, в матче первого круга со «Спартаком» комбинационный центр был и отрезан (при атаке красно-белых), и съеден (при развитии атаки «Краснодара») командой Массимо Карреры. Возможно, это был один из худших матчей команды при Олеге Кононове.
Новый же вариант Шалимова должен такие ситуации исключить и сделать команду разнообразнее.



Позиционная атака


Полтора года назад я поехал на юношеский чемпионат Европы (до 17 лет) и видел, как сборная России выходит в полуфинал. Это была тактика 4-3-3, диагонали на форварда, быстрые контратаки. С такой философией команда Михаила Галактионова пропустила лишь один гол от мощнейшей Франции, обыграла Англию и вышла в четвертьфинал, где минимально уступила немцам. По схожей стратегии в то время играли чуть ли не все наши юношеские команды, а одним из создателей системы многие называли как раз Игоря Шалимова. Среди сотрудников ходили легенды, что фанатичный заместитель спортивного директора РФС даже в выходные не выходил из комнаты, где крутил нарезки матчей разных лиг.
Учитывая это, а также богатый опыт выступления Шалимова в Италии, кто-то может предположить, что стиль «Краснодара» качнётся в сторону оборонительного, однако это почти невероятно.

Во-первых, игра сборной более-менее соответствовала имеющимся кадрам и необходимости достигать результата.

Во-вторых, именно босс «Краснодара», а не главный тренер определяет основную стратегию, включая в том числе подбор футболистов и ассистентов в штабе.

В-третьих, уже сейчас Шалимов делает акцент на позиционной атаке, правда, требуя от игроков больше взрыва и конкретики.

В новом имитирующем упражнении перекат мяча вновь идёт на «раз-два», дальнейший же сценарий Шалимов прописывает командами.

«Стенка»: инсайд играет в стенку со Смоловым и врывается в зону.

«Отвал»: сильный пас на отваливающегося от центрального защитника Смолова, приём одним касанием, разворот, сильный удар вторым касанием. (Вспомните, кстати, сколько подобных голов Фёдор забил после того, как Шалимов начал работать с линией атаки клуба.)

«На третьего»: после «стенки» пас получает не инсайд, а латераль.

«В центр»: инсайд смещается в середину и даёт проникающий пас на Смолова.

Есть и другие команды, но главные правила схожи: никаких навесов на удачу, лишних касаний и необдуманных действий. На озвученных упражнениях команда концентрируется ежедневно и закрепляет их в разного рода двухсторонках, в которых главная задача не забить больше голов, а сделать это правильно.



Позиционная атака, прессинг, состав


Безусловно, будут отработаны Шалимовым и быстрые атаки, и прессинг, и другие компоненты. Случится это в следующих циклах, когда физическое состояние игроков позволит выполнять эту работу.

Помимо функционального и физического соответствия Шалимову необходима и глубина состава. На данный момент ситуация выглядит так.

Вратари: Крицюк — Синицын – одна из лучших пар в РФПЛ.

Фланги обороны: справа – Калешин и Быстров; cлева – Рамирес. А также способные помочь на этих позициях Торбинский, Петров и даже Жоазиньо. Неплохо в тренировочном процессе выглядит и молодёжь. Арсенал, как минимум, достаточный.

Центр обороны: Гранквист, Налдо и Мартынович – опытные футболисты, не уступающие конкурентам.
Опорники: Газинский и Каборе – одна из лучших линий в РФПЛ. Чуть выше могут сыграть Торбинский, Петров, Подберёзкин, Мамаев. Ближе к атаке – тот же Мамаев, Перейра (в основном задействован как вингер) и Измайлов.

О Марате хочется сказать отдельно. Во-первых, он делает разницу на каждом занятии. Во-вторых, тренировки он начинает с тренажёрного зала в отеле. В-третьих, сейчас о нём говорят как о мотивированном и реально повзрослевшем. Вопрос же остаётся извечным – он о способности провести циклы без болей, отбрасывающих готовность назад.

В общем же мало у кого в России есть такая центральная линия.

Фланги: Вандерсон, Ари, Жоазиньо, Окриашвили, Лаборде, а также Быстров (который был великолепен в последнем занятии именно на этой позции) – в любых вариациях это звучит сильно.

Центр атаки: Смолов и Комличенко. Первый – уже настоящий профессиональный «киллер». На тренировках клубов РФПЛ прежде такого видеть не приходилось. Все знают диапазон сильных качеств Фёдора – это и мощь, и скорость, и удар с двух ног, и техника, и открывания. Но, судя по работе, он их постоянно развивает.

Второй пока привыкает, но на последнем занятии начал делать успешно то, чего от него хочет Игорь Шалимов.

Даже несмотря на уход Ахмедова с Куасси, «Краснодар» в 2017 году будет реально обладать, возможно, сильнейшим составом в РФПЛ с двумя сильными исполнителями на каждую из необходимых позиций. Так что следить за командой Шалимова, дополняющей великолепную созидательную работу Кононова, точно будет интересно. А там спустя время и сделаем выводы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Игорь Шалимов
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