«Всей командой звонили Роберто Карлосу по «скайпу»

«Анжи», который любили все
«Такой проект, как «Анжи», не забудешь просто так. Это была вовсе не история про звёзд, которых зазвали в далёкий Дагестан. На самом деле у нас получилась классная, очень классная команда. Вы даже не представляете, насколько шикарная была атмосфера в коллективе.
А всё потому что люди были объединены общей идеей, целью. Мы хотели играть в клубе европейского уровня. И Это'О, и Роберто Карлос, и Диарра, и другие звёзды очень серьёзно, искренне относились к «Анжи». Они получали удовольствие от футбола в России, им нравилось играть в Махачкале».
«Анжи» — это не история про звёзд, которых зазвали в далёкий Дагестан.
Роберто Карлос, который не умеет не улыбаться
«Я был в шоке, когда увидел, как Карлос себя ведёт. Человек вообще всегда был на позитиве! Роберто постоянно нам говорил: «Чего вы такие хмурые, получайте удовольствие от футбола!». Для него футбол не работа, а смысл жизни, счастье.
Карлос вечно шутил, подкалывал всех в раздевалке. А когда видел мяч — бежал к нему счастливый, будто ему пять лет и он его впервые увидел. Роберто Карлос — человек-позитив. Вроде в возрасте, всего добился, но с улыбкой всё равно не расстаётся. На любой фотографии он весёлый. И это не постановка — Роберто реально такой.
Уже после того как бразилец покинул Россию, мы иногда всей командой звонили ему по «скайпу» из раздевалки. Он не забывает «Анжи», не забывает нас! Бывало, набирает кто-то Карлосу и… Снова его улыбка во весь смартфон! Ну ведь здорово же».
Диарра: лучший игрок, которого я видел
«Ласс — нереально крутой. На тренировках у него мяч было отобрать просто невозможно! Ну, вы это и в матчах видели. Потрясающие данные у человека.
Не знаю, почему в других клубах с ним случались неприятные истории. В «Анжи» он пахал без вопросов. Ласс — профессионал. И на поле, и за его пределами ко всему очень ответственно относился. Человек поиграл в лучших клубах мира, приехал в Россию, но не снизил планку. Наоборот, работал побольше остальных!
Он не говорил: «Я звезда, чего хочу, то и делаю». Ласс понимал, что надо держать себя в тонусе. И не давал никому повода сказать о себе что-нибудь плохое.
Хотя и в «Локомотиве» Диарра показывал потрясающий футбол. А что там у него творилось… Не знаю, может, у человека в семье были проблемы? Не надо его судить».
Это'О, который был почти тренером
«По сути, Самуэль в «Анжи» не только играл в нападении. Он и помогал тренировать команду — в хорошем смысле. Человек выиграл Лигу чемпионов, забивал за великие клубы — как думаете, ему есть что сказать молодым, да и не только? Разумеется, да! Потому Это'О действительно часто говорил, объяснял какие-то вещи, помогал.
Ну и решал всякие внутрикомандные вопросы. К нему всегда можно было подойти и рассказать что-то. А он уже доносил эту информацию до главного тренера».
Смолов, который всегда был топом
«Я ни разу не удивлён, что Федя сейчас добивается успеха. Я был удивлён, что он не добивался его в «Анжи». Потому что все в команде видели: Смолов — топовый форвард, очень высокого уровня. Быстрый, техничный, с ударом, с головой — всё при нём! Просто «не пёрло» у человека — и всё тут. Такое бывает.
Мы не гнобили Смолова — пошутить, постебать могли, но по-доброму. Я сам порой спрашивал у Феди: «Что с тобой происходит? Ты ведь всё умеешь!». Моменты, в том числе сам для себя, Смолов создавал постоянно. Только не забивал…
Но он не впадал в депрессию, не сдавался. И сейчас добился своего. Он и Шатов — большие таланты. Думаю, Смолов заиграет в Европе, в хорошем клубе. Вообще без проблем».
Ещё в «Анжи» все понимали, что Смолов — топ-форвард.
Алиев, которого уже не изменишь
«Саша не прогуливал в «Анжи» тренировки, ничего страшного не творил, нормально работал. Человек он хороший, футболист одарённый, но… В футболе ему действительно тяжело из-за собственного характера. Алиеву стоило быть более профессиональным, больше думать о футболе.
Конечно, в «Анжи» все ребята ему объясняли, говорили… Порой его отношение к делу улучшалось. Однако с дисциплиной всё равно возникали проблемы. Но Саша — взрослый человек, он сам делает свой выбор, его уже не изменишь».
Хиддинк, который всё говорит в лицо
«Гус — фантастический человек. У него в команде столько звёзд, столько взрослых, богатых мужиков, но он никогда не терял контроль над ситуацией. Классический приём Гуса: если вдруг на тренировке кто-то поругался, он вызывал их к себе. Якобы на разговор с тренером. Только вот через пару минут уходил из комнаты. Говорил: «Разберитесь друг с другом, поговорите». И это всегда работало.
Лично мне Хиддинк тоже сильно помог. Помню, я играл стабильно, всё было хорошо, но постепенно перестал попадать в состав. Порой даже в заявке мне места не находилось. Я сильно переживал, но Гус честно, в глаза мне всё объяснил, сказал: «Потерпи, пожалуйста, Тебе нужно добавлять».
После этого я мог выйти с «Зенитом» или «Спартаком», в важном матче. С Хиддинком ты и сам в себя веришь, и ему».
Керимов, который помогает России
«Керимов — очень добрый, харизматичный человек. Он сделал невероятно много для футбола. И в Дагестане, и во всей России. Сулейман привёз в наш чемпионат настоящих звёзд! Народ ходил на них — притом в любом городе. Где «Анжи» ни играл — всегда полный стадион!
У Керимова большое сердце. При этом никаких понтов у него нет — он всегда готов был поговорить с любым футболистом на равных. Ну, все в курсе, что Сулейман любил дарить подарки игрокам, машины, тот же «Буггати» для Роберто Карлоса.
Мне на свадьбу, на которой гуляли человек 800, Керимов презентовал мою майку с позолоченным номером «63». Было безумно приятно. Ну, и ещё пару подарков сделал. Но о них я рассказывать не буду (смеётся)».
Игорь Денисов, который не виноват
«Самое простое сказать: Денисов — негодяй, вечно устраивает бунты в клубах! Но я к Игорю хорошо отношусь. Он настоящий мужик, человек, который отдаёт всё ради победы. И если в команде что-то не так, если он чувствует несправедливость, то говорит об этом. Не молчит, не боится, идёт до конца.
Мне нравятся такие люди. Молчать может любой. А вот сказать, когда надо, — мало кто. Не нужно делать из Денисова скандалиста.
Летом 2013-го в «Анжи» некоторые считали так же, как Денисов. Разделяли его мнение. Просто они молчали. А он нет. То есть Денисов вслух сказал о том, о чём определённые игроки в «Анжи» думали про себя.
Денисов высказал своё мнение. И не только своё».
Денисов озвучил то, о чём некоторые игроки «Анжи» думали про себя. Он мужик.
Самба, который плакал при уходе
«Многим было тяжело уходить из «Анжи». Повторюсь, даже легионеры очень любили клуб. Например, Самба плакал, когда переходил в «Куинз Парк Рейнджерс». Правда, он ведь к нам вернулся и в итоге пережил «смену курса развития» в «Анжи».
Наверное, он предпочёл бы уйти так, как в первый раз. А не второй. Всё-таки тогда всем было очень грустно, никто не хотел, чтобы наш проект так резко прекратился...».
«Анжи», который мы потеряли
«Мы даже не успели понять, что случилось. Начали чемпионат-2013/14, первые четыре тура провалили, пошли конфликты… Потом стали «пропадать» футболисты. Выходишь на тренировку — о, оказывается, Диарра уже уехал. Завтра вышел — Буссуфа не видно. Послезавтра посмотрел — Жусилея-то нету. Ну и так далее.
На сборах тогда вообще осталось человек 10, с пацанами из «молодёжки» тренировались. Некоторые молча собирали вещи и уезжали. Другие тепло с нами прощались, не скрывали эмоций.
Тот же Это'О — большой молодец, он на свой последний матч в Питере после «Зенита» приехал «по собственному желанию». Хотя уже было ясно, что команду расформируют, что Сэмми уходит. Он и на домашнюю игру против «Рубина» прилетал, заходил в раздевалку… Будто никуда и не уходил.
Сразу после распродажи было очень сложно играть в футбол. Ну, вчера ты боролся за золото, а сегодня ты аутсайдер чемпионата… Странные ощущения. Но только после трудностей человек становится сильнее. Так что все мы собрались и продолжили выступать за «Анжи».
Махачкала, в которой не страшно
«Раньше все спрашивали: «А у вас там не взрывают? Жить-то можно?». Некоторые игроки реально беспокоились, боялись. Но только поначалу. Потом уже привозили семьи, гуляли, вообще не переживали.
Сейчас, кстати, стало ещё лучше. Нет в Махачкале никакой «накалённой обстановки»! И теперь уже меня такими вопросами почти не мучают. Потому что понимают: нормальный, хороший город».
Клуб, из которого русского игрока приглашает «Депортиво»
«После возвращения «Анжи» в РФПЛ из ФНЛ в 2015-м передо мной стоял выбор: продлевать истекающий контракт или переходить в другой клуб. Я остановился на первом варианте, о чём не жалею. Но предложение из «Депортиво» просто пришло уже после случившегося. Я не знал о нём, когда подписывал новое соглашение с «Анжи».
Получи я, например, такой шанс сегодня — поехал бы в Европу не раздумывая. На финансовые условия даже не смотрел бы. Да, было бы тяжело, российские футболисты почти не играют в европейских чемпионатах. Но это же так классно!».