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175 лет назад 2016
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Аксель Витсель
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Антон Михашенок

Ничего личного, просто бизнес. Что ещё важно в трансфере Витселя

Аксель Витсель стал ещё одним будущим футбольным бизнесменом, переехав в лучшую корпоративную лигу мира.
17 января 2017, вторник. 10:00. Футбол
Уже более 15 лет назад Валерий Лобановский сказал о Роналдо, что тот эксплуатирует свой талант. Один из лучших тренеров в истории футбола был фанатом постоянного самосовершенствования и не терпел лени или отношения к футболу как к хобби — он даже на Восток, в Эмираты и Кувейт, уехал для того, чтобы добиться с этими командами их лучших результатов в истории. Если бы Валерий Васильевич дожил до наших дней, то был бы сильно поражён тем, насколько изменилось отношение игроков к своему делу.

Ален Гобле, финансовый консультант уехавшего вместо «Ювентуса» в Китай Акселя Витселя, выступил с совершенно восхитительным интервью, в
котором раскрыл все карты относительно трансфера бельгийца. Это объяснение достойно полного цитирования: «Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина. Но Аксель — очень умный парень. Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет её генеральным директором. Когда-то в будущем. Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учётом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель. Аксель сейчас в Бельгии, он толком ещё не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он ещё не заявил о себе как футболисте, его уже знают в Китае. Причём не как игрока, а как делового человека».

Ещё никогда и никто так откровенно не говорил о причинах переезда в восточную лигу. И после этого интервью многое становится понятным.

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В современном футбольном мире чемпионата Китая не могло не быть — здесь не работает выражение «его следовало бы придумать». Придумывать ничего не нужно — потребность в лиге, где соберутся все футболисты, относящиеся к игре как к хобби, которое принесёт деньги и перспективы, возникла давно. Футбол давно перегружен деньгами, амбиции от природы есть далеко не у всех людей, а соблазн слишком велик, чтобы отказаться — о чём говорить, если Диего Коста, который проводит один из лучших сезонов в карьере, готов разрушить чемпионский год «Челси» ради горы банкнот. Эксплуатация своего таланта вышла на новый уровень: Роналдо делал это в «Реале» и «Интере», а новые звёзды — в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шаньдун Лунэн». Футбол с его неадекватно завышенными зарплатами сам сделал игроков такими.
Придумывать чемпионат Китая не нужно — потребность в лиге, где соберутся все футболисты, относящиеся к игре как к хобби, которое принесёт деньги и перспективы, возникла давно.
Относительно трансфера Витселя и других известных игроков из европейских чемпионатов важно понять главное — здесь всё работает по схеме корпоративной лиги, которые создаются по всему мира для активного совместного отдыха богатых и успешных людей. Будущие и уже действующие бизнесмены, владельцы, президенты и всевозможные прочие CEO играют между собой, а роль массовки (которая благодаря будущим бизнесменам тоже получает за участие в шоу всё больше) исполняют местные парни. Ни одна корпоративная лига в мире не может похвастать наличием в составах команд Карлоса Тевеса, ни одна из них не имеет среднюю посещаемость в 25 тысяч человек. Китайская Суперлига (это можно признать уже сейчас) — лучшая корпоративная лига мира, но с профессиональным футболом она не имеет почти ничего общего.

Китайцы любят повторять, что строят лигу будущего, но это не будущее их собственного чемпионата. Они, не скрываясь ни от кого, строят будущее людей, которые приезжают получить по несколько тысяч евро за каждое касание мяча. Этакий футбольный «Дом-2» по-китайски.

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Китайских меценатов нужно поблагодарить за то, что они делают — европейский футбол становится немного более искренним, когда теряет готовых поддаться на соблазн поэксплуатировать талант за огромные деньги людей. Этих игроков не стоит осуждать — кто-то зарабатывает на футболе, а кто-то им живёт. Ничего личного, просто бизнес.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аксель Витсель Диего Коста Карлос Тевес Китайский футбол
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