Без багажа. Как будет играть «Спартак» после зимних трансферов

>>> Придумай Пирло. Как выглядят первые штрихи «Спартака» Карреры
Теперь Каррере предстоит первая самостоятельная предсезонка, осложнённая традиционными условиями русского футбола – сборами на полтора месяца. И заметно, что он собирается вылепить свой авторский «Спартак». Тренер, у которого нет подобного стремления, не стал бы проводить совещание с акционерами, выкладывать список игроков, интересных лично ему, и просить решить все вопросы по новичкам до начала сборов.
Трансферы, которые проворачивает «Спартак» зимой, – самый простой катализатор и самый верный шаг к пониманию, что теперь Массимо Каррера будет строить авторскую команду. Перспективный защитник Георгий Джикия с минимальным опытом игры в центре обороны на уровне РФПЛ, 32-летний поседевший Александр Самедов, не забивавший с игры весь 2016-й Луис Адриано – сомнительное усиление для команды, борющейся за чемпионство.
Покупкой 32-летнего Самедова Массимо Каррера показывает, что долгосрочная стратегия с 11 Давыдовыми в составе его мало волнует.
Но… здесь стоит вспомнить тактическое образование Массимо Карреры, его совместную работу с Конте и любовь к тактике 3-5-2, на которую указывает изначальное желание Карреры использовать в «Спартаке» подобную расстановку. Есть догадка, что каждый из трансферов полевых игроков – шаг к использованию 3-5-2 как главной тактической схемы «Спартака».
При такой тактике в комфортных условиях будет расти Георгий Джикия. Его покупка изначально спорная: красно-белые подписали растущего, читающего игру защитника с потенциалом игры за сборную России, но не стоит забывать, что Джикия был частью монолитной системы «Амкара», отвечал за узкий круг задач (верховые мячи, перехваты – 3,3 за матч – и первый пас). Он был хорош при тактике в три центральных защитника, и до сих пор открыт вопрос – это Джикия настолько хорош или это система удачно маскировала его недостатки? Так происходит с Леонардо Бонуччи: у ведущего защитника «Ювентуса» бывают ошибки на ровном месте, но Кьеллини и Барцальи, винтики чёрно-белой системы, их маскируют. Возможно, Каррерой движет такой же принцип – при схеме 3-5-2 возможные недостатки Джикии по-прежнему останутся в тени из-за двойной подстраховки. Он попадёт в зону комфорта, что важно для защитника его плана.
Адриано – не совсем финишёр: и Мирча Луческу, и Синиша Михайлович видели его оттянутым форвардом.
В тактическую канву вписывается и трансфер Луиса Адриано. Может, сейчас не очень ясно, что может дать Адриано, кроме уроков барбекю в Тарасовке, но у Карреры точно есть понимание, как уместить на поле одновременно и бразильца, и Зе Луиша. Адриано – не совсем финишёр: и Мирча Луческу, и Синиша Михайлович видели его оттянутым форвардом, а Арриго Сакки ещё в мае уверял, что Адриано идеально совместим с Карлосом Баккой. Потенциальная связка Луис – Луиш может добавить спартаковским 3-5-2 немного хитринки: оба могут сыграть в оттяжке, Зе Луишу роль второго нападающего знакома по «Браге», оба быстры, и испортить впечатление от их пары может лишь реализация моментов.
>>> Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»
Но главная тактическая находка «Спартака», как видится сейчас, – трансфер Александра Самедова, способного безболезненно вписываться в новые схемы и выполнять новые задания. В ноябре мы видели, как Самедов играл за сборную России латераля при тактике 3-4-3, и это было очень убедительно: против Катара и Румынии он выделялся на фоне ватной команды, часто рвал свой фланг, много подавал в штрафную, как делал и в «Локомотиве». Игра Александра в защите почти не вызывала вопросов – да, Самедов время от времени сваливался ближе к центру штрафной, отдавая край кому-то из центральных защитников, но на тренировках можно отточить умение Самедова двигаться правильнее, водить его за руку. Это очень по-итальянски.
Если уж мы проводим параллели, то Самедов в роли латераля – это как Виктор Мозес из «Челси»: про него будут часто говорить, что он слишком атакующий игрок для такой позиции, но на самом деле с разменом Ещенко на Самедова Каррера не потеряет вообще ничего. В атаке правый фланг точно станет острее, учитывая, что в «Локомотиве» Александр был среди лидеров по участию в голевых атаках (8 участий, больше – 9 – только у Мануэла Фернандеша), а в защите, учитывая систематические ошибки Ещенко, вряд ли должно стать хуже. Если же вдруг у Самедова-латераля не пойдёт, можно передвинуть его на позицию «десятки», где Каррера, по сообщениям инсайдеров, видел лидера «Локо» изначально.
Есть догадка, что каждый из трансферов полевых игроков – шаг к использованию 3-5-2 как главной тактической схемы «Спартака».
Уже сейчас можно нарисовать два потенциальных модуля «Спартака» под 3-5-2 – более оборонительный и более атакующий (зависит от треугольника в центре поля и того, куда направлена вершина фигуры). Предречь схеме успех пока сложно, учитывая наличие в составе Квинси Промеса – как раз в том матче с «Рубином», где Квинси играл в атакующей связке с Поповым, Каррера уяснил для себя, что голландец пока не готов быть форвардом в 3-5-2, и возникает вопрос, готов ли Промес быть «фантазиста» в такой схеме? И здесь работа на сборах тоже должна частично ответить на вопрос. Далеко не факт, что Георгий Джикия будет основным даже при такой тактике, но в подобной роли ему будет максимально комфортно.
У трансфера Самедова есть ещё одна важная деталь – покупкой 32-летнего игрока Массимо Каррера показывает, что долгосрочная стратегия с 11 Давыдовыми в составе его мало волнует. Важнее шанс выиграть трофей здесь и сейчас. Очень непохоже на «Спартак» последних лет, но даже такими решениями Каррера подчёркивает свою волю в этой команде. Весенний «Спартак» поедет уже без багажа Аленичева – всё указывает на превращение красно-белых в авторскую команду Карреры. И это очень интригует.