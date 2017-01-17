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Муса встретил Слуцкого, Ниасс вернулся в футбол — легионеры РФПЛ в Европе
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Пареха сделал «Реал», Уорис – дубль. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Рохо сдержал суперфорварда «Ливерпуля» Фирмино, а Гарай помог «Валенсии» выиграть в Примере впервые с октября прошлого года.
17 января 2017, вторник. 13:00. Футбол

Англия


Ахмед Муса («Лестер»), Виллиан («Челси»)
Действующий чемпион Англии ничего не смог сделать с обороной Конте. У экс-«армейца» Мусы (который встретил любимого тренера после матча) был всего один момент, но удар с острого угла с трудом отбил Тибо Куртуа. А вот все три удара «Челси» в створ ворот Шмейхеля-младшего оказались голевыми — дубль сделал Маркос Алонсо, ещё один гол забил Педро. Виллиан сыграл 84 минуты и был заменён на Миши Батшуайи. Бранислав Иванович весь матч провёл на скамейке.

>>> Побег лис. «Лестер» играет ужасно, «Челси» снова побеждает

Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
Рондон в матче против другого лидера АПЛ «Тоттенхэма» не нанёс вообще ни одного удара в створ. Зато раззабивался Гарри Кейн — на его счету хет-трик, ещё один гол футболисты «Вест Брома» забили сами себе.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Рохо отыграл полный матч против «Ливерпуля» достаточно надёжно и однажды остановил Роберто Фирмино, который убегал в опасную контратаку после ошибки Фила Джонса.

>>> 90 минут плюс. Как «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли матч НБА

Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)
В «Вест Хэме» Билича новая звезда: пока Димитри Пайет отказывается играть, Энди Кэрролл забивает через себя. «Молотобойцы» разгромили «Кристал Пэлас» — 3:0, хорватский тренер пока держится на своей должности.

Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
Ниасс вернулся! Бывший нападающий «Локомотива» ушёл из «Эвертона» в «Халл» и уже успел сыграть 7 минут против «Борнмута», а его команда совершила камбэк, победив 3:1.

Испания


Николас Пареха («Севилья»)
Матч «Реала» и «Севильи» получился очень закрытым. Пареха и Рами надёжно прикрывали Бензема и Роналду до 67-й минуты, пока Серхио Рико не срубил в своей штрафной Карвахаля. Португальский обладатель «Золотого мяча» уверенно реализовал пенальти, но «Севилья» совершила феерический камбэк за 6 минут и прервала 40-матчевую серию мадридцев без поражений.

>>> Несгибаемые. Почему «Реал» не проигрывал 40 матчей подряд

Эсекьель Гарай («Валенсия»), Хосе Хурадо («Эспаньол»)
«Валенсия» одержала первую победу в Примере с октября, а экс-зенитовец Гарай справился с каталонской группой атаки, где играет бывший плеймейкер «Спартака» Хурадо.

Италия


Баштуш («Лацио»)
Анголец провёл весь матч с «Аталантой» вместе с Де Вреем и Раду, «Лацио» победил 2:1 и продолжает борьбу за ЛЧ.

Лучано Спаллетти («Рома»)
Конкуренты Баштуша из Рима тоже рвутся в главный европейский турнир. «Рома» Спаллетти с минимальным счётом обыграла «Удинезе» в гостях, а Эдин Джеко очень смешно промахнулся с пенальти.

Франция


Унаи Эмери («ПСЖ»)
«ПСЖ» этой зимой купил Дракслера, и немецкий полузащитник отрабатывает свои деньги, забивая в каждом матче. С «Ренном» единственный гол Юлиана принёс команде Эмери победу.

Маджид Уорис («Лорьян»)
Ганский нападающий начал спасать свою команду на 72-й минуте: сначала сравнял счёт, затем не реализовал пенальти, сделав своеобразную голевую передачу на Джимми Кабо, и оформил дубль в добавленное время, окончательно добив «Генгам».

Матьё Вальбуэна, Мацей Рыбусь (оба — «Лион»)
Два гола звезды «Лиона» Ляказетта не помогли команде с Вальбуэна и Рыбусем обыграть скромный «Кан» — 2:3.

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Марко Баша («Лилль»)
Черногорец отыграл 90 минут, «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьен».

Вильям Ванкёр («Марсель»)
Футболисты «Олимпика» были разгромлены Фалькао и компанией, из тройки бывших игроков РФПЛ Ванкёр-Губочан-Диарра против «Монако» сыграл только бывший опорник «Динамо» и «Ромы».

Не сыграли: Бранислав Иванович («Челси»), Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Фелипе Кайседо («Эспаньол»), Томаш Губочан, Лассана Диарра (оба — «Марсель»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмед Муса Маркос Рохо Николас Пареха Славен Билич Унаи Эмери Хосе Саломон Рондон Эсекьель Гарай
Новости. Футбол
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