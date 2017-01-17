Его хотят ЦСКА и «Спартак». Кто он, новый Мойзес

Не путать с Мойзесом Пинейро, который играл 15 лет назад в московском «Спартаке», а потом испортил себе карьеру, самовольно уехав из «Крыльев» в Бразилию.
Новый Мойзес, по информации бразильских СМИ, заинтересовал два московских клуба — тот же «Спартак» и ЦСКА, которому как раз нужен левый латераль под схему 3-5-2, наигрываемую Виктором Гончаренко.
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Мойзес родился в самом крупном городе Бразилии — Сан-Паулу. В большой футбол он попал очень поздно, в 19 лет — до мая 2015-го играл в Серии D, бразильском аналоге ЛФЛ, откуда неожиданно для самого себя попал в «Коринтианс». Футболист сразу отправился в аренду в «Брагантино» в Серию B, где за 24 матча забил один гол и сделал две голевые передачи, а прошлый год провёл в том же дивизионе в клубе «Баия», выделяясь там если не статистикой (один гол и один ассист за 17 матчей), то уверенной игрой. По итогам 2016-го «Баия» вырвалась в Серию А с четвёртого места, а Мойзес, вытеснив из состава опытного конкурента, стал важной частью команды.
Сейчас Мойзесу 21 год, он играет на позиции левого латераля, закрывая весь фланг, также может сыграть вингера или даже опорника, благодаря приличному росту — 181 см. Быстрый, резкий, с качественным дриблингом, любит уходить от соперника на широком шаге, врываться в штрафную и бить по воротам самостоятельно. Иногда заигрывается и не видит открывающихся партнёров, пытается обыграть сразу нескольких соперников.
Хорошо проявив себя в бразильской ФНЛ, Мойзес возвращается в «Коринтианс», в родной Сан-Паулу. В последнем розыгрыше чемпионата Бразилии один из самых популярных клубов Бразилии занял лишь седьмое место и собирается серьёзно разгрузить зарплатную ведомость в 2017-м. Первый кандидат на выход — конкурент Мойзеса на левом фланге Уэндел, который отправится спасать «Интернасьонал» из Серии B.
Главный тренер «Коринтианса» Фабио Карилле рассчитывает на талантливого воспитанника клуба 19-летнего Гильерме Арану. Левый защитник прошёл все детские и юношеские команды бразильской народной командой («Time do Povo» — прозвище «Коринтианса») и точно будет в приоритете как игрок основы.
Тем не менее бразильский клуб хочет оставить и Мойзеса в команде. У защитника заканчивается контракт летом этого года, но боссы «Коринтианса» намерены продлить его, несмотря на предложение ЦСКА и интерес «Спартака» и леверкузенского «Байера».
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Как и все бразильцы, руководители «Коринтианса» хотят продать своих футболистов подороже в Европу (или, как теперь модно, в Китай). Но клубу принадлежит только 80% прав на Мойзеса, остальные 20% — у одного из самых влиятельных агентов Бразилии Джулиано Бертолуччи, который когда-то привозил Рамона и Жо в ЦСКА, Алекса в «Спартак» и Диего Тарделли в «Анжи», а сейчас занимается делами Давида Луиса, Коутиньо, Оскара и других звёзд. Кстати, Жо недавно вернулся в родной «Коринтианс» и может рассказать Мойзесу, как из российского ЦСКА можно уехать в европейский топ-клуб и попробовать не загубить там карьеру.
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По данным сайта transfermarkt.com, цена бразильского защитника составляет всего 400 тыс. евро. Учитывая, что у Мойзеса скоро заканчивается контракт (а его можно и не продлевать), ЦСКА или «Спартак» могут уже зимой усилить позицию левого защитника примерно за эту сумму.
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