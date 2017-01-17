Красота дня. Ксения Дели, подарившая болельщику 1 миллион рублей

Футболисты часто жертвуют деньги на благотворительность. Знаменитому болельщику кубанского спорта дяде Мише, который нуждался в жилье, помогли не футболисты. Это сделала супермодель с мировым именем Ксения Дели. Девушка лично прилетела в Краснодар, чтобы передать дяде Мише миллион рублей, которых не хватало на постройку дома. Кто же эта девушка, которую заботят проблемы пусть и знаменитого, но всего лишь болельщика?
На фото Ксения вместе с дядей Мишей отмечают будущее приобретение дома. В проекте #домдлядядимиши участвовало много людей, но именно Ксения пожертвовала больше половины необходимой суммы.
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Ксения родилась в Молдавии, но уже в возрасте 18 лет уехала в Америку по специальной программе для студентов. Изначально девушка не собиралась оставаться в Штатах, но от судьбы не уйти.
Ещё в Молдавии девушку заметил знаменитый фотограф Гэвин O’Нил. В Америке они встретились, и он оплатил ей поездку в Лос-Анджелес. Фото Ксении быстро облетели все модельные агентства, и девушка стала востребованной.
Моделью Ксения стала, когда ей было всего 18 лет, и поначалу справиться с навалившейся работой было непросто. Однако она быстро освоилась в новой профессии и впоследствии вошла в элиту модельного бизнеса.
Ксения появилась на обложке всех ведущих глянцевых журналов. В том числе и на обложке Playboy в компании известного певца Бруно Марса.
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Наша героиня постоянно работает, ведь её рынок – «нижнее белье и купальники», который является самым востребованным и высокооплачиваемым.
Ксения очень любит свою работу благодаря возможности много путешествовать. Она признаётся, что бывала во многих местах, где до неё не был ни один человек, — и всё благодаря съёмкам.
Девушка много занимается спортом и правильно питается, что для неё естественно, ведь внешний вид очень важен для модели.
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Кроме модных журналов Ксения появляется и на телеэкранах. Она снялась в клипах у Джастина Бибера и Кельвина Харрисона, а также в эпизоде сериала «Проект Минди» в роли Яны.
Летом прошлого года Ксения вышла замуж за миллиардера из Египта Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, которому сейчас 62 года. Свадьбу пара сыграла в Греции на острове Санторини. По слухам, одно только платье невесты стоило 1 млн евро.
Учитывая возможности мужа, Ксения может позволить себе больше никогда не работать и жить спокойной жизнью. Но девушка продолжает сниматься, а также много занимается благотворительностью.
Ксения своим поступком влюбила в себя болельщиков и показала пример для коллег. Может, скоро Клаудия Шиффер или Наоми Кэмпбелл помогут какому-то другому болельщику из России?