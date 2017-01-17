Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Илья Джапаридзе

Вопрос дня. Нужно ли «Спартаку» ещё усиление?

Зимой «Спартак» пополнился четырьмя новыми футболистами. Стоит ли ждать ещё приобретений от красно-белых?
17 января 2017, вторник. 19:30. Футбол
«Спартак» в зимнее трансферное окно пополнился уже четырьмя футболистами. Вчера красно-белые объявили о переходе полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано. Чуть ранее к команде Массимо Карреры присоединились вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия. Таким образом, перед зимними сборами действующий лидер РФПЛ укомплектовал новичками каждую линию. Нужно ли «Спартаку» ещё усиление? Отвечают эксперты и читатели.

Александр Мостовой, бывший игрок «Спартака»:
— «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырёх новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец после «Милана». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.

>>> Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»

Сергей Шавло, бывший генеральный директор «Спартака»:
— «Спартак» уже хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Меня его возраст не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала. Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата. В целом можно сказать, что после зимних приобретений «Спартак» — команда без слабых мест.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
— Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. В «Амкаре» Георгий не выделялся. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация, как с Лукасом Барриосом. «Спартаку» нужно усилить защиту. Меня удивляет Каррера, который приглашался для работы с защитниками. Специалист пополняет команду не итальянцами, которых он знает, и не защитниками. Футболист в оборону красно-белым необходим.


Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:
— Если говорить о Луисе Андриано и Александре Самедове, то эти трансферы стоят особняком. По фамилиям укрепление можно считать очень хорошим. Команда борется за первое место, и, конечно, для усиления нужен ещё один хороший опытный центральный защитник. Не дай бог, что случится с Боккетти или Кутеповым. Тогда могут возникнуть проблемы.

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— «Спартак» пока усилился лучше всех— точечно и качественно. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» ещё не завершил.

>>> Без багажа. Как будет играть «Спартак» после зимних трансферов

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:
— Самедов – опытный фланговый игрок хорошего класса. Это удачное приобретение для «Спартака». Если Каррера берёт Луиса Адриано, значит, бразилец должен усилить наш чемпионат. Для решения основных задач, думаю, команда укомплектована. Если тренер найдёт общий язык с футболистами, то «Спартак» может взять чемпионство в этом сезоне.

Максим Деменко, бывший полузащитник «Спартака»:
— Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в «Милане» он почти не играл и мало забивал. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован. С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка.

Наше мнение


Антон Матвеев (обозреватель «Чемпионата»):
— Основа «Спартака» готова к борьбе за золото РФПЛ. Борьбе, которую реально выиграть, а не просто навязать. Но речь только о стартовых одиннадцати. Потому красно-белым просто нужны неплохие, качественные игроки для ротации. Самедов и Луиз Адриану — именно такие. По мне, уже сейчас у команды Карреры полный порядок с составом. Но один игрок серьёзного уровня никогда не помешает.

Мнения читателей


fc99Terek:
— Судя по трансферам «Спартака» за последние несколько лет, даже я там не был бы лишним.

qqpolka:
— По составу «Спартак» грозной силой стал. Всем клубам, особенно прямым конкурентам, теперь будет очень сложно.

bomzevik:
— Да мы тут все можем накидать целый список, но покупают почему-то игроков из «Кубани» и «Амкара» и считают это усилением.

futexpert:
— Давно смотрю за Адриано. Уверен, очень хорошее приобретение! Набьёт прилично.

diman19801980:
— Очень хочется надеяться! Первые 2-3 тура покажут, что нам ожидать от команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера Вопрос дня Трансферы
Новости. Футбол
17 января 2017, вторник
19:44 Зидан: Навас проводит хороший сезон, «Реал» не намерен покупать нового вратаря
19:41 «Суонси» купил у «Тоттенхэма» Тома Кэрролла
19:34 «Депортиво» арендовал Какута у «Хэбэй Чайна Форчун» до конца сезона
19:23 Конте вернул Диего Косту к тренировкам с основой «Челси»
19:21 Бутко получил перелом скуловой кости и перенесёт операцию
19:15 Агент: не удивлюсь, если и Дзюба окажется в Китае
19:08 Куртуа: преследователи испытывают куда большее давление, чем «Челси»
19:07 Болельщики назвали Джано лучшим грузинским игроком в 2016 году
18:52 «Ростов» объявил о переходе Девича
18:46 Бюттнер: моя игра за «МЮ» не была провальной, я становился чемпионом АПЛ
18:45 Новый контракт Боккетти со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года
18:34 Боккетти продлил контракт со «Спартаком»
18:33 Марадона: Игуаин умеет только забивать, с мячом в ногах он так себе
18:29 Кавани: я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне
18:29 Приятели Каррагера написали в его «твиттере», что Джейми возобновит карьеру
18:28 «Зенит» забил 14 голов молодёжному составу клуба из Омана
18:15 Луис Адриано: 12-й номер передал мне Алекс
18:12 «Уфа» в первом матче под руководством Семака проиграла «Клужу»
18:07 Жиру: мой гол всё-таки лучше, чем у Мхитаряна
18:02 «Спартак» сегодня может продлить контракт с Боккетти
18:00 Агент: у нас Дзюба король, но Китаю нужны спортсмены с мировым именем
17:53 Защитник «Зари» Сиваков отправился на сбор в составе клуба из РФПЛ
17:49 Рашфорд: для молодых игроков «МЮ» Ибрагимович бесценен
17:44 Кьеллини: Погба — это Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе
17:41 Коларов: Гвардиола — лучший тренер в мире на данный момент
17:32 Недвед: в «Ювентусе» очень довольны составом и не планируют никого покупать
17:26 «МЮ» объявил о продлении контракта с Валенсией до 2018 года
17:21 Вторым соперником ЦСКА на сборе в Испании станет швейцарский «Волен»
17:19 Санья подаст апелляцию на штраф из-за записи о судействе в соцсети
17:16 Деменко: с трансфером Самедова всё понятно, а вот Луис Адриано – пока загадка
17:13 Видео. Обзор сборов клубов РФПЛ за 17 января: «Ростов», интервью с Кириченко
17:12 «Малага» объявила о возвращении Демикелиса
17:08 В Сочи появилась необычная скульптура, посвящённая Кубку конфедераций
16:51 Руководство «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Валенсией на один год
16:39 Головин: считал часы, когда смогу выйти на поле, дико скучал по мячу, по футболу
16:35 «Шинник» объявил о назначении Горина на пост генерального директора клуба
16:27 Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым
16:22 Р. Алькантара из-за травмы не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад»
16:14 FA оштрафовала Санья на £ 40 тыс. из-за записи о судействе в соцсети
16:09 Мостовой: не отказался бы возглавить селекционный отдел «Спартака»
15:49 Набор волонтёров на ЧМ-2018 установил новый рекорд чемпионатов мира
15:48 «Суонси» объявил о переходе защитника сборной Швеции Ольссона
15:39 Шавло: «Спартак» — команда без слабых мест
15:31 Аткинс: Слуцкий не работает в «Челси», нам ничего не известно об этом
15:28 Виллаш-Боаш недоволен ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая
Все новости RSS
Какие позиции в «Спартаке» всё ещё требуют усиления?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+