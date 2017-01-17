Вопрос дня. Нужно ли «Спартаку» ещё усиление?

Наше мнение

Мнения читателей

«Спартак» в зимнее трансферное окно пополнился уже четырьмя футболистами. Вчера красно-белые объявили о переходе полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано. Чуть ранее к команде Массимо Карреры присоединились вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия. Таким образом, перед зимними сборами действующий лидер РФПЛ укомплектовал новичками каждую линию. Нужно ли «Спартаку» ещё усиление? Отвечают эксперты и читатели.— «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырёх новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец после «Милана». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.— «Спартак» уже хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Меня его возраст не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала. Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата. В целом можно сказать, что после зимних приобретений «Спартак» — команда без слабых мест.— Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. В «Амкаре» Георгий не выделялся. Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация, как с Лукасом Барриосом. «Спартаку» нужно усилить защиту. Меня удивляет Каррера, который приглашался для работы с защитниками. Специалист пополняет команду не итальянцами, которых он знает, и не защитниками. Футболист в оборону красно-белым необходим.— Если говорить о Луисе Андриано и Александре Самедове, то эти трансферы стоят особняком. По фамилиям укрепление можно считать очень хорошим. Команда борется за первое место, и, конечно, для усиления нужен ещё один хороший опытный центральный защитник. Не дай бог, что случится с Боккетти или Кутеповым. Тогда могут возникнуть проблемы.— «Спартак» пока усилился лучше всех— точечно и качественно. Имея в составе Луиса Адриано и Зе Луиша, Каррера будет иметь большую вариативность в атаке. Переход Джикии, перспективного российского защитника, тоже можно отметить со знаком плюс. Должен влиться в состав и Самедов. Однако думаю, что свою трансферную кампанию «Спартак» ещё не завершил.— Самедов – опытный фланговый игрок хорошего класса. Это удачное приобретение для «Спартака». Если Каррера берёт Луиса Адриано, значит, бразилец должен усилить наш чемпионат. Для решения основных задач, думаю, команда укомплектована. Если тренер найдёт общий язык с футболистами, то «Спартак» может взять чемпионство в этом сезоне.— Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в «Милане» он почти не играл и мало забивал. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован. С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка.— Основа «Спартака» готова к борьбе за золото РФПЛ. Борьбе, которую реально выиграть, а не просто навязать. Но речь только о стартовых одиннадцати. Потому красно-белым просто нужны неплохие, качественные игроки для ротации. Самедов и Луиз Адриану — именно такие. По мне, уже сейчас у команды Карреры полный порядок с составом. Но один игрок серьёзного уровня никогда не помешает.— Судя по трансферам «Спартака» за последние несколько лет, даже я там не был бы лишним.— По составу «Спартак» грозной силой стал. Всем клубам, особенно прямым конкурентам, теперь будет очень сложно.— Да мы тут все можем накидать целый список, но покупают почему-то игроков из «Кубани» и «Амкара» и считают это усилением.— Давно смотрю за Адриано. Уверен, очень хорошее приобретение! Набьёт прилично.— Очень хочется надеяться! Первые 2-3 тура покажут, что нам ожидать от команды.