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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Луи ван Гал
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Закончили всё. Ван Гал и ещё 9 тренеров, которые вряд ли вернутся

Луи ван Гал пополнил группу успешных тренеров, которые, похоже, не хотят возвращаться к любимой работе. Вспомним этих наставников.
17 января 2017, вторник. 21:00. Футбол

Луи ван Гал


65-летний специалист сегодня объявил о желании поставить точку в тренерской карьере. «Я мог бы поехать работать в Китай, но я всё ещё дома. В моей семье многое произошло. Не думаю, что вернусь к тренерской работе», – сказал ван Гал в интервью голландской прессе. Сообщается, что дочь ван Гала недавно потеряла мужа, поэтому Луи намерен больше времени проводить с семьёй. За свою карьеру голландец выиграл множество трофеев с «Аяксом», «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и АЗ, включая Лигу чемпионов.

Висенте дель Боске


66-летний дель Боске отдыхает после работы со сборной Испании, во главе которой он побеждал на чемпионатах Европы и мира. «Больше не буду сидеть на тренерской скамье. Я покидаю футбол, но если чем-нибудь смогу помочь, то сделаю это», – сказал, как отрезал, испанец по окончании неудачного Евро-2016. Сумасшедшее предложение из Китая на 15 млн евро тоже не сбило его с ног. В качестве наставника дель Боске плодотворно поработал и с «Реалом», дважды победив в Примере и Лиге чемпионов. УЕФА включала его в топ-10 лучших тренеров всех времён.

Фабио Капелло


Работа со сборной России окончательно убедила 70-летнего итальянца, что пришла пора вешать тренерский свисток на гвоздь и выкидывать на свалку планшет с фишками. «Покинул Россию с желанием завязать с футболом. В последнее время в мой адрес поступает не так много предложений, так что приходится не слишком часто отказываться», – признавался Капелло в марте прошлого года. Попытки убедить Дона Фабио возглавить сборную Италии, «Милан» и «Интер» завершились провалом. В его коллекции масса громких побед, в том числе завоёванный с «Миланом» Кубок чемпионов.

Франк Райкард


Хотя Райкарду всего 54 года, он уже не настроен на продолжение тренерской карьеры. Голландец возглавлял «Барселону» с 2003 по 2008 год, выиграл с ней Примеру и Лигу чемпионов. Потом недолго трудился в «Галатасарае» и сборной Саудовской Аравии. «Я благодарен за всё, что дала мне игра, но сейчас чувствую, что пришло время сосредоточиться на других вещах в жизни», – сказал Франк после аравийского приключения. В последнее время с ним связывались «Валенсия» и другие клубы, однако Райкард отклонил все предложения.

Жерар Улье


После ухода Улье в 2011 году из «Астон Виллы» врачи посоветовали французу завязать с нервной работой из-за проблем с сердцем. «Я буду следовать советам докторов. Если мне предложат завершить тренерскую работу, так и сделаю. Безусловно, я и дальше буду работать в футболе. Это моя жизнь, мой кислород, готов попробовать себя на другом поприще», – говорил тогда Жерар. С тех пор победителю Кубка УЕФА с «Ливерпулем», чемпионата Франции с «ПСЖ» и «Лионом» и обладателю приза УЕФА за вклад в тренерскую профессию неплохо жилось в кабинете руководителя. Сейчас Улье уже 69 лет, и он вряд ли вернётся на скамейку.

Алекс Фергюсон


Самый титулованный тренер европейского футбола вот уже три с лишним года наслаждается отдыхом после ухода из «Манчестер Юнайтед». Около 30 лет работы с манкунианцами, 13 побед в Премьер-Лиге и два завоёванных Кубка чемпионов – сэру Алексу есть о чём вспоминать в свободные вечера. «Когда я сказал жене, что собираюсь завершить карьеру, она не стала возражать. Я знал, что она хочет этого. Кэти всегда ждала меня. Даже когда я приходил в два или три часа ночи, она встречала меня», — вспоминал 75-летний шотландец о причинах своего ухода из «МЮ». Он хотел поддержать жену, которая лишилась сестры.

Юпп Хайнкес


Победа с «Баварией» в Лиге чемпионов сезона-2012/13 – красивый финал тренерской карьеры Хайнкеса. До этого немецкий специалист выигрывал самый престижный турнир Европы с «Реалом», становился чемпионом Бундеслиги. «Я больше не буду работать тренером, так как хочу наслаждаться семьёй и спокойной жизнью», – объяснял Юпп свои планы на будущее после расставания с «Баварией». Хотя его сватали в «Барселону» и другие клубы, 71-летний Хайнкес осознал – с него достаточно. Интересно, что в мае 2016-го Хосеп Гвардиола после очередного чемпионства поблагодарил своего предшественника в «Баварии».

Оттмар Хитцфельд


68-летний Хитцфельд ушёл из профессии в 2014-м, завершив работу со сборной Швейцарии. Хотя вскоре Оттмар получил предложение из Китая в размере 25 млн евро, он нашёл в себе силы отказаться от искушения. «Эта информация – правда. В Китае за полтора года я бы заработал больше, чем за семь лет в «Баварии». Но мой сын скоро женится, и я скоро стану дедушкой. Нас с женой ждут прекрасные времена», – говорил немец. У Хитцфельда богатая трофеями карьера, он побеждал в Лиге чемпионов с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

Валерий Газзаев


Среди именитых российских специалистов тоже есть те, чьё возвращение на тренерскую скамейку маловероятно. В частности, это 62-летний Валерий Газзаев. Победитель Кубка УЕФА и трёхкратный чемпион России с ЦСКА увлёкся политической карьерой, был кандидатом на выборах президента РФС. «Настало время задуматься о том, каким должен быть гражданин России. Я хочу внести свой вклад в становление российского спорта и российского гражданина. Не буду скрывать — на ближайшее будущее именно таков мой приоритет», – признавался Газзаев в одном из интервью.

Олег Романцев


Возвращения Романцева в качестве тренера в РФПЛ мы ждём уже больше десяти лет, однако 63-летний специалист по-прежнему прекрасно себя чувствует вдали от футбольного поля. Одержав восемь побед со «Спартаком» в чемпионате России и завоевав массу других трофеев, Олег Иванович насытился победами. «Искренне рад за коллег, у которых хватает сил, здоровья, мотивации, энергии находиться в профессии и быть успешными. Но у меня немножко другая история. В своё время я, наверное, немного переоценил свои возможности – прежде всего психологические. Нет, не переоценил, а просто, скорее всего, перенапрягся», – рассказывал Романцев о своём состоянии в последние годы тренерской карьеры. С того времени ему ближе рыбалка и спокойная жизнь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алекс Фергюсон Валерий Газзаев Висенте дель Боске Жерар Улье Луи ван Гал Олег Романцев Оттмар Хитцфельд Фабио Капелло Франк Райкард Юпп Хайнкес
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