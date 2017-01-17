«Боаш: опять лимит? Это чемпионат Мут Ко»

— Ерёменко: отчаяние не для меня, я привык впадать в эйфорию!— Вышел в 12 утра в поле белое… Вдохнул ноздрями снег… И весь день играю :-)— Святой Источник: даже Господь не знает на 100%, останется Самедов в «Локо» или нет— Мне кажется, вероятность того, что Варди снова вернётся собирать протезы на завод, гораздо выше.— Источнику больше не наливать.— Источник: ФК «Томь» решила финансовые проблемы и хочет всерьёз укрепиться. В частности, в сферу интересов сибиряков входят игрок дортмундской «Боруссии» Марио Гётце и Джорджо Кьеллини из «Ювентуса».Источник: ФК «Мордовия» хочет вернуться и всерьёз пошуметь в Премьер-Лиге. В частности, при скромном бюджете клуба они хотят приобрести немолодых уже Буффона и Роббена.Источник: тульский «Арсенал» стал фарм-клубом «Арсенала» лондонского. По словам источника, Венгер заявил: «Наши молодые ребята будут проходить там „обкатку“, а некоторые наши звёзды будут давать им там уроки». В частности, Венгер заявил, что вскоре Алекс Окслейд-Чемберлен, Алекс Ивоби и Оливье Жиру порадуют тульских зрителей.— Просто «Сент-Этьену» принадлежала не лучшая половина Молло.— Погребняк: я всегда любил китайскую культуру! Вырос на фильмах Джеки Чана!— Марадона: я восхищён Ерёменко.— Будет служить противовесом Новосельцеву на лавке, чтоб не опрокинулась.— Источник: Витсель купил себе Ориса в качестве слуги.— Рома Ерёменко: «Кокорин — наш человек».— Кокорин без буквы «р» очень близок к деятельности Пабло Эскобара)))— Кокорин: я не смог найти майку с Гагариным.— Бери пример с Тарасова, правильную футболку надел — развёлся — счастлив!— Другие клубы попросили «Локомотив» не разрешать Шишкину переговоры с ними.— Мемуары Валеры «Первый после батьки»— Карпин сможет вывести Беларусь из себя!— Ну i?— Валера, верим.— А ещё они отремонтируют клубную базу и летом посадят клубнику!— Хоть в чём-то самые-самые. Главное — не отпускать Игнашевича с Березуцкими, а то лишимся этого звания.— Сообщается, что деятельность Слуцкого в научно-аналитической группе будет связана с изучением амплитуды раскачивания человека в кресле.— Будет раскачивать АПЛ изнутри.— Повезло Леониду… Я сколько ни хожу на футбол, никуда не зовут…— Довольно-таки любопытная статистика всплыла воскресной ночью. Но как её применить на практике, я не знаю. Сказал жене, она промолчала.— Гвардиола звонит Месси: алё, Бен? Это Данила. Ай нид хелп.— Боаш: опять?— Чемпионат Мут Ко)— В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, узнав, что в районе Благовещенска Павел Погребняк форсирует Амур.— Виталий Мутко в шутку обратился к Каннаваро с вопросом: «Вам в Китае не нужен президент футбольного союза?» Наставник китайского клуба на это ответил: «#####».— Интересно, а им не нужен бесполезный критик «Чемпионат.com» ramilich? Мне 17 миллионов евро не нужно. Готов работать за 50 тысяч евро в год. Скромно и со вкусом.— Орлов – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен комментатор?П.С. Представляю комментарии Орлова на китайском языке =)— Барон Луческу чуть с лошади не упал.