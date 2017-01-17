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175 лет назад 2016
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Андре Виллаш-Боаш
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

«Боаш: опять лимит? Это чемпионат Мут Ко»

Трансферы «Спартака», Кокорин и Эскобар, китайские миллионеры и Слуцкий в Англии – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
17 января 2017, вторник. 22:30. Футбол
А. Ерёменко: Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт
micould:
— Ерёменко: отчаяние не для меня, я привык впадать в эйфорию!
oleg82:
— Вышел в 12 утра в поле белое… Вдохнул ноздрями снег… И весь день играю :-)

Мещеряков: даже Господь не знает на 100%, останется Самедов в «Локо» или нет
alibabaster:
— Святой Источник: даже Господь не знает на 100%, останется Самедов в «Локо» или нет

Источник: «Спартак» интересуется Варди
kais:
— Мне кажется, вероятность того, что Варди снова вернётся собирать протезы на завод, гораздо выше.
amkarperm59:
— Источнику больше не наливать.
gipotalamus88:
— Источник: ФК «Томь» решила финансовые проблемы и хочет всерьёз укрепиться. В частности, в сферу интересов сибиряков входят игрок дортмундской «Боруссии» Марио Гётце и Джорджо Кьеллини из «Ювентуса».
Источник: ФК «Мордовия» хочет вернуться и всерьёз пошуметь в Премьер-Лиге. В частности, при скромном бюджете клуба они хотят приобрести немолодых уже Буффона и Роббена.
Источник: тульский «Арсенал» стал фарм-клубом «Арсенала» лондонского. По словам источника, Венгер заявил: «Наши молодые ребята будут проходить там „обкатку“, а некоторые наши звёзды будут давать им там уроки». В частности, Венгер заявил, что вскоре Алекс Окслейд-Чемберлен, Алекс Ивоби и Оливье Жиру порадуют тульских зрителей.

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»
logika:
— Просто «Сент-Этьену» принадлежала не лучшая половина Молло.

«Динамо» сообщило о намерении расстаться с игроками с дорогостоящими контрактами
kpmed:
— Погребняк: я всегда любил китайскую культуру! Вырос на фильмах Джеки Чана!

Марадона: я разочарован Месси
volodelo90:
— Марадона: я восхищён Ерёменко.

Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
rotor-rus:
— Будет служить противовесом Новосельцеву на лавке, чтоб не опрокинулась.

Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии
kolokola:
— Источник: Витсель купил себе Ориса в качестве слуги.

Бубнов: ФИФА и УЕФА могут обратить внимание на майку Кокорина с Эскобаром
obedydeda333:
— Рома Ерёменко: «Кокорин — наш человек».
zal81:
— Кокорин без буквы «р» очень близок к деятельности Пабло Эскобара)))
blackjoker:
— Кокорин: я не смог найти майку с Гагариным.
uruk-hai:
— Бери пример с Тарасова, правильную футболку надел — развёлся — счастлив!

«Локомотив» разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубами
paranoik1:
— Другие клубы попросили «Локомотив» не разрешать Шишкину переговоры с ними.

Карпин может возглавить сборную Беларуси
amkarperm59:
— Мемуары Валеры «Первый после батьки»
de1977:
— Карпин сможет вывести Беларусь из себя!
havbec:
— Ну i?
plemyannik:
— Валера, верим.

Селюк: готов протянуть «Томи» руку помощи
leonid34:
— А ещё они отремонтируют клубную базу и летом посадят клубнику!

УЕФА: РФПЛ — самая возрастная лига Европы
kpblcaffchik:
— Хоть в чём-то самые-самые. Главное — не отпускать Игнашевича с Березуцкими, а то лишимся этого звания.

Источник: Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе
thered:
— Сообщается, что деятельность Слуцкого в научно-аналитической группе будет связана с изучением амплитуды раскачивания человека в кресле.
kolokola:
— Будет раскачивать АПЛ изнутри.
17redd:
— Повезло Леониду… Я сколько ни хожу на футбол, никуда не зовут…

Только один клуб из топ-5 лиг ещё не проигрывал в своём чемпионате в этом сезоне
ropsyadapsya:
— Довольно-таки любопытная статистика всплыла воскресной ночью. Но как её применить на практике, я не знаю. Сказал жене, она промолчала.

«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на приобретение Месси
kutusha:
— Гвардиола звонит Месси: алё, Бен? Это Данила. Ай нид хелп.

В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров
kpmed:
— Боаш: опять?
moses2803:
— Чемпионат Мут Ко)
srykirpychamy:
— В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, узнав, что в районе Благовещенска Павел Погребняк форсирует Амур.

Кришито – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен защитник?

alex-zenit-1984:
— Виталий Мутко в шутку обратился к Каннаваро с вопросом: «Вам в Китае не нужен президент футбольного союза?» Наставник китайского клуба на это ответил: «#####».
ramilich:
— Интересно, а им не нужен бесполезный критик «Чемпионат.com» ramilich? Мне 17 миллионов евро не нужно. Готов работать за 50 тысяч евро в год. Скромно и со вкусом.
purgenresurrection:
— Орлов – о переходе Витселя: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не нужен комментатор?
П.С. Представляю комментарии Орлова на китайском языке =)

Каррера: у меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном
ropsyadapsya:
— Барон Луческу чуть с лошади не упал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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17 января 2017, вторник
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