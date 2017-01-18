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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

£ 100 млн за Месси. Главное – в обзоре дня

Сумма, которую «МС» готов выложить за Лионеля Месси, трансферные новости, контрольный матч «Зенита» и другое — в обзоре новостей дня.
18 января 2017, среда. 00:00. Футбол

«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на приобретение Месси


«Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн (примерно € 115 млн) на приобретение нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает The Sun. Отмечается, что официальный запрос английский клуб ещё не делал, но в ходе переговоров представители «горожан» подтвердили, что готовы заплатить такую сумму за 29-летнего игрока.

Отметим, что если трансфер состоится, то сделка станет рекордной за всю историю. Ранее рекорд был установлен летом прошлого года, когда полузащитник Поль Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за £ 89 млн.

Месси в составе каталонской команды уже стал восьмикратным чемпионом Испании, четырёхкратным обладателем Кубка и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В текущем сезоне аргентинец сыграл 24 матча, в которых забил 27 голов и отдал девять голевых передач.

Конте вернул Диего Косту к тренировкам с основой «Челси»


Нападающий «Челси» Диего Коста, который последние два дня тренировался отдельно от остальной команды, вернулся к занятиям с основой, информирует Sky Sports. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.

«Ростов» объявил о переходе Девича


«Ростов» подписал контракт с нападающим Марко Девичем. 33-летний футболист присоединится к «Ростову» на втором сборе, который начнётся 25 января.

«Уважаемые болельщики, мы рады сообщить о том, что клуб подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения – 1,5 года.

Марко родился и вырос в Сербии и Черногории. Первое время нападающий выступал за местные клубы, а в 2005 году переехал на Украину, где успешно играл за футбольные клубы: «Волынь», «Металлист», «Шахтёр». В России наш новичок с февраля 2014 по декабрь 2016 года был футболистом казанского «Рубина». В 2008 году принял украинское гражданство и стал игроком сборной. Провёл за национальную команду Украины 35 матчей, забил 7 голов», — информирует сайт «Ростова».

Новый контракт Боккетти со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года


«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти продлили трудовые отношения. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт клуба.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провёл за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.

Срок предыдущего соглашения Боккетти со «Спартаком» заканчивался летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ Боккетти провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Галатасарай» и несколько клубов Серии А.

«Зенит» забил 14 голов молодёжному составу клуба из Омана


«Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1. Встреча проходила в закрытом режиме.

«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 62) — Зуйков, Нету (к) (Кришито 41), Йованович (Эрнани 41), Чернов — Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни 41), Молло (Лесовой 41), Мак — Джорджевич (Кокорин 41).

Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) — «Сухар»-мол (U23) — 14:1.
Голы у «Зенита»: Цаллагов 9; Джорджевич 11, 31, 37; Могилевец 15; Мак 28, 68; Мусаев 34; Зуйков 44, 72; Кокорин 55, 58, 66; Данни 80.

FA оштрафовала Санья на £ 40 тыс. из-за записи о судействе в соцсети


Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья был оштрафован из-за записи о судействе в матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1).

По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против 12, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

На прошлой неделе французу были предъявлены обвинения, а 17 января пресс-служба Ассоциации футбола Англии сообщила, что защитник оштрафован на £ 40 тыс. Такое решение приняла независимая комиссия по регулированию.

FA предупредила Бакари о недопустимости такого поведения в будущем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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