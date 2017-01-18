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175 лет назад 2016
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Как ЦСКА закладывает фундамент для весеннего рывка
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«Испанские горки» чемпионов России. Как ЦСКА закладывает физику

Кого прямо сейчас недолюбливают примерно все игроки ЦСКА и как они отомстят ему за свои январские мучения – в репортаже из Кампоамора.
18 января 2017, среда. 11:00. Футбол
Спросите у футболиста ЦСКА, кого он с радостью отправил бы со сбора домой, и девять из десяти человек, без сомнения, назовут одну фамилию — Гранеро. На условиях анонимности, разумеется, и как бы в шутку. Но в каждой шутке, знаете ли, доля правды. Трудно ожидать от спортсменов сердечной симпатии к тренеру по физической подготовке на самом пике нагрузок. А первый зимний сбор – он трудный самый. Наиболее изнурительный. Для «армейцев» поджарая фигура Паулино является живым воплощением январских тягот.

Неприятных – но необходимых.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"
Паулино сейчас недолюбливают примерно все игроки ЦСКА. Кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. «Армейский» «препарадор» на едкие реплики не обижается. Давно привык к ворчанию и взглядам исподлобья. Да и сами игроки в глубине души прекрасно понимают: жёсткий зимний тренинг – не прихоть мрачного испанского «экзекутора» (тем более что в жизни Паулино совсем не злобный, а очень даже коммуникабельный и приветливый человек). Это – неизбежная необходимость.

Эффективность методики Гранеро подтверждена результатами – без преувеличения, феноменальными для клуба, располагающего не первым и даже не вторым по величине бюджетом в национальной лиге. Все свои трофеи – в количестве семи штук – Леонид Слуцкий выиграл в тесном сотрудничестве с испанским ассистентом. Это самый убойный, неотразимый аргумент в пользу квалификации последнего. Новый главный тренер ЦСКА, безусловно, принял его во внимание при формировании – или «апгрейде» – руководящего штаба. Из помощников прежнего тренера все остались на своих местах. Добавился только Руслан Зубик, многолетний компаньон Виктора Гончаренко. Закладкой функционального фундамента по-прежнему заведует Паулино.
Паулино Гранеро и Виктор Гончаренко
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Паулино Гранеро и Виктор Гончаренко

… Гранеро первым приходит утром на поляну. Бережно раскладывает на пластиковом столике ценную аппаратуру – приборы GPS для контроля самочувствия спортсменов. Закрепляет камеру GoPro на вышке. Точно сеятель, выверенными движениями разбрасывает по газону разноцветные фишки, обозначающие границы квадратов. И после вступительного слова главного принимается за разогрев команды.

— Go, go! Vamos, vamos! Давай-давай! – разносит свежий ветер над полем идеального качества бодрые команды Паулино на всех известных ему языках. «Rapido, быстрее!» — просит он футболистов живее двигаться в квадратах, энергично вышагивая по полю и ритмично похлопывая в ладоши. Клубные толмачи, Максим Головлёв и Гевонд Хубларов, едва поспевают за коллегой.

Следующая часть программы – ускорения. Игрокам следует быть внимательными – задачи постоянно меняются. Это могут быть рывки по прямой и слалом между шестов, упражнения с применением специальной лестницы и без. Основательно разогрев футболистов, Гранеро возвращает их главному тренеру полностью готовыми к выполнению игровых и тактических заданий.

Это наименее энергозатратная и далеко не заключительная часть программы Паулино. На «второе» у игроков тренажёрный зал – с полчаса, наверное, между обедом и ужином «армейцы» добросовестно «воюют» с железом. Но и это ещё цветочки. Ягодки поспевают на закате дня. Когда гольф-поля освобождает праздная публика с клюшками, на них выходят люди в бутсах – чемпионы России по футболу. Кросс на 8-9 километров по гористой местности – самое любимое занятие «армейцев» (на самом деле – самое ненавистное).
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"
Глядя, как резво трусит впереди строя Гранеро, трудно поверить, что через месяц этому сеньору стукнет 47. На длинной дистанции аскет Паулино иным действующим футболистам даст фору. Игроки ЦСКА в большинстве своём с достоинством переносят и это испытание – «старичкам» оно не в диковинку, у молодняка – здоровья вагон. Но есть и такие, кому вечерние бега даются с трудом. Витиньо, достигнув финиша, еле бредёт к жилому корпусу. За полтора года бразильской командировки человек отвык от «тропы здоровья» Паулино. Но не бурчит, не жалуется – старается не отставать от более физически крепких одноклубников. Берёт пример с земляка Марио – тот, кажется, и два забега с улыбкой перенёс бы. Человек-позитив и человек-выносливость в одной телесной оболочке.

Остальные, стиснув зубы, выполняют распоряжения Паулино и не упускают случая, чтобы подколоть, поддеть его. Гранеро стоически сносит нападки утомлённых игроков и продолжает гнуть свою линию. В глубине души он наверняка испытывает сострадание к молодым одноклубникам, но навстречу «пожеланиям трудящихся» не идёт. Жалость – плохой советчик в таких делах. Не нагрузившись сейчас, команда не полетит весной. Проверено и доказано не раз. А ЦСКА в новом году надо стартовать без раскачки – слишком много очков растеряно осенью.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"
… В 20-х числах февраля футболисты ЦСКА отыграются на своём «мучителе». По традиции найдут и отловят, где бы ни скрылся, и искупают в бассейне – по случаю окончания тяжёлых нагрузок. Он это знает, но ради успеха команды готов потерпеть. В сущности это такая чепуха по сравнению с полутора месяцами «испанских горок»…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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