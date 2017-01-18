«Испанские горки» чемпионов России. Как ЦСКА закладывает физику

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Паулино Гранеро и Виктор Гончаренко

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Спросите у футболиста ЦСКА, кого он с радостью отправил бы со сбора домой, и девять из десяти человек, без сомнения, назовут одну фамилию —. На условиях анонимности, разумеется, и как бы в шутку. Но в каждой шутке, знаете ли, доля правды. Трудно ожидать от спортсменов сердечной симпатии к тренеру по физической подготовке на самом пике нагрузок. А первый зимний сбор – он трудный самый. Наиболее изнурительный. Для «армейцев» поджарая фигураявляется живым воплощением январских тягот.Неприятных – но необходимых.сейчас недолюбливают примерно все игроки ЦСКА. Кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. «Армейский» «препарадор» на едкие реплики не обижается. Давно привык к ворчанию и взглядам исподлобья. Да и сами игроки в глубине души прекрасно понимают: жёсткий зимний тренинг – не прихоть мрачного испанского «экзекутора» (тем более что в жизни Паулино совсем не злобный, а очень даже коммуникабельный и приветливый человек). Это – неизбежная необходимость.Эффективность методики Гранеро подтверждена результатами – без преувеличения, феноменальными для клуба, располагающего не первым и даже не вторым по величине бюджетом в национальной лиге. Все свои трофеи – в количестве семи штук –выиграл в тесном сотрудничестве с испанским ассистентом. Это самый убойный, неотразимый аргумент в пользу квалификации последнего. Новый главный тренер ЦСКА, безусловно, принял его во внимание при формировании – или «апгрейде» – руководящего штаба. Из помощников прежнего тренера все остались на своих местах. Добавился только, многолетний компаньон. Закладкой функционального фундамента по-прежнему заведует… Гранеро первым приходит утром на поляну. Бережно раскладывает на пластиковом столике ценную аппаратуру – приборы GPS для контроля самочувствия спортсменов. Закрепляет камеру GoPro на вышке. Точно сеятель, выверенными движениями разбрасывает по газону разноцветные фишки, обозначающие границы квадратов. И после вступительного слова главного принимается за разогрев команды.— Go, go! Vamos, vamos! Давай-давай! – разносит свежий ветер над полем идеального качества бодрые командына всех известных ему языках. «Rapido, быстрее!» — просит он футболистов живее двигаться в квадратах, энергично вышагивая по полю и ритмично похлопывая в ладоши. Клубные толмачи,, едва поспевают за коллегой.Следующая часть программы – ускорения. Игрокам следует быть внимательными – задачи постоянно меняются. Это могут быть рывки по прямой и слалом между шестов, упражнения с применением специальной лестницы и без. Основательно разогрев футболистов,возвращает их главному тренеру полностью готовыми к выполнению игровых и тактических заданий.Это наименее энергозатратная и далеко не заключительная часть программы. На «второе» у игроков тренажёрный зал – с полчаса, наверное, между обедом и ужином «армейцы» добросовестно «воюют» с железом. Но и это ещё цветочки. Ягодки поспевают на закате дня. Когда гольф-поля освобождает праздная публика с клюшками, на них выходят люди в бутсах – чемпионы России по футболу. Кросс на 8-9 километров по гористой местности – самое любимое занятие «армейцев» (на самом деле – самое ненавистное).Глядя, как резво трусит впереди строя, трудно поверить, что через месяц этому сеньору стукнет 47. На длинной дистанции аскет Паулино иным действующим футболистам даст фору. Игроки ЦСКА в большинстве своём с достоинством переносят и это испытание – «старичкам» оно не в диковинку, у молодняка – здоровья вагон. Но есть и такие, кому вечерние бега даются с трудом., достигнув финиша, еле бредёт к жилому корпусу. За полтора года бразильской командировки человек отвык от «тропы здоровья». Но не бурчит, не жалуется – старается не отставать от более физически крепких одноклубников. Берёт пример с земляка Марио – тот, кажется, и два забега с улыбкой перенёс бы. Человек-позитив и человек-выносливость в одной телесной оболочке.Остальные, стиснув зубы, выполняют распоряженияи не упускают случая, чтобы подколоть, поддеть его. Гранеро стоически сносит нападки утомлённых игроков и продолжает гнуть свою линию. В глубине души он наверняка испытывает сострадание к молодым одноклубникам, но навстречу «пожеланиям трудящихся» не идёт. Жалость – плохой советчик в таких делах. Не нагрузившись сейчас, команда не полетит весной. Проверено и доказано не раз. А ЦСКА в новом году надо стартовать без раскачки – слишком много очков растеряно осенью.… В 20-х числах февраля футболисты ЦСКА отыграются на своём «мучителе». По традиции найдут и отловят, где бы ни скрылся, и искупают в бассейне – по случаю окончания тяжёлых нагрузок. Он это знает, но ради успеха команды готов потерпеть. В сущности это такая чепуха по сравнению с полутора месяцами «испанских горок»…