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175 лет назад 2016
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Дмитрий Торбинский, “Краснодар”
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Матвеев

Делай как Самедов. Кого ещё стоит вернуть «Спартаку»

Александр Самедов снова играет за “Спартак”. Предлагаем красно-белым подписать контракты и с другими своими воспитанниками.
18 января 2017, среда. 13:00. Футбол

Олег Иванов, “Терек”


Когда работал в “Спартаке”: 2004.

Как работал в “Спартаке”: никак. 12 лет назад “новый Титов” очень хотел закрепиться в родной команде, но больше времени провёл в СКЛИФе. Иванов в матче за дубль порвал лёгкое, провёл минимум матчей за основу и “заслужил” титул “инвалид” от Юрия Первака.

Почему его можно вернуть: Иванова вообще давно пора возвращать – в Москву. Олег не первый год доказывает, что “Терек” не его уровень, что он способен показывать качественный футбол в топ-клубе РФПЛ. Не просто так ещё перед Евро-2016 “Лион” делал предметное предложение по Рыбусю и собственно Иванову. Однако во французский клуб переехал только поляк, а Олег так и остался в Грозном.

Да, Иванову уже 30 лет, но его креативному таланту возраст не мешает. Несколько лет Олег точно в состоянии контролировать игру своей команды. Иванов играет глубоко, больше из опорной зоны распределяя мячи по полю.

Русская версия Пирло “Спартаку” точно не повредит – понятно, что связка Фернандо – Глушаков работает здорово, но атакующая опция на этой позиции тоже нужна. Кроме того, Иванова можно использовать и в качестве чистого АПЗ, а в мотивации Олега сомнений ровно ноль. Он много раз говорил, что всегда мечтал играть именно за “Спартак”.
Русская версия Пирло “Спартаку” точно не повредит .

Андрей Семёнов, “Терек”


Когда работал в “Спартаке”: 2008.

Как работал в “Спартаке”: с 9 до 18 лет занимался в школе красно-белых, играл вместе с Сергеем Паршивлюком. После всего одного сбора с дублем Мирослав Ромащенко вынес вердикт: “Ты не подходишь”.

Почему его можно вернуть: относительно молодой. Защитник. С паспортом РФ. И что ещё для счастья надо? Семёнову нынче 27, идеальнее возраста для перехода и не придумаешь. Андрей не первый год считается одним из самых перспективных защитников страны. Ещё летом 2016-го Семёнов почти подписал контракт с “Локомотивом”, но в последний момент трансфер сорвался.

Защитник даже съездил на чемпионат мира в Бразилию, пусть на поле и не выходил. Черчесов ожидаемо привлекает бывшего подопечного в сборную России, хотя нынешний сезон Андрей проводит слабее, чем предыдущий. Тем не менее по меркам РФПЛ Семёнов – приличный защитник. С перспективами и идеальным гражданством. В обороне “Спартака”, кроме Боккетти, нет ни одного центрального защитника, без которого нельзя представить команду. Семёнов может как выиграть конкуренцию, так и, хотя бы, составить её.
Семёнов – защитник с паспортом РФ. И что ещё для счастья надо?

Фёдор Кудряшов, “Ростов”


Когда работал в “Спартаке”: 2005-2012.

Как работал в “Спартаке”: формально Фёдор провёл в “Спартаке” аж семь лет. Талантливого мальчика завербовал ещё Сергей Шавло в Братске в 2004-м. Кудряшов интригующе стартовал в “Спартаке”, но больше скитался по арендам, чем играл за красно-белых.

Почему его можно вернуть: смотри пункт номер два – тем более что перед Семёновым у Кудряшова есть одно большое преимущество. При всём уважении к Рахимову и Черчесову, их лекции не так ценны, как оборонительная школа профессора Бердыева.
Комбаров в нынешнем сезоне неплох, но Кудряшов ни в чём не уступает соотечественнику.
“Я очень хотел играть именно под руководством Курбана Бекиевича. Он меня многому научил. Скажем, игре в пять защитников. Когда я пришёл в «Ростов», вообще не знал, как действовать в такой формации. Первое время думал: «Ничего себе, сколько бегать-то надо, блин?!». Но меня в «Ростове» подготовили к большому объёму работы, и я привык.

Бердыев всегда абсолютно всё тебе объясняет. Так, что вопросов по игре в принципе не остаётся”, — слова самого Кудряшова.

Комбаров в нынешнем сезоне неплох, но Фёдор ни в чём не уступает соотечественнику. А в защитных навыках и вовсе превосходит. К тому же формация в 5 защитников (3 центральных, называйте как хотите) прекрасно знакома Кудряшову по “Ростову”. В этом смысле конкретно для Карреры он крайне интересная опция.
Федор не скрывает, что винит только себя в своей несложившейся красно-белой карьере. И едва ли откажется от шанса её реанимировать.
Фёдор Кудряшов
Фото: РИА Новости

Фёдор Кудряшов

Дмитрий Торбинский, “Краснодар”


Когда работал в “Спартаке”: 2002-2007.

Как работал в «Спартаке»: неоднозначно. Торба и в дубль отправлялся, и в ссылку в Челябинск, но при этом под руководством Федотова показывал очень классный футбол. Однако в 2007-м Торбинский не договорился со “Спартаком” о новом контракте, обвинил во всём Федуна и уверял, что “всегда играл за ромбик”.
Почему его можно вернуть: 32 года, травматичен, сложные взаимоотношения со “Спартаком". Казалось бы, трудовая книжка Торбинского не располагает к возвращению в “Спартак”. Зато за годы в разных командах Дмитрий стал живым примером слова “универсал”. Он может сыграть не то что на парочке позиций – на десятке.

Везде в центре поля – от вингера до опорного полузащитника. А теперь ещё и полноценного латераля, как часто происходит в “Краснодаре”. Универсалы в современном футболе безумно полезны, а уж тем более – россияне в РФПЛ.

Павел Погребняк, “Динамо”


Когда работал в “Спартаке”: 2001-2005.

Как работал в “Спартаке’: в родном клубе талант мощного паренька не оценили. Романцеву Погребняк не подходил, Старков с Павлом не сработался. Позже форвард называл латвийского тренера “двуличным человеком”.

Почему его можно вернуть: “А почему, собственно, и нет?! Все обиды в прошлом”, — это слова самого Погребняка, сказанные ещё два года назад. Разумеется, вопрос был про возвращение в “Спартак”.

У Павла вообще особые чувства к красно-белым – он и культовый спич про арбитра после матча “Спартак” – “Зенит” выдавал, и шутил про 10 ближайших лет красно-белых без титулов, и не исключал своего возвращения. Суть простая: “Спартак” вызывает у Погребняка массу эмоций. Так разве это плохо?

Массимо Каррера умеет трансформировать эмоции в классную игру на поле. Погребняк немолод, давно не выступает на высоком уровне и потенциально взрывоопасен. Но что плохого в опытном, мощном форварде при регулярных кроссах в штрафную? Возвращение Погребняка смотрится “немножко сумасшествием”, но Каррера явно не из тех, кто боится неординарных сюжетов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Андрей Семёнов Дмитрий Торбинский Олег Иванов Павел Погребняк Фёдор Кудряшов
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