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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Ретрофото Владимира Федотова: история в фотографиях, домашние фото
Фото: Из архива семьи Федотовых
Текст: Иван Ковалёв

История в фотографиях. Владимир Федотов

Новый выпуск фоторубрики посвящён Владимиру Федотову — экс-нападающему ЦСКА и бывшему главному тренеру «Спартака».
18 января 2017, среда. 14:30. Футбол
Сегодня 74 года исполнилось бы знаменитому тренеру и футболисту Владимиру Федотову. Сын великого бомбардира Григория Федотова сумел не только стать достойным продолжателем славных футбольных традиций семьи, но и создал собственное наследие. Владимир Григорьевич – один из немногих, кого болельщики исторически непримиримых ЦСКА и «Спартака» с гордостью называют своим. «Армейцам» Федотов отдал полтора десятка лет игроцкой карьеры. Забил в общей сложности 105 голов и попал в знаменитый клуб бомбардиров, названный в честь его отца. А на благо «Спартака» Григорьич, как его называли в команде, трудился пять лет на разных клубных должностях. В 2006 году главный тренер Федотов даже привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

Вспомнить его жизненный путь «Чемпионату» помогли сын Григорий и вдова Любовь Константиновна. Они поделились снимками из семейного архива и прокомментировали их.
«На этой фотографии папа с родителями Григорием Ивановичем и Валентиной Ивановной, — рассказывает сын Григорий. — Отец всё детство провёл на футболе, сборах, тренировках. Можно сказать, будущее Владимира Федотова было предопределено с малых лет. А бабушка любила рассказывать, что маленький Володя всё свободное время проводил во дворе с мячом. Уматывался до такой степени, что не хватало сил покушать дома».
«А это фото сделано на одной из тренировок, куда Володю часто брал с собой Григорий Иванович. Муж почти с рождения не расставался с мячом», — делится Любовь Константиновна.
«ЦДКА на субботнике. Володя – полноправный участник жизни команды своего отца. Если приглядеться, на заднем плане можно разглядеть Григория Ивановича, стоящего в центре тройки мужчин в чёрной одежде».
«Владимир Федотов с сестрой Татьяной и мамой Валентиной Ивановной из знаменитой династии Жарковых. Валентина Ивановна долго занималась лёгкой атлетикой и волейболом».

«В команде ФШМ под руководством Константина Ивановича Бескова (восьмой слева в верхнем ряду)».
«Чемпионат СССР — 1961. В матче с «Араратом» отец оформил дубль, а ЦСКА выиграл – 2:1».
«Фото с вручения бронзовых медалей чемпионата СССР. Первая серьёзная награда папы в большом футболе».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Отец был выдающимся нападающим, забившим более 100 мячей за карьеру».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Владимир Григорьевич на сборах национальной команды в начале карьеры. Конечно, муж очень гордился возможностью выступать под флагом страны. Было обидно, когда его не взяли на чемпионат мира в Англии в 1966 году. Тогда Федотов уже был на ведущих ролях в клубе», — вспоминает вдова.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Кому-то со стороны папа мог показаться спокойным, но его нередко захлёстывали эмоции. Особенно в игре».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Мы с мужем на отдыхе в Кисловодске, в компании Евгения Ловчева, хорошего друга семьи, и его первой жены Татьяны. Врачи часто прописывали Володе отдых на Северном Кавказе. Мы нередко ездили в те края», — говорит Любовь Константиновна.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«С приходом в ЦСКА Анатолия Тарасова папа начал выполнять функции играющего тренера. Очень многое удалось узнать на том этапе карьеры, отец вёл большое количество записей за Тарасовым», — рассказывает Григорий.

«В команде просто обалдели от нагрузок Тарасова. Тот по привычке делал упор на силовую подготовку, как с хоккеистами в своё время», — добавила Любовь Константиновна.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Это мы с отцом и дедушкой Константином Ивановичем в Новогорске, — комментирует Григорий. — Я был словно сын полка – много времени проводил с командами, которые тренировали папа с дедом».
Фото: Из архива семьи Федотовых
Владимир Григорьевич и Любовь Константиновна.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«С тестем Константином Ивановичем Бесковым, воспитавшим в отце настоящего профессионала своего дела. Они были настоящими единомышленниками в тренерском деле. Единственное, что их отличало, – характер. Бесков был пожёстче, но обоих объединяла страсть к игре, умение раскрывать талант и нетерпимость к хамству и невоспитанности в людях», — рассказывает сын.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Слева направо – отец, Павел Гусев, Сергей Андреев и Александр Заваров. В том году СКА выиграл Кубок СССР – очень большое достижение для той команды. В финале ростовчане обыграли будущий клуб отца – «Спартак». А тогда его возглавлял не кто иной, как мой дед – Константин Бесков».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Могу сказать как человек, не раз бывавший внутри команды, что сильной стороной ростовского СКА была атмосфера. Лёгкая и дружелюбная обстановка внутри коллектива – достижение папы. Но при этом все люди в команде относились к делу очень профессионально. Папа, при всей своей внешней доброте, не терпел в людях хамства и разгильдяйства», — вспоминает Федотов-младший.
Фото: Из архива семьи Федотовых
«В выпуске фоторубрики, посвящённом дедушке Константину Ивановичу Бескову, я говорил, что одним из главных его любимцев всегда был Юрий Гаврилов. То же могу сказать и про отца – с Гавриловым они отлично ладили».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Папа отлично работал с молодёжью, отлично умел раскрыть потенциал юного футболиста. А его умение общаться с детьми было поистине уникальным. Помню, когда он приезжал ко мне в спортивный лагерь, вокруг него сразу собиралась кучка детей. До сих пор не понимаю, как ему удавалось столь легко заинтересовать ребятню, но дети его просто обожали, — вспоминает Григорий Владимирович. — К слову, на этой фотографии изображён Александр Самедов, недавно вернувшийся в «Спартак», он слева от отца. А справа — молодой Дмитрий Торбинский".
Фото: Из архива семьи Федотовых
«На одном из корпоративов «Спартака» с известной певицей Жанной Фриске».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Сигару папе прикуривает Александр Петрович Старков, у которого отец впоследствии принял «Спартак».
Фото: Из архива семьи Федотовых
«Владимир Григорьевич Федотов на даче с внучкой и собакой».

Ретрофото Никиты Симоняна
Ретрофото Валерия Газзаева
Ретрофото Анатолия Исаева
Ретрофото Станислава Черчесова
Ретрофото Павла Садырина
Ретрофото Льва Яшина
Ретрофото Валентина Иванова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владимир Григорьевич Федотов История в фотографиях Фото
Новости. Футбол
18 января 2017, среда
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