Тест. Как хорошо ты знаешь самые дорогие футбольные трансферы?

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Трансферные бюджеты клубов растут с каждым годом. Сейчас суммы, за которые меняли команды лучшие игроки мира ещё лет 20 назад, кажутся просто смешными. Но всё относительно, и переходиз «Барселоны» в 1961 году (тогда в Каталонии тоже играл Суарес) вызвал не меньше шума, чем вызвал бы трансфер игрока с этой фамилией сегодня. Вы можете знать историю футбола, но знаете ли вы историю громких трансферов? Пройдите тест, чтобы понять это. Примечание: поскольку раньше расчёты в европейском футболе производились в национальных валютах, все цифры переведены в евро.