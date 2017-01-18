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Кенийский инженер. Новый нападающий для ЦСКА из Швеции

ЦСКА снова ищет усиление в Швеции — на этот раз скауты «армейцев» нашли в скандинавском чемпионате нападающего из Кении Майкла Олунгу.