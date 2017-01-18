Кенийский инженер. Новый нападающий для ЦСКА из Швеции

>>> 10 вариантов для ЦСКА на замену Траоре
Изначально Майкл Олунга и не собирался становиться футболистом. Он поступил в Кенийский технический университет, где изучал геоматику (геоинформационное картографирование) и даже защитил диплом в 2013 году, получив степень бакалавра. Позже за техническое образование кенийские болельщики в шутку назовут Майкла «инженером».
Годом ранее Олунга начал играть в футбол в студенческой команде «Академия Либерти Спортс», выступавшей в кенийском аналоге ЛФЛ, то есть четвёртом по силе дивизионе. За сезон-2012 он забил 32 гола (а однажды сделал септа-трик) и сразу ушёл на повышение в команду из местной Премьер-лиги под названием «Таскер». Здесь он помог выиграть два кубка за год, а затем быстро попал в кенийский топ-клуб «Гор Махиа», завоевал два чемпионства, а в 2015-м стал лучшим бомбардиром — 19 голов за 27 матчей.
>>> 10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2017 году
После того самого обращения к Венгеру на голеадора из кенийской Премьер-лиги в Лондоне внимание не обратили, зато почти сразу пригласили в «Юргорден», стокгольмский клуб из высшей лиги Швеции, где в прошлом году он снова стал лучшим бомбардиром команды с 12 голами и 4 ассистами в 27 матчах. А за сборную Кении Олунга начал играть ещё за год до переезда в Европу и уже успел забить в ворота Замбии, Кабо-Верде и Маврикия. Правда, кенийцам этого не хватило, чтобы пробиться в финальную часть Кубка африканских наций.
>>> Чёрное золото. Всё, что нужно знать о Кубке Африки
«Майкл Олунга похож на Траоре, тоже очень высокий, 190 см, только чуть более скоростной и гибкий, — уточнил обозреватель «Чемпионата» и любитель северного футбола Антон Михашенок. — Кениец очень любит бить по воротам — в прошлом сезоне он нанёс 70% всех ударов игроков «Юргордена». В любой ситуации он скорее выберет удар, чем пас партнёру».
>>> Виктор для Виктора. Кого ещё хочет купить ЦСКА
«Олунга — отличный нападающий, — рассказал «Чемпионату» авторитетный шведский журналист Даниэль Кристофферссон. — Большой, сильный, умеет зацепиться за мяч и завершить атаку. Но он должен поработать над пониманием игры, над тактикой. Насколько я знаю, ЦСКА сделал предложение «Юргордену» о покупке Олунги, но в нём заинтересованы и несколько китайских клубов. Думаю, он выберет Китай из-за лучших финансовых условий».
Европейские клубы заинтересовались 22-летним форвардом Олунгой ещё в ноябре прошлого года: тогда в прессе говорилось о «Бетисе», «Локерене», «Брюгге» и «Мальмё». Если судить по январским слухам, конкуренты у ЦСКА уже посерьёзнее — турецкий «Галатасарай», ищущий замену Лукасу Подольски, и «Гуйчжоу Чжичэн» из Китая, который даже при условии покупки кенийца вписывается в новый лимит на легионеров.
>>> Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами
Интерес ЦСКА к Олунге «Чемпионату» подтвердил и агент футболиста Исраэль Ронин Кармо: «На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определённый интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители «армейцев». Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии».
Этот бразильский агент тесно связан с коллегой Джулиано Бертолуччи, который привозил в Россию многих кудесников мяча: от Робсона и Маркао до Жо, Рамона и Алекса. Бертолуччи ведёт дела и другого потенциального новичка ЦСКА — левого защитника Мойзеса.
>>> Его хотят ЦСКА и «Спартак». Кто он, новый Мойзес
Майкл Олунга — очень бюджетный вариант для «армейцев» на острие атаки. Нападающий стоит всего 700 тыс. евро по оценке сайта transfermarkt.com, но руководство «Юргордена» рассчитывает получить за своего бомбардира € 4 млн. Связи на скандинавском рынке должны помочь ЦСКА выиграть борьбу за так необходимого форварда, если только кенийцу не снесёт голову от бешеной зарплаты в Китае.