Гризманн отказал МЮ, Аршавин среди лучших

В очередном контрольном матче на сборе в Дубае соперником «Зенита» стал лидер чемпионата Венгрии «Видеотон».Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 6-й минуте Мате Паткои вывел «Видеотон» вперёд, а три минуты спустя Александр Кокорин счёт сравнял.На 66-й минуте вышедший после перерыва на замену у «Зенита» голкипер Андрей Лунёв отразил пенальти.Следующий контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведут 19 января. Соперником станет «Локомотив» из Ташкента.Нападающий «Атлетико»может продолжить карьеру в Англии. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком.По информации The Independent, представители «МЮ» в устной форме согласовали с Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить € 100 млн.Трансфер 25-летнего Гризманна осложняется тем, что в 2016 году ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать новых футболистов, а это значит, что приобрести кого-то на место француза в Мадриде не смогут.Полузащитник «Милана»продлил контракт с россонери. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, срок нового соглашения рассчитан до 2020 года. Прежний договор был рассчитан до лета 2019 года.Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту возрастёт зарплата игрока. Бонавентура будет получать € 2 млн в год вместо € 1,5 млн, которые зарабатывал ранее.В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.Полузащитник «Кайрата»включён в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира. Рейтинг был опубликован испанским изданием Marca.Первое место в нём занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). На чемпионате мира также никогда не играли такие звёзды, как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия).Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год, но в период его выступления национальная команда лишь раз попала на ЧМ. Было это в 2002 году, однако Андрей Аршавин не был включён в окончательную заявку.Настоящая стоимость стадиона «Крестовский» c большой вероятностью превысит 50 млрд рублей, а не 40 млрд, как об этом заявляют официальные источники. Об этом сообщил руководитель петербургского отделения антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было, и всё размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 млрд 334 миллиона рублей. В пересчёте на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 млрд 200 млн долларов.Однако есть ещё и незакрытые контракты: их там на 10 млрд и 300 млн рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и, таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 млрд рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.Агент, представляющий интересы кенийского нападающего шведского «Юргордена», в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым подтвердил информацию об интересе к 22-летнему игроку со стороны московского ЦСКА.«На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определённый интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители «армейцев». Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии.Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всём скоро узнаете», — сказал агент.По данным зарубежных СМИ, претендентами на нападающего также являются турецкий «Галатасарай» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн».На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сегодня катались на мотоциклах и занимались дрифтом. По словам пресс-атташе компании «Метрострой», подобные мероприятия проходят и будут проходить в рамках адаптации стадиона к дальнейшей эксплуатации.«Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской командыв «Манчестер Сити».«Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в «Манчестер Сити», во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с «Сити» о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого — надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдёт летом во время паузы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.