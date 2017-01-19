Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Аршавин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Гризманн отказал МЮ, Аршавин среди лучших

Гризманн отказался играть в МЮ, Аршавин попал в странный рейтинг, а «Зенит» неожиданно сыграл вничью.
19 января 2017, четверг. 00:18. Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунёв отразил пенальти


В очередном контрольном матче на сборе в Дубае соперником «Зенита» стал лидер чемпионата Венгрии «Видеотон».

Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 6-й минуте Мате Паткои вывел «Видеотон» вперёд, а три минуты спустя Александр Кокорин счёт сравнял.

На 66-й минуте вышедший после перерыва на замену у «Зенита» голкипер Андрей Лунёв отразил пенальти.

Следующий контрольный матч подопечные Мирчи Луческу проведут 19 января. Соперником станет «Локомотив» из Ташкента.


Товарищеские матчи (клубы)
18 января 2017, среда. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1 : 1
Видеотон
Секешфехервар, Венгрия
0:1 – Паткои – 6, 1:1 – Кокорин – 9


Гризманн договорился с «МЮ»


Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком.

По информации The Independent, представители «МЮ» в устной форме согласовали с Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить € 100 млн.

Трансфер 25-летнего Гризманна осложняется тем, что в 2016 году ФИФА запретила «Атлетико» регистрировать новых футболистов, а это значит, что приобрести кого-то на место француза в Мадриде не смогут.

Бонавентура в «Милане» до 2020 года


Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура продлил контракт с россонери. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, срок нового соглашения рассчитан до 2020 года. Прежний договор был рассчитан до лета 2019 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что по новому контракту возрастёт зарплата игрока. Бонавентура будет получать € 2 млн в год вместо € 1,5 млн, которые зарабатывал ранее.

В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Аршавин включён в список лучших футболистов, никогда не игравших на ЧМ


Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин включён в список лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионате мира. Рейтинг был опубликован испанским изданием Marca.

Первое место в нём занимает либериец Джордж Веа. На второй строчке расположился валлиец Райан Гиггз, а замкнул тройку Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания). На чемпионате мира также никогда не играли такие звёзды, как Джордж Бест (Северная Ирландия), Эрик Кантона (Франция), Берндт Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия).

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год, но в период его выступления национальная команда лишь раз попала на ЧМ. Было это в 2002 году, однако Андрей Аршавин не был включён в окончательную заявку.

Эксперт: стоимость «Крестовского» превысит 50 млрд рублей


Настоящая стоимость стадиона «Крестовский» c большой вероятностью превысит 50 млрд рублей, а не 40 млрд, как об этом заявляют официальные источники. Об этом сообщил руководитель петербургского отделения антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

«Информация, на которой я основываю то, что говорю, взята с сайта госзакупок и сайта закупок Санкт-Петербурга. В то время, когда стадион только начинал строиться, такого сайта не было, и всё размещалось на региональных веб-страницах. Сейчас по всем данным получается, что по факту выплачено 40 млрд 334 миллиона рублей. В пересчёте на курс доллара, на момент заключения контрактов, это 1 млрд 200 млн долларов.

Однако есть ещё и незакрытые контракты: их там на 10 млрд и 300 млн рублей. С 99% вероятности эти контракты будут выплачены, и, таким образом, стоимость «Зенит-Арены» превысит 50 млрд рублей. Получается, что питерский стадион будет занимать второе место в мире по дороговизне после лондонского «Уэмбли» и переплюнет стоимость «Фишта», — сказал Сухарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Агент подтвердил интерес ЦСКА к нападающему «Юргордена» Олунге


Агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы кенийского нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым подтвердил информацию об интересе к 22-летнему игроку со стороны московского ЦСКА.

«На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определённый интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители «армейцев». Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии.

Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всём скоро узнаете», — сказал агент.

По данным зарубежных СМИ, претендентами на нападающего также являются турецкий «Галатасарай» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн».

На стадионе «Крестовский» катались на мотоциклах и занимались дрифтом


На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сегодня катались на мотоциклах и занимались дрифтом. По словам пресс-атташе компании «Метрострой» Екатерины Гигиняк, подобные мероприятия проходят и будут проходить в рамках адаптации стадиона к дальнейшей эксплуатации.

«Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.

Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Семак поедет на стажировку в «Манчестер Сити» летом


Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской команды Сергея Семака в «Манчестер Сити».

«Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в «Манчестер Сити», во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с «Сити» о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.

Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого — надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдёт летом во время паузы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Новости. Футбол
19 января 2017, четверг
01:15 Видео: ЦСКА завалило снегом в Испании
01:05 «Реал» проиграл «Сельте» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
01:05 Синицын: только странный человек может уйти из «Краснодара»
00:58 «Лацио» выиграл у «Дженоа» и сыграет с «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии
00:42 Гол Лукаса Лейвы принёс «Ливерпулю» победу в 1/32 финала Кубка Англии
00:36 Болельщики «Реала» при помощи баннера поддержали Рамоса и его мать
00:32 «Лион» заплатит «МЮ» за Депая £ 16 млн, сумма может вырасти до £ 21,7 млн
00:31 Коларов: на данный момент Гвардиола – лучший тренер в футболе
00:30 Анчелотти: Роналду — потрясающий профессионал, он работает старательнее всех
00:09 Сборная Камеруна одержала победу над командой Гвинеи-Бисау на Кубке Африки
00:00 «Нант» победил «Кан» в матче, который был перенесён в связи с сильным туманом
18 января 2017, среда
23:57 Брайан Руис – лучший игрок КОНКАКАФ в 2016 году, Кейлор Навас — третий
23:50 Бывший полузащитник «Шальке» Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
23:32 Карвахаль получил травму и выбыл из строя «Реала» примерно на месяц
23:29 Оляс подтвердил, что Депай близок к переходу из «МЮ» в «Лион»
23:16 Кержаков — болельщикам «Зенита»: обещаю, что забью более красивые голы весной
23:14 «Алавес» вырвал победу в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Алькорконом»
22:56 Женская сборная России уступила Финляндии в товарищеском матче
22:46 Симеоне: Гризманн может уйти? Я никого не держу в «Атлетико»
22:45 Немов: пока не определился, стоит ли становиться инвалидом
22:40 Гвардиола вместе с игроками сходил в кинотеатр на фильм о любви
22:26 Роналду выйдет в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании с «Сельтой»
22:19 Малежик: Галицкий засучив рукава толкал с нами милицейскую «девятку»
22:10 Французский нападающий Коре покинул сбор «Локомотива»
22:07 «Барселона» готова продать Турана в Китай, чтобы продлить контракт с Месси
22:05 Бывший полузащитник «Волги» Кросас будет выступать во втором дивизионе Мексики
21:46 Жирков: ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь, не очень хорошо
21:40 Гендиректор «Андерлехта»: Ломбертс? Переговоры с русскими – это очень трудно
21:30 «Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии, забив дважды в концовке
21:24 Марадона приедет в Мадрид, чтобы поддержать «Наполи» на матче с «Реалом»
21:21 «Челси» — об информации о штрафе Д. Косте: мы не наказываем игроков за травмы
21:11 Жирков: перед игрой с китайцами много шутили, все хотели показать себя
20:54 Сборная Габона сыграла вничью с Буркина-Фасо, Обамейянг вновь забил
20:53 Юношеская сборная России вышла в финал мемориала Гранаткина
20:47 Бэмфорд перешёл из «Челси» в «Мидлсбро»
20:45 Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» будет работать на «Крестовском»
20:41 Игроки «Вест Хэма» сообщили руководству, что не хотят видеть Пайета в команде
20:41 Глава «Лиона», сумевший добиться перехода Морган, поздравил американку с дебютом
20:38 Орещук: летом Молло мог усилить «Динамо», но его зарплата не вписывалась в ФНЛ
20:20 «Лион» и «Манчестер Юнайтед» договорились по сумме трансфера Депая
20:17 Энрике пошутил о словах Ракитича о том, что тот готов ради него прыгнуть с моста
20:15 Нигматуллин: «Локомотиву» нужно усилить атаку, своими силами точно не обойтись
20:13 Мунтари стал игроком аутсайдера Серии A
19:45 ЦСКА вернулся к работе на поле после снегопада на сборе в Испании
19:41 Непомнящий согласился работать в РФС, но вопрос находится в стадии обуждения
Все новости RSS
Кто лучше усилился на данный момент?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+