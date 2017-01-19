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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
В ФИФА снова меняют футбольные правила. Реформы к ЧМ-2026
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

10 правил ФИФА, после которых футбол не будет прежним

Директор ФИФА Марко ван Бастен планирует ввести новые правила. Они могут шокировать.
19 января 2017, четверг. 10:05. Футбол
Не успели мы остыть после новости о расширении чемпионата мира до 48 команд, как ФИФА готовит новый сюрприз. Планируются новые перемены. Которые не то что консерваторов — рядовых любителей футбола могут повергнуть в шок.

Почему не 148 команд на ЧМ? Как в ФИФА сходят с ума

Обладатель «Золотого мяча» и двух кубков чемпионов Марко ван Бастен известен в России в первую очередь голом в ворота Рината Дасаева на Евро-88. Но вполне возможно, что вскоре его фамилия будет вызывать другие ассоциации.
В сентябре он занял в ФИФА пост генерального директора по техническому развитию футбола. Смысл должности «директор по техническому развитию футбола», конечно, может вызвать недопонимание, но всё проясняют слова Джанни Инфантино. «В последние месяцы мы много общались, он рассказал о своих планах по развитию футбола. Марко – не только легенда, но и блестящий знаток футбола. Он многое может сделать». Так президент ФИФА прокомментировал назначение голландца и дал понять, что к его инициативам будут прислушиваться.

Уже через несколько месяцев ван Бастен оказался готов поделиться планами по развитию футбола и дал интервью немецкому изданию Sport Bild. Кое-что он предлагал и раньше, ещё когда не обладал соответствующими полномочиями. У Марко обширная программа, и некоторые её пункты удивляют.

Буллиты вместо пенальти


В случае ничейного результата в матче на вылет о пенальти придётся забыть. Место пенальти займёт буллит, или «обыгрыш» (рабочее название). Полевой игрок против вратаря. Мяч устанавливается в 25 метрах от ворот, и разыгрывается выход один на один. На розыгрыш нападающему даётся восемь секунд. Каждая команда имеет по пять попыток.

Никаких офсайдов


«Футбол всё больше напоминает гандбол, – заявил ван Бастен, – команды в полном составе защищаются у линии штрафной. Любопытно, каким будет футбол без офсайдов. Игра станет более привлекательной, у нападающих появится больше шансов забить. Болельщики хотят зрелища – именно это они и получат». Ранее голландец уже отмечал, что правило офсайда слишком сложное и неизбежно вызывает споры.
Марко ван Бастен занял пост директора по техническому развитию футбола в сентябре и несколько месяцев готовил программу реформ.

Никаких жёлтых карточек


Вместо предупреждений – временные удаления. Если это правило примут, за фол, который, по мнению арбитра, заслуживает жёлтой карточки, нарушивший правило игрок будет удалён на несколько минут. Ван Бастен считает эту форму наказания за фолы более эффективной, чем предупреждения, потому что она «пугает футболистов». «Все понимают, что играть вдесятером против одиннадцати трудно. Никто не захочет этого допускать».

Говорить с арбитром может только капитан


Остальным игрокам предлагается запретить обращаться к судье. Таким образом получится уменьшить время, которое уходит на споры и протесты, и снизить давление на судей.

Удаление за пятый фол


Правило целиком заимствуется из баскетбола. То есть футболист, который совершил пять фолов, должен покинуть поле автоматически. Вместо него тренер может выпустить другого игрока. «Полагаю, что футболист, который нарушил правило пять раз, не может продолжить игру. Это работает в баскетболе, это справедливо», — прокомментировал идею ван Бастен.

Меньше пауз в игре


Проблема затягивания времени в концовке матчей существует с момента изобретения игры. Способ, которым в ФИФА предлагают бороться с этой проблемой, довольно необычный: в последние 10 минут матча мяч должен всё время находиться в движении. Удары от ворот, празднования голов, пробитие штрафных и пенальти, замены – на всё отводится 10 секунд. Если мяч сохраняет неподвижность больше 10 секунд, назначается штрафной удар в сторону ворот команды, которая владела мячом.
Главные предложения ван Бастена: отмена офсайдов, отмена жёлтых карточек, замена пенальти буллитами, удаление за пятый фол.

Меньше игр


«Чтобы повысить качество отдельного матча, мы должны добиться сокращения количества официальных матчей. Максимум – 50 в год», — говорит голландец. В данный момент футболист, скажем, испанского клуба, который играет за свою сборную, может провести от 70 до 85 официальных матчей в год, включая соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Больше замен


Эта идея уже давно пользуется популярностью. В частности, Моуринью предлагал разрешить ещё одну замену. Как ни странно, инициатива ФИФА скромнее: речь идёт о том, чтобы разрешить дополнительную замену во время экстра-таймов. Стандартные три замены в основное время, и, если матч плей-офф завершился вничью и началось дополнительное время, каждый тренер получает право ещё на одну замену.

Матчи 8х8 для молодёжных команд


Кажется, менять число футболистов в обычных матчах в ФИФА пока не собираются. Но молодые игроки будут выходить на поле в формате «восемь на восемь». Численность команд и сейчас меняется в разных возрастных категориях, но ван Бастен планирует увеличить возраст игры на полноразмерном поле и в полных составах. Цель – сделать развитие юниоров более планомерным, увеличить время работы с мячом и сократить игру без мяча.
В ФИФА рассчитывают принять большинство нововведений к чемпионату мира 2026 года.

Замены без остановки игры для молодёжных команд


Ещё одна инициатива по заменам. Ван Бастен допускает возможность замен в то время, когда мяч находится в игре, чтобы не терять динамику матча. Планируется протестировать правило на матчах молодёжных команд.

Вакцина Инфантино. 5 реформ нового президента ФИФА

Нетрудно заметить, что большинство нововведений заимствовано из других видов спорта: баскетбола, хоккея, регби и хоккея на траве. Ван Бастен сообщил, что в ФИФА планируют внедрить большинство изменений на чемпионате мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 команд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Джанни Инфантино Марко ван Бастен ФИФА
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