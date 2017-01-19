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175 лет назад 2016
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Славе Билич и Димитри Пайет
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Пайет Освобождённый. Как герой Евро-2016 подставил Билича

Димитри Пайет отказывается выступать за «Вест Хэм» и требует, чтобы его продали обратно в «Марсель».
19 января 2017, четверг. 11:30. Футбол
Летом 2015-го «Вест Хэм» выложил за креативного полузащитника «Марселя» Димитри Пайета 15 млн евро. Немаленькая сумма для 28-летнего футболиста, никогда прежде не игравшего за пределами Франции, окупилась уже через пару месяцев. Пайет оказался таким же открытием сезона, как Джейми Варди или Рияд Марез. Никто не ждал от француза настолько впечатляющего футбола — Димитри раздал больше всего в АПЛ обостряющих передач, коллекционировал изумительные голы со штрафных и показывал такую потрясающую технику, что Лионель Месси наверняка писал ему смс со словами: «Научишь так делать?».

На Евро-2016 Пайет поехал в статусе полноценной суперзвезды и оправдал её и в майке национальной сборной.

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Димитри стал MVP первого же матча, ввинтив безумный, а заодно и победный гол в концовке битвы с Румынией. Уходя на замену, Пайет плакал, слушая, как переполненный «Стад де Франс» скандирует его имя. Это был человек, безумно любящий футбол и играющий в него чуть ли не лучше всех в мире.

Прошло полгода.

Многие специалисты и болельщики в недоумении: зачем Пайет играет за «Вест Хэм»? Что он там забыл? Ему давно пора в топ-клуб. Кажется, решил так и сам Димитри — после Евро каждый день появлялись новости о том, что «Реал»/«Бавария»/«МЮ»/«Челси»/«Арсенал» готовы выложить за дриблёра 40 млн евро. Как минимум.

Но «Вест Хэм» сохранил хедлайнера своих атак, и тот даже неплохо начал сезон — не так феерически, как
предыдущий, но всё равно успел и отдать передачу года рабоной и забить несколько весьма впечатляющих голов. Всё бы ничего, но в нынешнее трансферное окно Пайет решил, что за «Вест Хэм» играть не хочет. Ну вот не хочет и всё.

Человек, в сентябре получивший от клуба миллион фунтов (!) за преданность, очень странным образом проявляет её теперь. Узнав, что «молотобойцы» отказались продавать его в «Марсель» за 20 млн евро, Димитри попросту устроил бунт. Перестал ходить на тренировки, отказывается участвовать в матчах, лежит дома на диване и обижается на весь мир.

«Мы не горим желанием продавать наших лучших игроков, только вот Пайет не хочет играть за нас. Он хочет уйти из клуба, но мы не собираемся отпускать его. Эта команда дала ему всё, всегда поддерживала его в сложные времена. Я очень, очень сильно разочарован им», — резонные слова Славена Билича.
У Пайета всегда были проблемы с амбициями
В феврале 2016-го Пайет продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2021 года. Надо полагать, делал он это не под дулом пистолета, а по собственной воле. Ещё бы, клуб увеличил ему зарплату с 50 тыс. фунтов в неделю до 135. Димитри прекрасно понимал, что интерес со стороны грандов к нему будет. И, тем не менее, согласился пролонгировать соглашение.

Теперь же Пайет ставит «Вест Хэм» в по сути безвыходное положение. «Молотобойцы», разумеется, не хотят отпускать своего лидера. Но и продать сейчас Пайета выгодно не получится — все потенциальные покупатели видят, что с характером у француза отнюдь не всё ладно. При этом в английской прессе сообщается, что «Вест Хэм» готов-таки расстаться с Димитри. Но только за 40 млн фунтов.

Сумму, которая была вполне реальна летом, сейчас за Пайета может выложить только сумасшедший. Или владелец китайского клуба. Димитри в этом году стукнет 30, на шикарном уровне он провёл лишь один сезон в карьере, а взбунтоваться может в любую секунду.

Да, «Вест Хэм» проводит откровенно слабый сезон. Оборона лондонцев регулярно включает режим самоуничтожения, а атака играет категорически нестабильно. Команда Билича лишь 12-я в чемпионате, но разве Пайет не понимал 10 месяцев назад, что «Вест Хэм» вовсе не лучшая команда в Англии и борьба за высокие места ей не светит?
Удивительно, что катализатором истерики Пайета выступило предложение не китайских миллиардеров.
Самое удивительное в этой истории, что катализатором истерики Пайета выступило предложение не «Реала», «Барселоны» или китайских миллиардеров. При таких раскладах француза хотя бы можно было понять. Не в профессиональном плане, а в человеческом. За великую команду мечтает играть каждый, а от китайской роскоши уж слишком тяжело отказаться.

Но Пайета позвал всего-то «Марсель» — человек, вроде бы уже покоривший сильнейшую лигу мира, зачем-то хочет вернуться в Лигу 1. Вместо того чтобы 2-3 года отыграть на топ-уровне, Димитри выбрал путь собственной деградации. Подставив при этом Славена Билича и партнёров по команде.

Не просто так фанаты «Вест Хэма» после матча с «Кристал Пэлас» (к слову, без Пайета «молотобойцы» спокойно выиграли 3:0) демонстративно вытерли ноги о майку француза. Подобное наплевательское отношение к клубу не прощают нигде, тем более в Англии. Во время Евро-2016 местные журналисты рассказывали, что у Пайета всегда были проблемы с амбициями. Мол, человек он домашний, трудности преодолевать не привык и вполне доволен своей жизнью. И большего ему не нужно.
После матча с «Кристал Пэлас» фанаты «Вест Хэма» вытерли ноги о майку Пайета.
Именно поэтому футболист невероятного таланта лишь в 28 лет переехал в АПЛ. Выдал один потрясающий сезон, блестяще сыграл на чемпионате Европы, но вскоре начал показывать собственный эгоизм, а вовсе не футбольные умения. Димитри Пайет наверняка забьёт ещё немало сумасшедших голов и сочинит массу гениальных передач. Но едва ли на самом высоком уровне.

И виноват в этом только он сам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вест Хэм Юнайтед Марсель Димитри Пайет
Новости. Футбол
19 января 2017, четверг
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