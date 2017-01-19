«Крещенские купания» «армейцев». Как ЦСКА вернулся в зиму

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

— Снег, снег! – завидев белые пушистые хлопья с неба, служащие отеля «Кампоамор Гольф» полным составом высыпали на улицу. Ловили снежинки руками, пробовали на язык – настоящие? – и спешили запечатлеть на камеры смартфонов. Что для нашего человека в порядке вещей посреди зимы, для местных – диво дивное.Такой природной аномалии в здешних краях не наблюдали давным-давно. Кто-то говорит – с прошлого века. У барменши Марии, жгучей валенсийской брюнетки, словно вышедшей из фильма Альмодовара, своя версия. «Соседний Сан-Педро де Пинатар лет десять тому завалило, — наморщив лоб, припоминает она. – А в Кампоаморе это первый снегопад за 15 лет! Представляете? Фантастика!». Оттого так оживился гостиничный персонал – поди знай, когда ещё природа так позабавит?!Чемпионов России стужей да сугробами не удивишь. Но не в Испании же! Сколько ни гостил ЦСКА под Аликанте – а было это много-много раз – с такой погодой столкнулся впервые. Клубные старожилы вроде массажиста– и те ничего подобного не припоминают. «Ни разу здесь не видел снег», — глядя на метель за окном, констатирует доктор. И озабоченно качает головой – риск получения футболистом травмы в таких условиях автоматически и существенно возрастает.Не сказать, что климатическая катавасия застаёт «армейцев» врасплох – всё же мужики бывалые, и не в такие переделки попадали – но коррективы в рабочий график команды она вносит. И существенные. Убедившись, что поле, обычно зелёное и однородно ровное, за час-полтора полностью побелело,принимает решение поменять местами тренировки: «полевую» перенести на вечер (авось, распогодится?), а зальную – на утро. Где-то в глубине души футболисты, возможно, надеются, что непогода избавит их от самой постылой части программы – изнурительного вечернего кросса. Чаяния тщетны. «Физрук»неумолим: нет возможности бегать по пересечённой местности – значит погоняем по прямой, на третьем поле спорткомплекса.К обеду снегопад в Кампоаморе прекращается. И начинается… дождь. Натуральный ливень! Полощет так, «словно кто-то открыл все небесные краны». Симпатичный снеговичок под пальмой, с лепестками цветов на тех местах, где положено быть морковке и уголькам, тает буквально на глазах. Ещё час – и от него остаётся только лужица.Природа сама укрыла поля непроницаемым белоснежным покрывалом – сама его и сдёрнула, неуловимым движением невидимой руки. К четырём часам по местному времени все три поляны возвращаются в свой естественный, первозданный вид. Коммунальные службы для уборки территории задействовать не понадобилось – снег в прямом смысле слова самоликвидировался.Гостям из России, впрочем, от этого не легче. Вечернее занятие ЦСКА проходит под аккомпанемент дождя, весьма, доложу я вам, холодного и противного. Почва под подошвами бутс хлюпает, брызги летят в лицо, но от намеченной программы команда не отступает. Назло ненастью выполняет от и до. Недовольно морщится, вполголоса ворчит, но терпит. Учитывая, какие погоды и поля у нас бывают в марте, такая закалка «армейцам» точно не повредит. А уж на Крещение сам бог велел искупаться. Не в русской проруби, так хотя бы под испанским дождём.Он, кстати, и не думает прекращаться. По прогнозам синоптиков осадки будут докучать «армейцам» до конца первого сбора. Лишь на следующей неделе испанское Средиземноморье обсохнет и согреется. И ЦСКА вместе с ним – вернувшись в Кампоамор после нескольких выходных.