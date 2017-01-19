Первая тренировка «Спартака» в 2017 году. Как это было

Фото: "Чемпионат"

Фото: "Чемпионат"

Фото: "Чемпионат"

Отдых закончился. У «Спартака» есть хороший шанс на титул, до которого осталось 13 успешных матчей. Для подготовки к решающему отрезку футболистам созданы все условия. Это особенно очевидно на фоне «Ростова», который также остановился в Абу-Даби. У командытоже отличный отель с качественным полем, но у «Спартак» всё роскошнее. Когда подходишь к отелю Ritz, перед тобой открывают дверь, угощают финиками, чаем. Что касается места для тренировок, то у «Ростова» – 13-е поле на стадионе «Зайед», а у «Спартака» – главная арена в этом же спортивном комплексе. Трибуны на 46 тысяч зрителей.Именно на этой арене в 2011 году сборная России провела товарищеский матч с иранцами. Наша команда уступила со счётом 0:1, никто из действующих спартаковцев в той контрольной игре не принимал участия. Сейчас стадион выглядит иначе. Арену ремонтируют – прямо во время тренировки «Спартака» устанавливают новые сидения. Работают по-арабски неспешно. Одна из трибун накрыта красно-синими полотнами. Сотрудники «Спартака» шутят: «Надо заменить синий цвет на красный, а лучше на белый. Хотя ладно, так только злее будем».На первой тренировке «Спартака» в этом году отсутствовали три футболиста. Уещё в Москве поднялась температура, но он прилетел с командой.занимался отдельно в бассейне и в зале с тренером по реабилитации. А новичокдолжен прилететь вечером — по договорённости с тренерским штабом.Всё занятие было открыто для журналистов. При желании даже болельщики могли бы пройти на стадион, если бы знали, в какие двери заходить и с каким охранником здороваться. Главный тренерсразу обозначил положение дел: журналисты находятся в зоне у скамеек, ходить вокруг поля не нужно.Футболистам дали поиграть с мячом, но большая часть работы – беговая. По крайней мере утром. Вечерние тренировки закрыты. Это тоже решение главного тренера. Новичокне так хорошо знаком с партнёрами и держался немного в стороне. Скорее всего, это временное явление, поскольку бразильцев в «Спартаке» предостаточно.После растяжки футболисты начали расходиться. Единственный, кто остался позаниматься самостоятельно, –. Он делал «планку», которая развивает едва ли не все группы мышц одновременно. В результате нападающий даже возвращался в отель не на автобусе с партнёрами, а на машине с администраторами.И немного статистики. Ещё вчера я был в Дубае на сборе «Зенита». Питерцы уже провели столько же товарищеских матчей, сколько «Спартак» запланировал на все три сбора – четыре игры.