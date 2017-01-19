Мост в Европу вместо окна. В Питере представили логотип Евро-2020

В первом зале репортёров встречала огромная копия кубка Анри Делоне, который вручается победителям чемпионата Европы. Отличное место для любителей селфи. Во втором журналистов ждал фуршет, даже с шампанским. Недовольных не осталось. Все были в предвкушении и гадали, что же появится на логотипе. Впереди ждал третий зал.
Там вскоре появился «голос „Зенита“ — Геннадий Орлов. Он сразу очень тепло, словно отец, поприветствовал Романа Широкова и Вячеслава Малафеева — затем сел рядом с ними.
К слову, на протяжении всей презентации известный комментатор и бывший игрок ЦСКА довольно активно обменивались мнениями. Возможно, Орлов отговаривал Романа от завершения профессиональной карьеры. Кажется, не удалось.
Орлов очень тепло, словно отец, поприветствовал Романа Широкова и Вячеслава Малафеева — затем сел рядом с ними.
«Карьеру футболиста не продолжу, — заявил Широков после окончания мероприятия. — У меня сейчас нет как таковых предложений. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Но поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется её бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс».
Но вернёмся к самой церемонии. Для начала был показан ролик, который пробил ностальгическую слезу, ведь вспоминались лучшие моменты предыдущих чемпионатов Европы. Далее слово предоставили губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко:
«Считаю, что это знаковое событие для нашего города. В Петербурге любят футбол. Пример тому наш прославленный клуб „Зенит“ и петербуржцы, выступающие в сборной России. Наш город живёт ближайшими крупными событиями — Кубком конфедераций, чемпионатом мира и Евро-2020, к которому мы тоже очень серьёзно готовимся. Делаем всё возможное, чтобы всё прошло на самом высоком уровне.
Недавно завершили строительство стадиона и западного скоростного диаметра, который стал визитной карточкой Петербурга, строятся другие объекты инфраструктуры, в том числе метро. Вопреки мнению скептиков, мы всё успеваем построить вовремя. Очень важно, что всё это останется для Петербурга в будущем. О гостеприимстве нашего города, думаю, говорить излишне. Так будет и на ближайших крупных турнирах. Мы не подведём», — заключил губернатор.
Мы тоже надеемся, что Петербург не подведёт и проведёт турнир на высочайшем уровне, как и все 13 городов, о которых рассказывалось уже в следующем видео. Затем зал взорвался в аплодисментах: Никита Симонян и Василий Данилов вынесли кубок Анри Делоне! И не какую-то копию, как в первом зале, пусть и большую, а оригинал.
«Кубок тяжёлый, но великолепный» — подметил Симонян. Узнали мы от него и не самую приятную весть: «Понедельник тоже хотел приехать, но случилось несчастье — у него перелом шейки бедра». Пожелаем здоровья легенде отечественного футбола
Был немногословен Василий Данилов, но его короткая фраза вызвала улыбку и аплодисменты местной публики: «Почему я в свое время не перешёл в Спартак? Ну, я же Ленинградец!».
>>> Рейтинг за 50. Как теперь Россия попадёт на Евро-2020
Позже на сцену вышли президент УЕФА Александр Чеферин и президент РФС Виталий Мутко. Последнему в шутку предложили выступить переводчиком, но Мутко, улыбнувшись отказался. Жестами он показал: пока не готов.
Впрочем, Чеферин был немногословен, а вот Мутко на родном языке говорил много и эмоционально. Как обычно.
«Участие на чемпионате Европы почётно для каждой страны, — заявил Чеферин. — И это важно для самого Петербурга. Наш выбор для проведения чемпионата Европы 2020 не был случайным. Уверен, что будет превосходная организация — всё будет великолепно и в дружеской тёплой атмосфере.
У России прекрасная история. И всё это видно в красивейшей архитектуре Санкт-Петербурга, здесь приятно находиться. „Я люблю Россию“» — сказал Чеферин последнюю фразу по просьбе журналистов на русском.
Мутков шутку предложили выступить переводчиком, но тот, улыбнувшись отказался. Жестами показал: пока не готов.
Следом слово предоставили Станиславу Черчесову, который больше внимания уделил внимание ближайшему турниру, Кубку Конфедераций. И правильно, ведь тренер должен жить ближайшей целью:
«Для меня петербургские болельщики отличаются от всех остальных, ведь я играл за „Спартак“, — улыбнулся Черчесов. — Вираж для питерцев — это всегда нечто особенное. А на новом стадионе тем более он будет еще более колоритен. Так получилось, что первый матч на Кубке конфедераций — 2017 мы играем в Петербурге, так что надеемся на хорошую поддержку.
Знаете, профессия главного тренера подразумевает, что необходимо подготовить боеспособную команду, поэтому Кубок конфедераций — это не товарищеский турнир. Будем стараться показать свой максимум» — подытожил тренер сборной.
«Итак, мы уже близимся к кульминации» — нагнетал атмосферу ведущий. И после выступления Александра Дюкова был запущен ролик, в конце которого нам наконец представили логотип Санкт-Петербурга — это был мост.
Как стало понятно из ролика, мост есть в каждом из 13 городов, что стало поводом сделать из этого прекрасный символ, который через примерно через три года объединит миллионы людей вместе. Согласитесь, звучит красиво.
Когда официальная часть мероприятия завершилась, от Станислава Черчесова футбольные журналисты так просто уходить не захотели. На что он заметил: «сначала босс скажет, затем — я». Намек на Виталия Мутко, который вновь не ушёл без ответов на тему допинга. Но на сей раз он постарался ответить более чем наглядно:
«У нас нет спортсменов, которые бездействуют. Все хотят выступать на турнирах, а не сидеть без дела. А все те допинг пробы, которые берутся, а потом обвиняют наших спортсменов… Знаете, смотря, как представить все эти факты. Если девушка, которая принимает допинг, поцелует мужчину — раздувается скандал, что этот мужчина принимает допинг. А если взять и вовсе секс, то если сдавать допинг пробу в течение пяти дней после него, то в тесте отобразится, что у девушки в организме мужские гормоны — и вот, начинаются подозрения в употреблении разных препаратов. Повторюсь, ключевое значение имеет то, как подать результаты допинг-тестов».
И наконец очередь дошла до главного тренера сборной.
«Давит ли ответственность? Не могу рассуждать такими категориями. Давление — термин медицинский. Мы концентрируемся на своей работе, формировании команды. Всё под контролем. Впереди ответственный домашний турнир. В этом году до Кубка конфедераций мы планируем провести четыре матча. Скоро мы объявим, где будем готовиться. Ещё есть нюансы, которые надо оценить и принять правильное решение. Будем держать вас в курсе, чтобы не было вакуума в наших отношениях.
Черчесов: «Давит ли ответственность? Не могу рассуждать такими категориями. Давление — термин медицинский».
Мы спланировали, кто и куда летит из тренерского штаба на сборы команд Премьер-Лиги. Но многие поменяли свои планы, поэтому и нам пришлось вносить коррективы. Мы собираем информацию, будем разговаривать с главными тренерами, узнавать, например, где они видят новичков. Всё-таки я в хорошем смысле завишу от тренеров клубных команд, так как они готовят игроков для сборной. Лично я планирую 24-го числа полететь в Абу-Даби, так что 25-го успею посмотреть игру „Краснодара“. Потом посмотрю несколько тренировок и матч „Спартака“. Следом отправлюсь в Испанию, там будут многие команды — ЦСКА, „Зенит“, „Спартак“, „Локомотив“. Хочу не слышать и не читать, что пишут в СМИ, а лично собрать как можно больше информации. Хочу посмотреть и матч „Зенита“ с „Андерлехтом“, а мой помощник Мирослав Ромащенко отправится на игру Лиги Европы в Ростов или Краснодар.
Перешёл ли Самедов в „Спартак“ в интересах сборной? Со мной по этому поводу никто не консультировался. Естественно, я знал, что такая вероятность существует, но никакого вмешательства с моей стороны не было. Думаю, это было бы не совсем правильно. Хорошо, что Самедов с первого дня будет в новой команде»…