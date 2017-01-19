Аршавин и ещё 9 звёздных футболистов, не игравших на ЧМ

Джордж Веа, Либерия

Джордж Бест, Северная Ирландия

Главный тренер Билли Бингхэм не включил 36-летнего Беста в заявку – тот был не в форме и имел непреодолимые проблемы с алкоголем.

Яри Литманен, Финляндия

Эрик Кантона, Франция

Фото: Reuters

Райан Гиггз, Уэльс

Иан Раш, Уэльс

Бернд Шустер, ФРГ

Франц Беккенбауэр умолял Бернда возобновить выступления за национальную команду и поучаствовать в чемпионате мира — 1986, но супруга игрока от имени мужа потребовала от немецкого союза за это миллион марок.

Фото: Reuters

Эйдур Гудьонсен, Исландия

Эйдур Гудьонсен стал первым игроком, которому удалось выбраться с маленького острова на севере Европы и заиграть в лучших командах мира.

Андрей Аршавин, Россия

, как и многим другим из этого списка, в какой-то мере не повезло со страной рождения. Шансов пробиться в большой футбол из Либерии, никогда не мелькавшей на спортивной карте мира, у любого местного паренька практически нет. А уж стать звездой мирового масштаба и завоевать «Золотой мяч» — задача просто фантастическая. Но Веа это удалось. Более того, Джордж – единственный обладатель «Золотого мяча», ни разу не сыгравший на чемпионате мира. Даже благодаря своему огромному таланту и мастерству Веа не удалось протащить полупрофессиональную либерийскую сборную на чемпионат мира – лишь дважды команда участвовала на Кубке африканских наций, но выбывала уже на групповой стадии.«Если бы у меня был выбор – обыграть четырёх защитников и забить гол с 40 метров или же завалиться в постель с мисс мира, — я бы долго думал. К счастью, у меня было и то, и другое» — одно из жгучих признаний, который попробовал в своей жизни почти всё. Всё, кроме атмосферы чемпионата мира. В составе сборной Северной Ирландии Бесту не удалось повторить те достижения, которых он достиг в футболке «Манчестер Юнайтед». Сборная его страны впервые за долгое время попала на мундиаль в 1982 году в Испании. Но главный тренерне включил 36-летнего ветерана в заявку – Бест был не в форме, и у него были непреодолимые проблемы с алкоголем. Свой шанс из-за привычки жить на полную катушку Джордж упустил.Многие болельщики со стажем называютодним из лучших футболистов XX века. Послужной список форварда впечатляет – в составе «Реала» он выиграл всё что можно и дважды завоевал «Золотой мяч». Со сборными всё было немного сложнее – Колумбия и Аргентина в годы его выступлений за эти команды на чемпионаты мира пробиться не смогли. Когда Ди Стефано в третий раз сменил футбольное гражданство (тогда это было возможно), ему улыбнулась удача, но произошло это почти незаметно. Во многом благодаря голам Альфредо сборная Испании попала на чилийский мундиаль 1962 года. Тем не менее на поле легендарный форвард так и не вышел. Официальной причиной называлась травма спины, которую игрок получил в составе «Реала». Однако многие говорили о конфликте Ди Стефано и главного тренера «красной фурии». Что на самом деле произошло и почему великий нападающий так и не принял участия на чемпионате мира – загадка.Лучший футболист в истории финского футбола построил великолепную клубную карьеру, поиграв за такие гранды, как «Аякс», «Барселона» и «Ливерпуль». Однако на национальном уровне дела уне клеились – он регулярно (пусть и не так, как на клубном уровне) забивал на квалификационных турнирах, однако Финляндии для выхода в финальную стадию голов своего капитана и бомбардира не хватало.Ненавидимый футбольными чиновниками и обожаемый болельщикамирегулярно забивал за сборную, настреляв 20 мячей в 45 матчах. Однако ни один из них не пришёлся на чемпионаты мира. В 1986 году главный тренер французской сборной не включил 20-летнего футболиста в заявку команды. На следующие два турнира Франция элементарно не попала, а в 1997 году Король Эрик повесил бутсы на гвоздь, тем самым похоронив свои шансы поучаствовать в победе на чемпионате мира. Новым героем страны сталДо 16 летиграл за юношескую сборную Англии, но затем выбрал Уэльс. Легендарный полузащитник 15 лет пытался протащить свою страну на крупнейший международный турнир. Безуспешно. В своей истории Уэльс пробивался на чемпионат мира лишь раз – в далёком 1958 году. Гиггзу так и не удалось стать героем нации в футболке сборной – на Евро валлийцы при нём также не попали. Лишь в 2016 году «драконы» вышли на чемпионат Европы благодаря преемнику Гиггза –. Кто знает, может, Гарет вытащит свою сборную на чемпионат мира в России?Не помог валлийцам в своё время и легендарный бомбардир. Усатый форвард в футболке «Ливерпуля» завоевал все возможные трофеи. В 1980-х Раш был лицом валлийского футбола и легендой британского. Его рекорд – 346 мячей за «Ливерпуль» не побит до сих пор. Но со сборной свои успехи повторить не сумел – 26 мячей за 16 лет карьеры и отсутствие серьёзных достижений.Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола из-за многочисленных травм так и не смог показать всё, на что способен. После победы на Евро 1980 в ФРГ ждали, что белокурый плеймейкер приведёт страну к титулу чемпионов мира. Но случиться этому было не суждено – из-за сложных отношений с тренероми партнёрами по команде уже в 24 годаотказался играть за сборную страны и сосредоточился на играх за «Реал», «Атлетико» и «Барселону». Спустя несколько летумолял Бернда возобновить выступления за национальную команду и поучаствовать в чемпионате мира — 1986, но супруга игрока от имени мужа потребовала от немецкого союза за это миллион марок. Те на это условие не согласились и, когда в 33-летнем возрасте Шустер решил возобновить карьеру, он оказался никому не нужен.Сборная Исландии очаровала всех своей игрой на последнем Евро. Однако главный герой национального футбола смотрел за геройствами партнёров со скамейки запасных.стал первым игроком, которому удалось выбраться с маленького острова на севере Европы и заиграть в лучших командах мира. На протяжении долгих лет Эйдур был одним из нескольких профессиональных игроков на всю страну, потому о выходе на чемпионат мира не приходилось и мечтать. Возможно, крепкая исландская дружина пробьётся на мундиаль в России. Но он уже точно пройдёт без лучшего футболиста в исландского местного футбола.Сборная России в своей истории лишь трижды отбиралась на чемпионаты мира, однако ни на одном из нихтак и не сыграл. В 1994 и 2002 годах он был слишком молод, в 2014-м не поехал по решению главного тренера – к тому времени определяющие роли в национальной команде играли уже совсем другие люди. Сейчас Аршавину 35, он прекрасно играет в чемпионате Казахстана. С кадрами у сборной сейчас туго, потому возможно, что через год Станислав Черчесов вычеркнет Андрея из этого списка. Во всяком случае, это было бы красиво.: Иан Райт, Джованне Элбер, Массимо Амброзини, Марсио Аморозо, Людовик Жюли, Рой Макай, Хамит Алтынтоп, Даррен Флетчер, Александр Глеб, Фёдор Черенков, Димитар Бербатов, Хасан Салихамиджич, Клаудио Писарро, Эдуард Стрельцов, Сами Хююпя, Йон-Арне Риисе.