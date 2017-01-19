Надо что-то менять. 4 правила, которые следует модернизировать

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Введение чистого времени
Все остальные игровые виды спорта существуют в режиме застывающего секундомера — в футболе не хотят даже думать об этом. Хотя стоило бы, потому что затяжки времени ужасно раздражают — в матчах, где во втором тайме фаворит проигрывает, или в играх южных лиг вратари могут по минуте завязывать шнурки, жаловаться на неправильные мячи и подзывать партнёров, а полевые игроки с удовольствием лежат на поле, лишь бы 90-я минута стала чуть ближе. Остановка времени в таких эпизодах сделает игру более динамичной и интенсивной, но понятно, что два тайма по 45 чистых минут — это слишком много как для футболистов, так и для болельщиков. В среднем в топ-5 лигах мяч находится в игре 55-56 минут из 90, но в тех матчах, где вперёд выходит андердог, этот показатель опускается почти до 50 минут.
Все остальные игровые виды спорта существуют в режиме застывающего секундомера — в футболе не хотят даже думать об этом.Два тайма по 30 чистых минут были бы хорошей альтернативой, однако очевидно, что даже после этого затяжки времени не прекратятся окончательно. Вратари будут так же давать передышку своим партнёрам перед введением мяча в игру, если это требуется, поэтому можно позаимствовать простое правило у видов спорта, где это пресекается — например, баскетбола или гандбола. Тянешь время — владение переходит к сопернику, всё просто.
Кроме того, чистое время требует паралелльного серьёзного шага, который позволит командам легально получать время для передышки.
Введение тайм-аутов
Футбол остаётся наименее тренерским из игровых видов спорта из-за своего консерватизма. По ходу 90 минут тренер имеет минимальные возможности для изменений — у него всего три замены и нет тайм-аутов, которые дали бы возможность объяснить команде нужную комбинацию или просто привести её в чувство. «Я завидую своим гандбольным коллегам», — признался весной 2015 года тогдашний тренер «Хоффенхайма» Маркус Гиздоль. Его команда вела 2:0 в матче с «Майнцем», но пропустила четыре мяча подряд, при этом три из них — за семь минут во втором тайме, а Гиздоль не мог повлиять на это, успокоить игроков. «В такие моменты важны одна-две конкретные инструкции всей команде, чтобы игра не выходила из-под контроля», — говорит Гиздоль, и его поддерживает Юрген Клопп. По мнению тренера «Ливерпуля», это внесло бы «дополнительного перца» в игру. В условиях же чистого времени тайм-ауты просто необходимы.
Отмена правила выездного гола
Подробно я писал об этом в прошлом году, но сейчас это правило не стало менее древним. Определять победителя по выездному голу в кубковых турнирах было правильным, когда на выезд команды добирались по 18 часов — сейчас даже в российском втором дивизионе всё немного проще. С тех пор как правило было актуальным, доля побед хозяев срезалась на 10-12%, и его можно было бы назвать просто архаичным, но не вредительским, если бы оно не влияло на структуру самой игры. Правило выездного гола делает футбол более пресным, осторожным — в итоге даже неисправимые романтики, вроде Арсена Венгера, признают: домашний гол в свои ворота становится ножом в сердце не только в кубковых турнирах, но и в регулярных чемпионатах.
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Реформа овертаймов
Здесь необходимо передать слово профессору Луи ван Галу, который однажды сказал так: «Даже правило золотого гола было бы более справедливым, чем выявление победителя в серии пенальти». Логика здесь следующая: золотой гол (пусть даже это и автогол, как в великом финале Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес») всё равно случается после игровой ситуации и связан непосредственно с футболом, а не с везением и монеткой (те, кто начинают серии первыми, выигрывают их в 61% случаев — психология остаётся великой вещью). Ван Гал предлагал вполне разумное решение, к которому никто и не думал прислушиваться. Голландский тренер видел овертаймы такими: всё начинается с игры 11 на 11, но каждые пять минут 30-минутного дополнительного времени команды убирают с поля по одному игроку.
Идея состоит в том, что площадка становится более свободной, возможностей для подстраховки всё меньше, а следовательно овертаймы перестанут быть в восьми из десяти случаев бесконечным и мучительно скучным ожиданием серии пенальти. Однажды так придумали делать в хоккее, и жалоб ни от кого не поступало, но футбол остаётся слишком консервативным для решения своих проблем. Гораздо интереснее ввести зелёные карточки или удалять за пять фолов.