Широков… Не дождёмся? Обзор дня

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков принял решение не возобновлять игровую карьеру, о завершении которой он сообщил по окончании сезона-2015/16.«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется её бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.«Анжи» продолжает работать над изменениями в составе перед возобновлением розыгрыша российской Премьер-Лиги. По информации «Чемпионата», в сфере интересов махачкалинского клуба находятся полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков и полузащитник «Урала» Артём Фидлер. Все трое могут перейти в «Анжи» на правах аренды.После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в таблице. Новым главным тренером махачкалинской команды в начале года был назначен Александр Григорян.Нападающий «Анжи» Павел Яковлев продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации «Чемпионата», 25-летний футболист и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.«Анжи» предлагал Яковлеву пойти на существенное сокращение зарплаты, но Павел, получив предложение от «Крыльев Советов», решил сменить клубную прописку.В прошлом Яковлев уже играл за «Крылья Советов» на правах аренды. В составе самарской команды он в общей сложности принял участие в 50 матчах и забил 10 голов.Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым игроком мира после того, как подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Sport.es.По информации источника, 29-летний футболист доволен условиями нового контракта с каталонцами, который ему предложат до конца января. Срок действия нового соглашения свяжет Месси с «Барселоной» до конца его игровой карьеры, а подпись под этим контрактом сделает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком мира является форвард Карлос Тевес, перешедший этой зимой из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа». Соотечественник Лионеля зарабатывает в Китае £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.Ранее президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что Месси останется в «Барселоне». Он отметил, что лично ведёт переговоры с футболистом. Действующее соглашение аргентинского нападающего с испанским грандом в силе до лета 2018 года.«Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича, сообщает ФАН. Сумма трансфера 23-летнего футболиста может составить около € 12-15 млн.Ранее телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» ищет дорогого защитника. В прессе уже мелькало несколько имён, включая Андреа Раноккию из «Интера».Настасич выступает в «Шальке» с января 2015 года, его трансфер тогда обошёлся гельзенкирхенцам в € 9,5 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Германии Матия провёл 11 игр, не отметившись результативными действиями. В его активе 23 матча за сборную Сербии.В контрольном матче на сборе в испанской Марбелье московский «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл действующему чемпиону Швейцарии и лидеру текущего первенства «Базелю».На 31-й минуте Марко Янко вывел «Базель» вперёд. Пять минут спустя Тарас Михалик получил красную карточку. С учётом того, что матч был товарищеским, Михалика просто заменили. Сравняли счёт «железнодорожники» на 61-й минуте — отличился Артём Галаджан. На 85-й минуте победный мяч забил Андраж Шпорар.«Локомотив»: Абаев (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 78), Михалик (Лапшов, 38), Баринов, В. Денисов, И. Денисов (Макаров, 86), Ндинга (А. Натхо, 69), Ал. Миранчук (Макоев, 86), Коломейцев (Лысов, 81), Касаев (Галанин, 46), Портнягин (Галаджан, 46).Следующий контрольный матч на сборе подопечные Юрия Сёмина проведут 22 января. Соперником станет софийский ЦСКА.В контрольном матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) «Ростов» обыграл со счётом 3:1 13-ю команду китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье».На 6-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря точному удару Александра Бухарова, а на 23-й минуте отличился Дмитрий Скопинцев. На 36-й минуте «Хэнань Цзянье» один мяч отыграл, реализовав пенальти. Окончательный результат в начале второго тайма установил Александр Ерохин.«Ростов» (первый тайм): Гошев, игрок на просмотре, Навас, игрок на просмотре, Терентьев, Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Ярошенко, Бухаров.«Ростов» (второй тайм): Гошев, Нандиньо, Ерохин, Навас (игрок на просмотре, 63). Препелицэ, Григорьев, Полоз, Киреев, Кудряшов, Гранат, игрок на просмотре.На этом программа первого сбора «Ростова» подошла к концу. Ночью команда отправится домой, а 25 января стартует второй сбор, который пройдёт в Турции.Старшим тренером молодёжной сборной России станет Евгений Бушманов. Об этом сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Ранее пост старшего тренера команды занимал Николай Писарев.«Тренером молодёжной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером «Спартака-2» — надо спрашивать в клубе», — цитирует Симоняна ТАСС.Бушманов давать комментарии «Чемпионату» отказался. Специалист с 2013 года является главным тренером «Спартака-2», который выступает в ФНЛ.