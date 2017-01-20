«Побоялся сказать Слуцкому о болезни…». Фёдор Чалов от А до Я

«Армеец»

Фото: из архива Фёдора Чалова В детстве Фёдор Чалов подавал мячи Вагнеру Лав, Даниэлю Карвальо и Жо

Бомбардир

Вес

Гончаренко

Даниил

«Енисей»

Жамалетдинов

Заграница

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Фёдор Чалов на тренировке ЦСКА

Интернет

Конь

Лига чемпионов

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Фёдор Чалов на тренировке ЦСКА

«Молодёжка»

Номер

Основа

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Фёдор Чалов на тренировке ЦСКА

«Покер»

Родители

Слуцкий

Трофеи

«Урал»

Фортепиано

Хорошист

Цель

Чили

Широков

Эгоизм

Юмор

Я

Красно-синее сообщество заждалось клубных воспитанников в главной команде клуба. Поэтому появление в основе юного форварда Чалова восприняло с искренним воодушевлением: «Наконец-то свой, родной!». Понятно, что пока знаки внимания к Фёдору со стороны трибун – заряды, баннеры, аплодисменты – это в большей степени аванс, нежели объективная оценка игровых достижений. Но знать о вчерашнем дублёре болельщики ЦСКА хотят уже сейчас. Устранить пробелы в биографии нападающего вам поможет «Азбука жизни Чалова», за составление которой мы с футболистом и засели одним испанским вечерком…— С детства за ЦСКА – это про меня. Папа, брат болели за красно-синих – и меня приобщили. Помню, лет в пять смотрел с Даней финал Кубка России. Наши проиграли «Локомотиву», но мы остались верны команде. В школу ЦСКА попал транзитом через «Юный динамовец»: туда сначала только брата пригласили – я в комплекте пошёл. Через год Игорь Юрьевич Гусев, тренер, сказал, что нужно двигаться дальше, и устроил просмотр у Павла Григорьевича Коваля в ЦСКА. С семи лет я официально «армеец». Подавал мячи старшим – сначала дублёрам, потом основе. Во все глаза на Вагнера глядел…— Я всегда играл нападающего. Забивал. Статистику не вёл, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста «лучшего бомбардира» взял. Но самое яркое воспоминание юношества – пять голов «Спартаку». Как на крыльях летал – ощущения нереальные! Перед чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли – добавили уверенности.— Я был не то чтобы пухлым, но упитанным мальчиком. Покушать любил – шоколадки, газировка… Коваль просил внимательнее относиться к питанию. Я прислушался, и проблема лишнего веса ушла сама собой – с годами вытянулся, постройнел.— Виктор Михайлович часто подходит, объясняет какие-то нюансы.Приятно, когда тренер уделяет внимание молодёжи. Это воодушевляет.— Даня на четыре года старше. Сам играл с пацанами и меня за компанию брал на коробку. Бывало, дрались, как всегда у братьев бывает. Но нечасто и несильно. За год до окончания «Юного динамовца» брат перешёл в «Москву». Она развалилась. Был вариант с ЦСКА, но он выбрал «Локомотив». Год отбегал за дубль – без зарплаты, за спасибо. В «Локо-2» не взяли – поехал в Хабаровск. После «СКА-Энергии» была «Томь», а теперь – «Мордовия». Матчей 7-8 осенью провёл. По амплуа – правый защитник, но может и в центре сыграть.— Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом. Во-первых, Слуцкий заранее предупредил, что в Красноярск летят те, у кого мало игровой практики. Во-вторых, я «Енисею» забивал уже – в спарринге. Леонид Викторович наставлял: «Никого не слушай, действуй, как считаешь правильным». Получилось не очень. Переживал потом сильно – из-за того что не оправдали доверия. Думал, больше не даст шанса. Отвлечься от дурных мыслей помогли тренировки с основой и игры за «молодёжку».— В дубле мы с Тимуром неплохо понимали друг друга на поле: ассистировали друг другу, забивали. Теперь вместе на сборе первой команды работаем.— С детства переживаю за «Челси» — тоже, наверное, «тлетворное влияние» брата. Состав у лондонцев звёздный был. Шевченко… Дрогба – вообще великий. Монстр. Во многом из-за него следил за командой. Как и многие мальчишки, представлял себя на месте Дидье. С годами желание попробовать себя за рубежом только окрепло. Но для начала нужно закрепиться в ЦСКА и… подтянуть язык. Считаю, если делать этот шаг, то не на сходе, а когда ещё способен прибавлять. Ехать никем и начинать с нуля – тоже не лучший вариант.— В Сети зависаю не больше других. На постоянной основе использую два приложения – What’sApp и «Инстаграм». Друзья показывали фейковые аккаунты в «ВКонтакте». Люди что-то пишут от моего имени. Пусть развлекаются – я не против. Даже забавно. «Комменты» читаю, но близко к сердцу не принимаю. В любом случае для кого-то ты будешь хорошим, а для кого-то – плохим.— Всем известно, что ЦСКА – это «кони», так что ничего обидного в этом прозвище не вижу. Друзья-спартачи подкалывают: «Эй ты, конь». Я в долгу не остаюсь.— Не думал, что выйду против «Байера». Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в своё счастье. В голове крутилось: «Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?». Вечером должна была быть теория, но её перенесли на следующий день из-за проблем с электричеством в отеле. По-настоящему разволновался, когда Леонид Викторович наутро объявил состав. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, но не всем это удаётся. Нервничал до первого свистка. Потом все поздравляли – не столько даже с игрой, сколько с дебютом в лиге.— Вспоминается первый матч за «молодёжку» и гол «Вольфсбургу». А ещё – дерби со «Спартаком» сразу после сборов, в марте 2016-го. У всех глаза горели, все хотели сыграть. И тут из основы спускают Страндберга с Натхо. Обоих нужно ставить. Гришин перед матчем объяснил ситуацию, велел готовиться на второй тайм. После перерыва вышел – и забил: одним касанием принял мяч после выноса нашего вратаря, а вторым перекинул чужого. Эмоции зашкаливали!— Я мог бы наплести, что в цифре 63 скрыта любимая девятка: 6+3=9. На самом деле никакой предыстории нет. Какой номер в дубле дали, под таким и играю. Меня он устраивает.— На первой тренировке после возвращения с Евро Леонид Викторович подозвал к себе: «Теперь тренируешься с нами, а играешь за дубль». Я так растерялся, что только и пробормотал: «Спасибо большое!». Леонид Викторович улыбнулся: «Это тебе спасибо – за то, что голы забиваешь».— Бывают дни, когда залетает всё. У меня такой на «Монако» пришёлся. До первого пропущенного мяча хозяева рубились на равных, а после второго сломались и получили ещё три. Где-то в глубине души допускал, что вечером выпустят на несколько минут за основу, но особо не обольщался. Когда болельщики стали скандировать мою фамилию, пережил противоречивые чувства. Приятно было и в то же время… неудобно. Мурашки по коже бежали…— Мама – это всё. Всегда поможет. Сейчас она не работает – о нас с братом и младшей сестрой заботится. Меня на тренировки возила и теперь ещё иногда подбрасывает, если опаздываю.Ума не приложу, с чего комментатор матча не то с «Арсеналом», не то с «Байером» взял, что мой отец художник. Один сказал – другие подхватили. Мы потом всей семьёй смеялись. Папа действительно творческая личность, но в другой области. Работает в МАИ, а на досуге с мамой участвует в постановках любительского театра при институте. Пишет сценарии, сочиняет музыку, играет.— Слуцкий часто разговаривал со мной. Вдаваться в детали мне бы не хотелось. Если в общих чертах, тренер советовал быть настойчивее, наглее в игре.— Дома есть уголок с медалями и призами – моими, Даниными. Сестра, ей девять лет, подтягивается. В последний год в школе стали чемпионами Москвы – это пока самый значимый мой успех. Есть бронзовая медаль молодёжного первенства. А вот серебро Суперкубка за достижение не считаю. Я посидел на лавочке, команда проиграла. Есть ещё приз лучшего игрока с какого-то международного турнира.— Я паршиво себя чувствовал в день матча – слабость во всём теле, вялость, температура. Ещё и погода ужасная: холодина, снег валит. Но я никому ничего не сказал – побоялся, что выведут из состава. Повезло, забил – мы такие комбинации наигрывали. Но в раздевалку в перерыве зашёл совершенно бледный. Доктора настояли на замене, счёт к тому времени уже 4:0 был. Слуцкий, думаю, так и не узнал, что я больным вышел на игру.— Папа хотел сделать из нас с братом музыкантов – отдал на отделение фортепиано при общеобразовательной школе. Потом добавилась флейта. Так я три-четыре года разрывался: после уроков шёл на музыку, оттуда бежал на тренировку. В конце концов спорт перевесил. Но что-то коротенькое и сейчас на пианино сыграю – руки помнят.— Отличником не был, но и двоечником – тоже. Было непросто везде поспеть, но троек в четвертях не получал. Сейчас учусь в академии физической культуры.— Ближайшая задача – закрепиться в основном составе ЦСКА и играть.— На юношеском ЧМ ничего, кроме отеля со стадионами, не видели – впритык к турниру прилетели. Уругвай, где готовились к чемпионату, чуть лучше рассмотрели: красивая природа, шикарные пляжи. Группу мы выиграли, а вот Эквадору в 1/8, к сожалению, по игре «влетели». Потеря нескольких основных игроков сказалась. Из того созыва в Премьер-Лиге сейчас Обляков на виду. Виктор Михайлович поверил в него в «Уфе», и Ваня, молодец, использовал шанс.— Широков постоянно подстёгивал, в основном в своей фирменной, шутливой, манере. А один раз выручил меня – до метро на машине с базы подвёз, когда я на клубный автобус опоздал. Неловко было просить, но Роман абсолютно нормально отреагировал: «Конечно, садись, какие вопросы?».— Важное качество для нападающего. Иногда нужно быть большим эгоистом. Понимаю это, но всё равно часто вместо удара отдаю передачу. Почему не отдать, если партнёр в более выгодной позиции?— Люблю пошутить, но до Васи Березуцкого мне в этом плане, конечно, бесконечно далеко. Кого-то, возможно, его хохмы вгоняют в ступор, а я сразу понял, что ничего плохого он в виду не имеет. Если критикует, то не со зла и почти всегда по делу.— Добрый, весёлый парень, который очень любит футбол.