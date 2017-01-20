10 самых странных вещей, которые фанаты бросали на поле

Муляж гранаты

Настоящая граната

Стальной брус

Секс-игрушки

Зонт

Собака

Сырая рыба

Мопед

Резиновые свинки

В начале осени болельщики дрезденского «Динамо» в матче кубка Германии против «Лейпцига» радикальным способом выразили общее мнение о команде, которую финансирует Red Bull. Они пронесли на стадион отрубленную бычью голову и бросили на поле. Дисциплинарное расследование длилось целых полгода, в итоге сегодня утром «Динамо» обязали заплатить штраф в 40 тыс. евро. Изначально штраф составлял 60 тыс., но дрезденцы подали апелляцию, и она была частично удовлетворена.Бычья голова – далеко не самый странный предмет, который оказывался на футбольном газоне. Особенно после того, как копчёная свиная голова, которой болельщики «Барселоны» встретилина «Камп Ноу», уже стала классикой. Бывало и хуже.В 1964 году во время матча между «Брентфордом» и «Миллуолом» болельщики гостей бросил в штрафную площадь соперников гранату. Вратарь «Брентфорда»быстро отбросил её за пределы поля. Вмешалась служба безопасности, полицейские окружили гранату и после беглого осмотра выяснили, что это муляж. Против хулиганов было выдвинуто обвинение, но привлечь их к ответственности не удалось: тогда в Англии фанаты могли делать практически всё, что хотели.За 50 лет мир немного изменился. 20 сентября 2012 года иранский «Сепахан» принимал в матче азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Ахли». Отношения между двумя странами были довольно напряжённые, и болельщики вели себя агрессивно. С трибун сыпались не только кричалки, но и монеты, бутылки и другие предметы. Футболисты обеих команд помогали арбитру выбрасывать их за пределы поля. Один предмет, похожий на гранату, подобрал полузащитник хозяеви небрежно выбросил его за рекламный щит. Раздался взрыв. Граната была настоящей, она разорвалась в трёх метрах от игрока. Чудом никто не пострадал. Это кажется безумием, но когда огонь потушили, матч был продолжен.Матч «Аякса» с «Аустрией» в 1989 году в Кубке УЕФА был по меркам турнира довольно статусным. На поле играли звёзды: братья. Кстати, тренерупомогал молодой Луи ван Гал. Но организация подвела. Болельщик беспрепятственно пронёс на стадион стальной брус и кинул его на поле. Сразу после инцидента его арестовали, а «Аякс» был дисквалифицирован в еврокубках на следующий сезон. В то время в Голландии справиться с фанатами было просто невозможно: через месяц в матче чемпионата между «Аяксом» и «Фейенордом» на гостевую трибуну протащили самодельные бомбы и забросали ими соседний сектор.Так развлекаются болельщики в Аргентине. В смысле, кидают фаллоимитаторы на поле во время матчей. В 2004 году фанаты «Бока Хуниорс» выбрали целью вратаря «Индепендьенте», который раньше играл за «Боку». В него полетели десятки одинаковых товаров из секс-шопа, причём в этом участвовали не только фанаты, но и сотрудники клуба. Матч не останавливали, фаллоимитаторы усеивали штрафную площадку «Индепендьенте». Когда гости забили гол, Наварро повернулся к разъярённым трибунам и отпраздновал гол перед ними.Испания, 2011 год, матч «Гранада» — «Мальорка». Болельщик бросил с трибуны на поле зонт. Он целился в бокового судью – и попал. Арбитр получил рассечение скулы, матч после совещания был отложен. Игроки и тренер хозяев осудили хулигана. Ему был запрещён вход на стадион.Испанский болельщик из Альмерии во время матча товарищеского (!) турнира был взбешён решением арбитра назначить штрафной в сторону ворот его любимой команды. Он дождался, когда виновник подошёл к кромке поля, и бросил в него собаку. Болельщик был на втором ярусе, собака пролетела несколько метров. К счастью, никто не пострадал.В Аргентине несколько лет назад произошёл противоположный случай. На поле выбежала собака, и футболист решил выбросить её подальше. Поскольку поле отгорожено от трибун проволочным забором (стандартная практика для Аргентины), он попытался перебросить собаку через забор. Не получилось: животное не набрало достаточную высота, врезалось в проволочную сетку и отпружинило обратно на поле. Игрок был удалён.Фанаты ПАОК перед стартом полуфинального матча Кубка Греции забросали гостевую скамейку запасных анчоусами. Игроки и тренеры «Олимпиакоса» не захотели сидеть в сырой рыбе, поэтому начало матча пришлось отложить, пока пространство не очистили. Зачинщик был арестован, клуб обошёлся без серьёзных санкций.Классическая история из Италии. Болельщики «Интера» украли мопед у поклонника «Аталанты», затащили его на верхний ярус и попытались бросить на поле. Не добросили: мопед упал на балкон нижнего яруса. Хулиганов задержали, вход на футбол был запрещён им навсегда, а клуб получил дисквалификацию стадиона на два матча.Болельщики «Чарльтона» и «Ковентри» враждуют не друг с другом, а с руководством собственных клубов. «Чарльтон» оказался в Лиге 1, сменив семь тренеров за сезон, а «Ковентри» сейчас не имеет собственного стадиона из-за странной политики президента. Болельщики объединились и совместными усилиями забросали поле сотнями резиновых свинок сразу же после стартового свистка. Начало матча было задержано. Болельщики распевали чанты с призывом к владельцам клуба покинуть его. Пока не сработало.