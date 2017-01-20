Кириченко: на юбилей тренерский штаб «Ростова» подарил iPhone 7

«Ростов» выиграл второй товарищеский матч на сборе в ОАЭ – 3:1 — у китайского клуба «Хэнань Цзянье». На скамейке находились тренеры Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко. С 10-го ряда трибуны за происходящим наблюдал их куратор Курбан Бердыев. Показалось, что местами он был недоволен происходящим: «Что они делают? Опустите мяч на землю», «Саша, играй ниже. Это уже второй раз!» Как известно, Бердыев с прессой общается крайне редко, так что все вопросы адресую Дмитрию Кириченко. На днях у него был юбилей – 40 лет.
– Удовлетворены товарищеским матчем с китайцами?
– Не лучшая наша игра. Были удачные моменты, а были и нехорошие.
– Бердыев кричал на Бухарова.
– Игровая дисциплина во второй половине первого тайма была не совсем такой, как хотелось.
– Бухаров недостаточно отходил в оборону?
– Да, при стандартах. А вообще, всё запланированное на этот сбор мы выполняли.
– В прошлом году вы были в Испании, где мешал ветер. Сейчас там мой коллега Олег Лысенко на сборах с ЦСКА оказался чуть ли не завален снегом.
– Не знаю, как там в Испании, но у нас в ОАЭ были отличные условия. С погодой не было вообще никаких проблем.
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– Новичок Девич приедет уже на второй сбор?
– Да. Сейчас ему не было смысла приезжать. У него своя программа на пять дней, а потом присоединится к нам. У него будут скорректированные тренировки. К концу следующего сбора, надеюсь, станет тренироваться наравне со всеми. Хотя сначала нам ещё нужно посмотреть, что и как он делал последнее время.
– Сколько дней в результате провёл на сборе Азмун?
– Он почти всё время был с нами. Только приехал на день позже и уехал на сутки раньше. Сейчас он улетел из-за необходимости продлить визу.
– У Нобоа уже летом истекает контракт. Похоже, что он уходит. Какова ситуация на данный момент?
– У него пока есть контракт, и он играет у нас. Остальное не берусь предсказать.
– Против китайского «Хэнань Цзянье» во втором тайме сыграл Баштуш-младший. Похож на брата по игре?
– У старшего были выдающиеся физические качества – мощь и скорость. Конечно, в этом плане 18-летний Баштуш уступает. Хотя футбольный интеллект и техника достаточно неплохие. Работать можно, и, надеюсь, толк будет.
– На какой позиции его видит тренерский штаб «Ростова»?
– Сейчас сложно сказать. Он ещё только первый сбор полноценно проводит с командой. Пока пробуем в опорной зоне, но способен действовать и на месте защитника, насколько я понимаю.
– Когда сможет играть Джанаев, которого ещё беспокоит плечо?
– Вот это сложно сказать.
– Ещё сложнее понять, что с Эззатоллахи. Его контракт закончился. Была информация, что футболиста переподписали, но, похоже, это всё-таки не так, раз его нет на сборе.
– Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся.
– Тогда вопрос, на который вы точно сможете ответить. Что вам подарили на день рождения 17 января?
– Тренерский штаб вручил мне iPhone 7 на юбилей, за что им большое спасибо.
– Осталось найти чехол?
– А мне и его подарили.
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