Кириченко: на юбилей тренерский штаб «Ростова» подарил iPhone 7

«Ростов» выиграл второй товарищеский матч на сборе в ОАЭ – 3:1 — у китайского клуба «Хэнань Цзянье». На скамейке находились тренеры. С 10-го ряда трибуны за происходящим наблюдал их куратор. Показалось, что местами он был недоволен происходящим: «Что они делают? Опустите мяч на землю», «Саша, играй ниже. Это уже второй раз!» Как известно, Бердыев с прессой общается крайне редко, так что все вопросы адресую Дмитрию Кириченко. На днях у него был юбилей – 40 лет.– Не лучшая наша игра.Были удачные моменты, а были и нехорошие.– Игровая дисциплина во второй половине первого тайма была не совсем такой, как хотелось.– Да, при стандартах. А вообще, всё запланированное на этот сбор мы выполняли.– Не знаю, как там в Испании, но у нас в ОАЭ были отличные условия. С погодой не было вообще никаких проблем.– Да. Сейчас ему не было смысла приезжать. У него своя программа на пять дней, а потом присоединится к нам. У него будут скорректированные тренировки. К концу следующего сбора, надеюсь, станет тренироваться наравне со всеми. Хотя сначала нам ещё нужно посмотреть, что и как он делал последнее время.– Он почти всё время был с нами. Только приехал на день позже и уехал на сутки раньше. Сейчас он улетел из-за необходимости продлить визу.– У него пока есть контракт, и он играет у нас. Остальное не берусь предсказать.– У старшего были выдающиеся физические качества – мощь и скорость. Конечно, в этом плане 18-летний Баштуш уступает. Хотя футбольный интеллект и техника достаточно неплохие. Работать можно, и, надеюсь, толк будет.– Сейчас сложно сказать. Он ещё только первый сбор полноценно проводит с командой. Пока пробуем в опорной зоне, но способен действовать и на месте защитника, насколько я понимаю.– Вот это сложно сказать.– Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся.– Тренерский штаб вручил мне iPhone 7 на юбилей, за что им большое спасибо.– А мне и его подарили.