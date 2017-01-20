Кавани забивает чаще Месси. Промежуточные итоги евросезона

Результативность
Наивысшая результативность с начала сезона среди всех семи лиг зафиксирована в испанской Примере (2,89 в среднем за матч), хотя она, как и предполагалось, снизилась по сравнению с данными двухмесячной давности (2,99).
По сравнению с итоговыми показателями прошлого сезона заметный рост наблюдается в Англии (с 2,70 до 2,86), Испании (с 2,74 до 2,89) и Италии (с 2,58 до 2,78). Удивительно, но в традиционно щедрой на голы германской Бундеслиге средняя результативность в текущем сезоне (2,72) ниже, чем в трёх вышеперечисленных чемпионатах.
Приходится в очередной раз сетовать на чрезвычайно низкую результативность российской Премьер-Лиги. После последнего обзора было сыграно 32 игры (4 тура), в которых забито всего 65 мячей (2,03), а с начала сезона 2,05 гола за матч. Показатель прошлого сезона (2,45) на этом фоне выглядит вполне приемлемым, хотя и был минимальным по сравнению с остальными лигами.
Значительное снижение также в португальской Примейре (с 2,72 до 2,33). Но тут надо отметить, что цифры прошлого года не характерны для последних сезонов этой лиги (2014/15 – 2,49; 2013/14 – 2,37).
К семи матчам, в которых было забито 8 и более голов, за два месяца добавились ещё три:
Англия. «Суонси» — «Кристал Пэлас» — 5:4.
Италия. «Наполи» — «Торино» — 5:3.
Португалия. «Брага» — «Фейренсе» — 6:2.
Таким образом, только в России не было игр, в которых было забито 8 и более мячей. 7 голов было зафиксировано в состоявшейся на стадионе в Черкизово номинально домашней игры «Томи» с «Локомотивом» — 1:6. В этом матче все голы были проведены во втором тайме, а первыми отличились… томичи.
Интересно, что наибольший процент нулевых ничьих (Россию выносим за скобки) в Испании (9,5%), хотя, как говорилось, в Примере наивысшая средняя результативность. Что касается РФПЛ, то показатель 15,4% более чем вдвое выше, чем в прошлом сезоне (6,7%).
«Плотность» чемпионата
К середине сезона максимальное расслоение по набранным очкам между тремя лидерами и тремя аутсайдерами наблюдается в итальянской Серии А (4,64), а минимальное – во французской Лиге 1 (2,28). Во Франции три аутсайдера за 20 туров набрали 58 очков и любой из них, победив в 2-3 матчах, может оказаться в середине турнирной таблицы. Кроме того, лидеры теряют немало очков.
Немного искажает объективную картину показателя «плотность» чемпионата фактор переноса ряда игр в Испании и Италии, в которых должны встретиться клубы из числа лидеров и (или) аутсайдеров: «Валенсия» — «Реал»М, «Кротоне»-«Ювентус» и «Пескара»-«Фиорентина». Перенесённый матч «Метц» — «Лион» не входит в этот список, так как у находящихся на 19-м месте хозяев столько же очков (20), сколько у «Дижона», «Бастии» и «Анже».
Пенальти
Лучше остальных исполняют пенальти в Англии (81,2%) и России (76,3%), а вот в Германии удачны менее двух третей попыток (63,4%).
По сравнению с прошлым сезоном процент реализации 11-метровых ударов заметно вырос во Франции (с 71,0 до 76,0%), а падение – в Германии (-15,7%), Португалии (-9,5%) и Италии (-4,9%). В Англии, Испании и России цифры примерно одинаковы.
В среднем за матч: максимум – во Франции (0,38) и Италии (0,37); минимум – в Португалии (0,24), Германии и России (по 0,28).
Предупреждения
За прошедшие два месяца после первого обзора этот показатель почти не претерпел изменений. Как и тогда, в шести лигах по сравнению с прошлым сезоном стали меньше показывать жёлтые карточки. И только в английской Премьер-лиге арбитры намного чаще прибегали к этому типу наказаний футболистов (с 3,19 до 3,90 в среднем за матч).
Максимум, как и всегда, в Испании (5,12) и Португалии (4,75), а минимум на этот раз во Франции (3,53).
Удаления
Приблизительно такая же картина и по удалениям. Как и два месяца назад, показатель АПЛ (0,11 в среднем за матч) резко отличается от остальных (от 0,22 в Германии до 0,27 в Португалии).
Несмотря на то что в португальской Примейре игроки удаляются с поля чаще остальных, именно там зафиксировано максимальное падение относительно прошлого сезона (с 0,39 до 0,27). А наибольший рост отмечен в Германии (с 0,13 до 0,22).
Бомбардиры
Как и прежде, сравнение лидеров бомбардирских гонок семи лиг проведём не по количеству забитых мячей, а по «скорострельности», который определяет средний интервал в минутах между голами.
Как видно из таблицы, на сегодня лидером является Эдинсон Кавани из «ПСЖ» — 77,4 минуты. Уругваец после перехода Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» стал наконечником копья парижан, но его клуб пока находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая три очка «Монако» и «Ницце».
Меньше полного матча потребовалось в среднем для гола также Пьеру-Эмерику Обамейянгу из дортмундской «Боруссии» (84,1) и Лионелю Месси из «Барселоны» (86,0). «Лишние» 9 минут помешали войти в этот список лидеру гонки бомбардиров португальской Примейры Басу Досту из лиссабонского «Спортинга» (90,7).
Только Мауро Икарди ( миланский «Интер») из семи бомбардиров провёл на поле все матчи от звонка до звонка – 20 матчей, 1800 минут, 15 голов, скорострельность 120,0.
Надо отметить, что в Англии и Испании Диего Коста и Месси не единолично возглавляют списки бомбардиров. В АПЛ столько же голов (14) забили Алексис Санчес из лондонского «Арсенала» и вышеупомянутый Ибрагимович, но они уступают по скорострельности – соответственно 127,6 и 128,6. В Примере у одноклубника Месси Луиса Суареса также 14 забитых мячей, но хуже скорострельность – 95,6.
Несколько слов о лучшем бомбардире прошлого сезона РФПЛ (20 мячей), который избран лучшим футболистом страны за 2016 календарный год и заодно лидирует в списке бомбардиров текущего сезона – Фёдоре Смолове из «Краснодара». В первых 8 играх он забил 8 голов, но затем пропустил 5 матчей и после травмы отличился всего дважды, тем самым ухудшив показатель скорострельности с 90,0 до 103,4. Но впереди ещё 13 туров и Фёдор имеет все шансы повторить или превзойти прошлогодний показатель.
Зрители
Это наиболее стабильный показатель. Из года в год фиксируются приблизительно те же цифры. Прорыв намечался в России, но пока ввод в эксплуатацию новых арен не сыграл существенного эффекта. Надежда на долгожданный стадион в Санкт-Петербурге.
Впрочем, обогнать Португалию (11,3 тыс. зрителей в среднем за матч) РФПЛ (11,0) вполне по силам. А задачей на ближайшие годы может стать как можно ближе подойти к английским показателям. Правда, не Премьер-лиги (35,5), а Чемпионшипа (19,7).