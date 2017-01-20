«Суарес спрашивал: «Как ты смог жить в России?»

«Я играл с Суаресом в детстве. Его очень критиковали»

«Смолов – лучший игрок России. Он готов к топ-клубу»

Фото: fckrasnodar.ru

«Мне не интересны машины и мода»

, возможно, самый скромный южноамериканец в нашем футболе. Он любит математику и фильмы, не понимает, зачем нужны дорогие машины, и очень хочет в будущем работать бухгалтером. На техничного уругвайского полузащитника нет компромата, зато именно с ним связана чуть ли не самая популярная легенда «Краснодара».В 2012 годузаинтересовался южноамериканским, и особенно аргентинским, футболом. Ему якобы нравились открытый стиль, страсть, атакующая смелость и оборонительная бесшабашность. В условиях нехватки времени просмотр матчей совмещался с занятиями спортом на беговой дорожке. Так получалось, что президент «Краснодара» довольно часто попадал на игры «Лануса», в составе которого его впечатлил молодой, крошечный, щуплый, но смелый и очень умный футболист. В один из дней Галицкий решил: именно этот парень нужен клубу. Переговоры были проведены напрямую и чуть ли не в течение пары дней.— Тысячу раз, — закрывает глаза Маурисио. – Нет в команде такого человека, который бы не подколол меня и не вспомнил про беговую дорожку. Ну, значит, всё было действительно так. Тем более о переходе я разговаривал по телефону лично с президентом «Краснодара». Галицкий сказал, что я ему нравлюсь как игрок.— Да я сам не понял, чем мог привлечь. Забивал мало, голевые передачи отдавал редко и ничем особенным выделялся. Хотя ещё до этого на меня выходил «Рубин». Но такой конкретной заинтересованности я не почувствовал, да и не хотел так далеко уезжать. Но в случае с «Краснодаром» звонок президента не оставил выбора. Галицкий меня всегда удивлял.— Конечно. Галицкий окружает людей заботой, постоянно спрашивает, всё ли у игроков хорошо, мы можем обратиться к нему с любым вопросом. Ещё меня поразило, когда он начал дарить нашим жёнам цветы после матчей. Такого мы не видели ни в одном клубе.— Абсолютно. Мы ведь были соседями, жили через дом, встречались на улице, но сдружились годам к 16. Начали гулять, чаще общаться и с тех пор не расстаёмся. Она очень смелая.Я вот, например, сомневался, ехать ли в Россию, но получил ответ: «Не думай отказываться, это хорошее приключение».— Насколько я помню, он был хулиганом.— Знаете, Уругвай считается самым благополучным местом в Южной Америке – у нас хорошие экономические связи в США, чуть ниже безработица, но люди всё равно зарабатывают небольшие деньги. Мама занимала должность в городской администрации в Монтевидео, папа работал на фабрике — мы не бедствовали, но денег хватало лишь на самые простые вещи. С другой стороны, родители могли следить за моим развитием, вкладывать в образование. Я хорошо закончил школу и поступил в университет, чтобы в будущем стать бухгалтером. Вызов в молодёжную сборную и попадание в «Насьональ» учёбу, конечно, прервали, но я обязательно получу диплом и стану работать по специальности.— Нет-нет, это не моё. Очень нервная, неспокойная работа, ты имеешь дело с разными людьми, всегда находишься на виду. А бухгалтер просто и спокойно делает что-то для людей, для своего города. Мне этого достаточно.— Мы прошли всю структуру клуба. Когда Луис играл в команде U17, то я был в U14. Он в U20, я – в U17. Он в основе – я в дубле. Часто случалось, что мы играли двусторонки за разные команды.— Считалось, конечно, что игрок хороший, но ничего необычного мы не видели. Болельщики Суареса и вовсе критиковали, он очень часто не использовал шансы. Наверное, только один из пяти забивал. Трибуны его освистывали. «Насьональ» ведь продал Луиса в «Гроннинген» всего-то чуть дороже полумиллиона евро. В дальнейшем он именно что сделал сам себя.— Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»? Я объяснил, что живу в довольно тёплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведёт себя как звезда. Он очень спокойный, проводит всё время с семьей, просто всегда зажигается на поле.— Что безумные ошибки случаются у всех людей, особенно когда ты бьёшься за свою страну. Мы ведь выиграли тот матч. В Уругвае его очень поддерживали Луиса, пресса и не думала его критиковать. Это ведь герой нации, лучший футболист последних 20 лет и, возможно, лучший за всю историю. А тот укус и санкции… Вы же сами понимаете: несмотря на весь ажиотаж, Луиса тут же подписала «Барселона».— Один. Удаление в финале Кубка России с «Ростовом». Я просто потерял мяч и хотел отнять его у Виталия Дьякова, но неудачно подкатился. Мне было очень неудобно перед командой…— Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.— Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в Еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьёзного соперника.— Во многом из-за российского климата, не позволяющего играть в футбол почти три месяца. Но тут ничего не изменить, нужно спокойно подстраиваться. С каждым годом у нас всё больше опыта, поэтому, надеюсь, с «Фенербахче» сыграем иначе.— Со «Спартой» у нас были хорошие моменты, счёт мог изменяться и в другую сторону. Мне нравилась наша игра при Олеге Кононове, но Игорь Шалимов пытается добавить в неё быстроты. Надеюсь, всё получится, как он задумал, и мы сумеем пройти и в Лиге Европы, и «Урал» в Кубке России, и победить «Спартак» в первом матче после паузы.— «Спартак» был на кураже, у них многое получалось. Так бывает. В новом матче хотим взять реванш у лидера и продолжить от матча к матчу приближаться к первому месту. Но я не люблю прогнозировать, что будет дальше.— Он точно лучший игрок России. Его влияние и на поле, и в раздевалке очень важно. Сейчас он на пике форме и, понятно, хочет уйти в сильный клуб, пока есть много предложений. Другое дело, откуда эти предложения. Мы будем очень рады, если он останется, забьёт ещё много голов и перейдёт в по-настоящему топ-команду. Он к этому готов.— Марат — умный и хороший человек. Он чуть-чуть знает португальский, но мы разговариваем на английском. С Измайловым можно говорить о чём угодно: о футболе, на отвлечённые темы. Он рассказывает про «Порту», «Спортинг», свою карьеру. Не буду передавать содержание, но с ним очень интересно.— Вот, кино смотрю. Это свежий Вуди Аллен, «Светская жизнь». Мне нравятся хорошие фильмы.— «Побег из Шоушенка», его все смотрели, по-моему. «Крёстный отец». «Таинственная река» Клинта Инствуда с Шоном Пенном, «Касабланка» — старое кино с актрисой Ингрид Бергман, фильмы Чапли Чаплина – это великая классика.— Хочу познакомиться с Достоевским. Вот когда прочту – скажу своё мнение.— Точно нет. Мне совсем не интересны машины, быстрая езда, мода, дорогая одежда.— Да вы же будете смеяться. Лучше не пишите. Самый простой, на котором ездят все сотрудники клуба. Меня он полностью устраивает, еду себе спокойно.— На фейерверк. Это красиво. На Новый год мы купили три огромных «торта», еле дотащили до дома и устроили шоу. Оно запомнится.— Семьи. Родителей, братьев. Они работают, могут приезжать лишь раз в несколько месяцев. Ну ничего, в Уругвае я строю для всех них большой дом, куда точно вернусь после окончания карьеры, буду работать бухгалтером – и всё у нас будет спокойно и хорошо.