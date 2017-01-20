Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Маурисио Перейра
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Дмитрий Егоров

«Суарес спрашивал: «Как ты смог жить в России?»

Дмитрий Егоров поговорил с Маурисио Перейрой – игроком «Краснодара» и будущим бухгалтером и одним из самых интеллигентных легионеров РФПЛ.
20 января 2017, пятница. 15:00. Футбол
Маурисио Перейра, возможно, самый скромный южноамериканец в нашем футболе. Он любит математику и фильмы Чарли Чаплина, не понимает, зачем нужны дорогие машины, и очень хочет в будущем работать бухгалтером. На техничного уругвайского полузащитника нет компромата, зато именно с ним связана чуть ли не самая популярная легенда «Краснодара».

В 2012 году Сергей Галицкий заинтересовался южноамериканским, и особенно аргентинским, футболом. Ему якобы нравились открытый стиль, страсть, атакующая смелость и оборонительная бесшабашность. В условиях нехватки времени просмотр матчей совмещался с занятиями спортом на беговой дорожке. Так получалось, что президент «Краснодара» довольно часто попадал на игры «Лануса», в составе которого его впечатлил молодой, крошечный, щуплый, но смелый и очень умный футболист. В один из дней Галицкий решил: именно этот парень нужен клубу. Переговоры были проведены напрямую и чуть ли не в течение пары дней.

— Вы слышали эту легенду?
— Тысячу раз, — закрывает глаза Маурисио. – Нет в команде такого человека, который бы не подколол меня и не вспомнил про беговую дорожку. Ну, значит, всё было действительно так. Тем более о переходе я разговаривал по телефону лично с президентом «Краснодара». Галицкий сказал, что я ему нравлюсь как игрок.

— Он объяснил – чем?
— Да я сам не понял, чем мог привлечь. Забивал мало, голевые передачи отдавал редко и ничем особенным выделялся. Хотя ещё до этого на меня выходил «Рубин». Но такой конкретной заинтересованности я не почувствовал, да и не хотел так далеко уезжать. Но в случае с «Краснодаром» звонок президента не оставил выбора. Галицкий меня всегда удивлял.

— Недавно мы узнали историю, что Галицкий, гуляя по городу, лично толкал заглохшую машину («ВАЗ-2109») первому встречному водителю. Верите?
— Конечно. Галицкий окружает людей заботой, постоянно спрашивает, всё ли у игроков хорошо, мы можем обратиться к нему с любым вопросом. Ещё меня поразило, когда он начал дарить нашим жёнам цветы после матчей. Такого мы не видели ни в одном клубе.

>>> Расширение философии. Почему «Краснодар» не будет прежним

«Я играл с Суаресом в детстве. Его очень критиковали»


— Ваша жена прошла с вами все этапы карьеры?
— Абсолютно. Мы ведь были соседями, жили через дом, встречались на улице, но сдружились годам к 16. Начали гулять, чаще общаться и с тех пор не расстаёмся. Она очень смелая.
Я вот, например, сомневался, ехать ли в Россию, но получил ответ: «Не думай отказываться, это хорошее приключение».

— Луис Суарес описывал примерно такую же историю. У вас с ним было похожее детство?
— Насколько я помню, он был хулиганом.

— И совсем бедным парнем, который с детства работал, играл в футбол и прогуливал школу.
— Знаете, Уругвай считается самым благополучным местом в Южной Америке – у нас хорошие экономические связи в США, чуть ниже безработица, но люди всё равно зарабатывают небольшие деньги. Мама занимала должность в городской администрации в Монтевидео, папа работал на фабрике — мы не бедствовали, но денег хватало лишь на самые простые вещи. С другой стороны, родители могли следить за моим развитием, вкладывать в образование. Я хорошо закончил школу и поступил в университет, чтобы в будущем стать бухгалтером. Вызов в молодёжную сборную и попадание в «Насьональ» учёбу, конечно, прервали, но я обязательно получу диплом и стану работать по специальности.

— Странный выбор: почему не агентом или тренером?
— Нет-нет, это не моё. Очень нервная, неспокойная работа, ты имеешь дело с разными людьми, всегда находишься на виду. А бухгалтер просто и спокойно делает что-то для людей, для своего города. Мне этого достаточно.

— Ещё одно переплетение вас и Суареса – это «Насьональ».
— Мы прошли всю структуру клуба. Когда Луис играл в команде U17, то я был в U14. Он в U20, я – в U17. Он в основе – я в дубле. Часто случалось, что мы играли двусторонки за разные команды.

— Он сильно выделялся?
— Считалось, конечно, что игрок хороший, но ничего необычного мы не видели. Болельщики Суареса и вовсе критиковали, он очень часто не использовал шансы. Наверное, только один из пяти забивал. Трибуны его освистывали. «Насьональ» ведь продал Луиса в «Гроннинген» всего-то чуть дороже полумиллиона евро. В дальнейшем он именно что сделал сам себя.

— Вы хоть раз общались после «Насьоналя»?
— Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»? Я объяснил, что живу в довольно тёплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведёт себя как звезда. Он очень спокойный, проводит всё время с семьей, просто всегда зажигается на поле.

— Что вы почувствовали, когда он укусил Кьеллини?
— Что безумные ошибки случаются у всех людей, особенно когда ты бьёшься за свою страну. Мы ведь выиграли тот матч. В Уругвае его очень поддерживали Луиса, пресса и не думала его критиковать. Это ведь герой нации, лучший футболист последних 20 лет и, возможно, лучший за всю историю. А тот укус и санкции… Вы же сами понимаете: несмотря на весь ажиотаж, Луиса тут же подписала «Барселона».

>>> «Самое страшное, когда Суарес открывает рот»

— В вашей карьере были сумасшедшие поступки?
— Один. Удаление в финале Кубка России с «Ростовом». Я просто потерял мяч и хотел отнять его у Виталия Дьякова, но неудачно подкатился. Мне было очень неудобно перед командой…

«Смолов – лучший игрок России. Он готов к топ-клубу»


— Правда, что почти за четыре года в России на вас так и не выходили из сборной Уругвая?
— Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы «Боруссию», то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.
Фото: fckrasnodar.ru

— Примете предложение этого аутсайдера из Италии?
— Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить. А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в Еврокубках. Но пока что надо победить «Фенербахче», очень серьёзного соперника.

— Почему ровного года назад «Краснодар» развалился в игре со «Спартой»?
— Во многом из-за российского климата, не позволяющего играть в футбол почти три месяца. Но тут ничего не изменить, нужно спокойно подстраиваться. С каждым годом у нас всё больше опыта, поэтому, надеюсь, с «Фенербахче» сыграем иначе.

— Многие связывают неудачи «Краснодара» с чересчур атакующей стратегией и неумением менять игру по ходу.
— Со «Спартой» у нас были хорошие моменты, счёт мог изменяться и в другую сторону. Мне нравилась наша игра при Олеге Кононове, но Игорь Шалимов пытается добавить в неё быстроты. Надеюсь, всё получится, как он задумал, и мы сумеем пройти и в Лиге Европы, и «Урал» в Кубке России, и победить «Спартак» в первом матче после паузы.

— В Москве «Краснодар» проиграл как-то слишком просто.
— «Спартак» был на кураже, у них многое получалось. Так бывает. В новом матче хотим взять реванш у лидера и продолжить от матча к матчу приближаться к первому месту. Но я не люблю прогнозировать, что будет дальше.

— Похоже, минимум до лета в «Краснодаре» остаётся Смолов.
— Он точно лучший игрок России. Его влияние и на поле, и в раздевалке очень важно. Сейчас он на пике форме и, понятно, хочет уйти в сильный клуб, пока есть много предложений. Другое дело, откуда эти предложения. Мы будем очень рады, если он останется, забьёт ещё много голов и перейдёт в по-настоящему топ-команду. Он к этому готов.

>>> Покер Смолова и 5 лучших моментов тренировки «Краснодара»: видео

— Замечаю, что вы часто общаетесь с Маратом Измайловым, который обедает именно за столом с южноамериканцами.
— Марат — умный и хороший человек. Он чуть-чуть знает португальский, но мы разговариваем на английском. С Измайловым можно говорить о чём угодно: о футболе, на отвлечённые темы. Он рассказывает про «Порту», «Спортинг», свою карьеру. Не буду передавать содержание, но с ним очень интересно.

«Мне не интересны машины и мода»


— Как вы ещё развлекаетесь на сборах?
— Вот, кино смотрю. Это свежий Вуди Аллен, «Светская жизнь». Мне нравятся хорошие фильмы.

— Назовите пятёрку любимых.
— «Побег из Шоушенка», его все смотрели, по-моему. «Крёстный отец». «Таинственная река» Клинта Инствуда с Шоном Пенном, «Касабланка» — старое кино с актрисой Ингрид Бергман, фильмы Чапли Чаплина – это великая классика.

— Хороший набор. Что читаете?
— Хочу познакомиться с Достоевским. Вот когда прочту – скажу своё мнение.

— Ари в выходной развлёкся иначе. Арендовал «Ламборджини». Вы на такое способны?
— Точно нет. Мне совсем не интересны машины, быстрая езда, мода, дорогая одежда.

— Какой у вас автомобиль?
— Да вы же будете смеяться. Лучше не пишите. Самый простой, на котором ездят все сотрудники клуба («Хёндай Солярис». — Прим. ред.). Меня он полностью устраивает, еду себе спокойно.

>>> 10 суперавто футболистов. На чём ездят Роналду, Кокорин и другие

— На что вы можете потратить большие деньги?
— На фейерверк. Это красиво. На Новый год мы купили три огромных «торта», еле дотащили до дома и устроили шоу. Оно запомнится.

— Чего вам не хватает в России?
— Семьи. Родителей, братьев. Они работают, могут приезжать лишь раз в несколько месяцев. Ну ничего, в Уругвае я строю для всех них большой дом, куда точно вернусь после окончания карьеры, буду работать бухгалтером – и всё у нас будет спокойно и хорошо.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Краснодар Маурисио Перейра
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
15:22 М. Кержаков займёт место в воротах «Зенита» в матче с ташкентским «Локомотивом»
15:21 Женезио: надеюсь, Депай сможет сыграть за «Лион» уже в эти выходные
15:12 Германия подаст заявку на проведение Евро-2024
15:07 Касерес не смог пройти медосмотр в «Трабзонспоре»
15:02 Пресс-атташе: Беленов может уйти, но «Анжи» готов оставить его в команде
14:44 Мутко призвал обсудить создание независимых комиссий по контролю ДЮСШ
14:41 «Стандард» объявил о переходе Марина, которым интересовался «Зенит»
14:24 Моратти: никогда не слышал в «Интере» разговоров о покупке Месси
14:23 Боккетти: готов до Италии дойти пешком, если «Спартак» станет чемпионом
14:06 Глушаков поздравил Самедова с возвращением в «Спартак»
14:05 Хитцфельд: Мюллер должен найти своё место в системе игры Анчелотти
14:00 Шатов назвал пятиочковое отставание «Зенита» от «Спартака» не критическим
13:53 Фонд Руни распределил £ 1,2 млн по нескольким детским больницам Манчестера
13:43 Шатов: Цаллагов доказал, что может заинтересовать сильные клубы, как «Зенит»
13:37 Ди Мария: не собираюсь ехать в Китай, хочу остаться в «ПСЖ» и выиграть ЛЧ
13:33 Лам думает о том, чтобы завершить карьеру по окончании сезона
13:30 «Фрайбург» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:30
13:17 Антонио Валенсия: когда в «МЮ» предложили продлить контракт, дважды не думал
13:12 Десайи не относит «Баварию» к числу главных претендентов на победу в ЛЧ
13:03 Маурисио Перейра: Суарес спрашивал, как я смог так легко заиграть в России
13:01 «Рубин» может подписать контракт с Беленовым и отдать его в аренду «Уралу»
12:49 ПСВ получит € 600 тыс. в случае перехода Депая из «МЮ» в «Лион»
12:40 Цорк: «Боруссия» Д больше не будет играть на поле «Падерборна»
12:40 «Спартак» и ЦСКА сделали предложение «Спортингу» по приобретению Бруно Сезара
12:33 Британский рабочий погиб на строящемся в Катаре стадионе к ЧМ-2022
12:27 Салинас: «Реал» расплачивается за участие в клубном чемпионате мира
12:26 Рамос плюнул в форварда «Сельты» Аспаса в матче Кубка Испании
12:24 Тошич: первое место в РФПЛ разыграют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА
12:19 Эвра может остаться в «Ювентусе» до лета
12:15 Капитан сборной Литвы: мечтаю играть за «Локомотив»
12:13 Хитцфельд призвал болельщиков «Баварии» проникнуться терпением к Саншешу
11:53 Два французских клуба проявляют интерес к хавбеку «Зенита» Маурисио
11:51 Гендиректор «Ростова» Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность
11:50 В «Лужниках» создадут высококачественную систему спортивного света
11:41 Ракитич: не понимаю, на что жалуется Ильяраменди
11:37 Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков «Урала» в игре с «Тереком»
11:36 РФС обязал «Томь» рассчитаться с игроками и запретил регистрировать футболистов
11:30 Кириченко: у Нобоа пока есть контракт с «Ростовом», и он играет у нас
11:22 «Боруссия» Д может заплатить € 20 млн за 19-летнего форварда «Аякса» Дольберга
11:14 Боккетти: у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить
11:07 Румменигге: Гнабри – игрок «Вердера», не хочу создавать им проблем
11:04 Джикия: я не из робкого десятка, что скажут в «Спартаке», то и буду делать
10:58 Адебайор: у меня плохая репутация в АПЛ, но я понятия не имею почему
10:48 Бускетс: «Барселона» ещё не решила вопрос выхода в полуфинал
10:47 «Барселона» заинтересовалась полузащитником «Боруссии» М Дахудом
Все новости RSS
Какие из возможных нововведений в футбольные правила вас смущают?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+