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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Бруно Сезар
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Кого хотел Виллаш-Боаш, а теперь – ЦСКА и “Спартак”

Московские гранды всерьёз заинтересовались полузащитником “Спортинга” Бруно Сезаром. Выясняем, кто это такой.
20 января 2017, пятница. 16:30. Футбол
«Спартак» и ЦСКА сделали конкретные предложения «Спортингу» по приобретению полузащитника Бруно Сезара. Об этом сегодня любезно сообщили португальские коллеги из авторитетного издания A Bola. Попутно объяснив, что “Сезара привлекло значительное повышение зарплаты”. Разбираемся, кого именно соблазняют российские деньги.

Футболист сборной Бразилии. Формально


“Игрок группы атаки” – три таких популярных ныне слова имеют непосредственное отношение к Бруно. Сезар – формально левша, но и с правой ногой конфликтов у него никогда не было. Она изредка подводит бразильца, потому он способен играть на любом фланге той самой “группы атаки". «Под нападающим» – тоже никаких проблем. Даже чистого форварда Бруно исполняет очень прилично. Умение решить судьбу эпизода в одиночку у Сезара органично сочетается с работой на команду. И в защите, и в нападении.

У Жорже Жезуша в “Спортинге” Сезар вообще часто выходит слева. В обороне. Латераль из Сезара сносный, хотя защитные навыки, конечно, у бразильца не лучшие. Но Жиркову тоже когда-то было совсем некомфортно в обороне.
И ничего, приноровился, став качественным латералем. В общем, Сезара можно использовать на своё усмотрение. Почти везде креативный полузащитник с классным ударом полезен.

В сборной Бразилии Сезар толком не играл, хотя два официальных матча у него имеются. В 2011-м Мано Менезеш вызывал Бруно на товарищеские игры с Египтом и Габоном – две победы по 2:0, но без результативных действий бразильца. Нашего бразильца. К слову, оба раза за 15 минут до конца встречи вместо Сезара выпускали “дагестанца” Виллиана.

Сорвавшийся переход в “Зенит”


“Бруно Сезар перейдёт в “Зенит”. Красочный заголовок мелькал на российских сайтах не вчера и не неделю назад. Летом 2013-го. Тогда СМИ вовсю смаковали новость о том, что бразилец продолжит карьеру именно в Санкт-Петербурге. И речь шла вовсе не о переезде из Португалии. В те недалёкие времена Сезар выступал в Египте, сотрудником клуба “Аль-Ахли”. Собственно, “Бенфика” согласилась продать туда одного из своих лучших игроков за 10 млн, хотя оценивался он в 5.
В 2013-м Сезар почти перешёл в “Зенит”.

Так или иначе, трансфер в последний момент сорвался. Андре Виллаш-Боаш был за переход отлично знакомого ему по чемпионату Португалии футболиста. Однако стороны не сошлись в финансовом вопросе. В итоге Сезар остался в “Аль-Ахли” ещё на полгода, зато стало понятно: бразилец готов трудиться в России.

Стычки с российскими клубами


Их в карьере Сезара было немало. Бруно рубился и против “Спартака”, и против “Зенита”. Особенно хорош он был в матчах против питерской команды. 15 февраля 2012-го Сезар приехал в командировку в далёкий Санкт-Петербург. На поле “Петровского” стычки у него были в прямом смысле – креативного полузащитника Анюков и Ко регулярно встречали “по-мужски”. За что Александр и получил жёлтую карточку.

Впрочем, сам Сезар тоже бился по полной. Опять-таки это вылилось в предупреждение, а на 77-й бразильца с игры сняли. Зато в Лиссабоне он оторвался по полной — весь матч терроризировал оборону “Зенита”, а в концовке и вовсе выдал голевую передачу на Оливейру. “Бенфика” по делу победила 2:0, а Сезар был одним из лучших в составе соперника. Так что многие российские болельщики помнят, как хорош Бруно.
Бруно рубился и против “Спартака”, и против “Зенита”.

“Большие” голы “большим” командам


Даже если вы не знаете Бруно Сезара – на самом деле вы знаете его. Вот так вот. А все потому что наверняка видели гол в ворота “Боруссии”. В нём нет ничего невероятного – ударил по воротам и ударил. Мощно, точно, прошив голкипера дортмундцев Бюрки. Но заодно Сезар прошил чуть ли не всех полевых игроков немецкого клуба. Поскольку они тоже стояли в воротах – ибо это был свободный удар из пределов штрафной площади.

Именно таким нетривиальным способом “Спортинг” сократил отставание от “Боруссии” в том матче. Сезар сделал счёт 1:2, лиссабонцы вырвать ничью не сумели, зато хавбек попал во все “Ютуб”-нарезки и футбольные программы. Сам Бруно, комментируя гол, вспомнил детство: “На поле рядом с домом мы с ребятами регулярно били в воротах, в которых стояли по 5-6 человек. Мы так наказывали команду соперника за поражения. Но пытались именно забить, а не покалечить друзей – у меня часто получалось закручивать в девятку. Наверное, этот странный опыт и помог в игре с “Боруссией”.
Сезар проявляет себя в топовых матчах, а не только в играх с аутсайдерами.

Кстати, у Сезара особая страсть к особым голам. В этом году у него только четыре мяча, но два из них – топ-клубам в Лиге чемпионов. Второй тоже не вылился в заработанные очки – те же 1:2, но в Мадриде. Только вот сюжет там был совсем иной – Сезар чётко завершил комбинацию партнёров на 47-й минуте, и до последнего “Спортинг” вообще обыгрывал “Реал” в гостях. Но гол Бруно не стал даже ничейным – Роналду забил родным людям на 89-й, а Мората зафиксировал гол ровно за 5 секунд до финального свистка.

Но эпичная концовка не отменяет главного: Сезар проявляет себя в топовых матчах. А не только грузит хет-трики на склады аутсайдеров и “маленьких” команд.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Бруно Сезар
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
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