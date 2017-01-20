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175 лет назад 2016
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«Зенит» завершил вничью 0:0 спарринг с ташкентским «Локомотивом»
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Анатолий Романов

«Зенит» играет вничью и готовит новые трансферы

Команда Мирчи Луческу сыграла вничью с чемпионом Узбекистана в Дубае, а её состав в ближайшее время может претерпеть изменения.
20 января 2017, пятница. 19:01. Футбол
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Луческу готов к расставаниям


Сегодня «Зенит» проводил предпоследний спарринг на сборах в Дубае, а тем временем появилась информация, что петербургский клуб собирается нынешней зимой расстаться с пятью-шестью игроками. В общем-то, это не удивительно, учитывая, что по количеству футболистов состав команды Мирчи Луческу перегружен, на некоторых позициях в основной обойме больше, чем нужно, приблизительно одинаковых по классу конкурентов. Между тем, сине-бело-голубым по-прежнему требуется усиление парой новичков высокого уровня под максимальные задачи, включая топового центрального защитника. Значит, расставание с «лишними» игроками неизбежно. Другое дело, что в «Зените» наверняка будут тянуть со сделками до последнего дня трансферного окна, стремясь получить максимальную выгоду от продажи.

По окончании первой части сезона главный тренер Мирча Луческу встретился с патроном клуба Алексеем Миллером для обсуждения в том числе селекционных задач. СМИ сообщали, что руководитель пообещал румыну хотя бы двух новичков зимой. Теперь понятно: зимних покупок будет больше. «Зенит» уже пополнили голкипер Андрей Лунёв, защитники Ибрагим Цаллагов и Сергей Зуйков, полузащитники Эрнани и Йоан Молло, и на этом экс-чемпионы России не остановились. Следующая цель – игрок в центр обороны. Если Миллер и Луческу действительно договорились о двух новичках, то, по всей видимости, речь шла именно о дорогих, реально нагружающих бюджет трансферах с прицелом на будущую Лигу чемпионов. В частности, о центральном защитнике. Однако создаётся впечатление, что приобретение пары топовых фигур – это только часть серьёзного плана Луческу по масштабному обновлению команды. Оно началось прошлым летом (Новосельцев, Мак, Жулиано), продолжается в межсезонье (Лунев, Цаллагов, Эрнани, Молло), а третий этап запланирован на лето 2017-го. Луческу готов избавляться от ветеранов, часто травмирующихся футболистов и тех, кто просто не вписывается в его систему игры. Тут возможны самые неожиданные для болельщиков тренерские решения.

По имеющимся данным, в число этих пяти-шести игроков, которых нет в планах Луческу, входят Николас Ломбертс, Жозе Маурисио, Павел Могилевец и Александр Рязанцев. Последний вообще отправился на сбор с фарм-клубом сине-бело-голубых. Ломбертс сам просит клуб отпустить его, тренер дал добро, однако «Зенит» до сих пор не дождался интересного предложения по защитнику сборной Бельгии. В услугах Маурисио заинтересованы «Фиорентина», «Бордо» и «Ницца», вспоминают о бразильце и на родине. Дальше тоже вопрос переговоров. Могилевец с нескольких попыток не сумел закрепиться в основе родного «Зенита», тогда как через «Рубин» он попал в сборную России, а с «Ростовом» взял серебро РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Жизнь убеждает, что Павлу просто необходимо сменить команду, иначе он рискует деградировать как футболист. Но готовы ли те же «Рубин» с «Ростовом» или кто-то другой в России потратиться на Могилевца, а «Зенит» – пойти на уступки?

Что касается остальных двоих, то это, скорее всего, Лука Джорджевич и Вукашин Йованович. Держать в запасе легионеров при лимите неразумно. Тем более у Джорджевича стало больше конкурентов после покупки Йоана Молло и возвращения в строй залечившего травму Мигеля Данни. А Йовановича, которого тренер фарм-клуба Владислав Радимов называл не менее сильным игроком, чем Мартин Шкртел времён выступления словака за «Зенит», ещё летом думали отдать в аренду «Оренбургу», да что-то не срослось. Как вариант серб может вернуться до конца сезона в «Црвену Звезду».

Голевой шанс для каждого новичка

Товарищеские матчи (клубы)
20 января 2017, пятница. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Локомотив Тш
Ташкент, Узбекистан

Против чемпиона Узбекистана с первых минут вышли все новички из числа полевых игроков сине-бело-голубых. Только Лунёв посмотрел спарринг с ташкентским «Локомотивом» в качестве зрителя. Луческу предпочёл сегодня проверить в деле других вратарей: по тайму выпало Михаилу Кержакову и Егору Бабурину. Действовавших на позиции центральных полузащитников Эрнани и Цаллагова, а также правого защитника Зуйкова тренер отправил на отдых после 45 минут игры, а вот Молло стал единственным в составе «Зенита», кто сыграл достаточно много – 68 минут. Это можно связать с кадровыми обстоятельствами. Залечивающие травмы Игорь Смольников и Иван Новосельцев по-прежнему не принимают участия в товарищеских матчах, Мигеля Данни тренер бережет от чрезмерных нагрузок, пропустили встречу с узбекскими «железнодорожниками» Артём Дзюба и Александр Кержаков.

Интересно, что все новички «Зенита» имели шансы забить в ворота «Локомотива». Петербуржцы создали большое количество опасных моментов, особенно до перерыва. Только из-за проблем с реализацией команда Луческу вынуждена была довольствоваться ничьей – 0:0. Активный Зуйков дважды в первом тайме падал в штрафной соперника, претендуя на пенальти. Оба раза местный судья не поверил экс-защитнику «Волгаря». Помимо того, на исходе трети матча сине-бело-голубые поразили ворота «железнодорожников» в результате комбинации с участием Олега Шатова, Виктора Жулиано и Джорджевича, которые совместными усилиями вывели Зуйкова на ударную позицию. Однако гол не засчитали по причине офсайда. Кстати, позже из положения вне игры забил и Шатов.

Эрнани продемонстрировал свою хорошо известную в чемпионате Бразилии «пушку», исполнив штрафной. Хотя до ворот было достаточно далеко, голкипер противника с трудом отразил удар. Пущенный со страшной силой мяч ударился о землю и едва не влетел в сетку. Цаллагов выскочил один на один с голкипером узбекской команды, когда «Зениту» удалась замечательная контратака. Джорджевич умело ассистировал Ибрагиму, однако дебютанту из «Крыльев Советов» не хватило хладнокровия: Цаллагов пробил прямо во вратаря Игнатия Нестерова.

Молло оказался одним из самых заметных у «Зенита». Француз, как правило, не отдавал мяч, пока не обыграет ближайшего оппонента из «Локомотива». При этом Йоан почти не допускал потерь, продолжал наступление пасом вперёд или на другую часть поля, прострелом с правого фланга. В прессинге от Молло, конечно, пользы меньше. «Вай! Вай! Вай!» – подгонял на протяжении всех 90 минут француза и его партнёров Луческу. Иной новичок мог бы подумать, что румын спрашивает по-английски, почему игрок принял какое-либо решение на поле, но Молло, как и зенитовские старожилы, знает, о чём речь. Да и румын, бывает, кидает вслед «гоу». Лучший шанс поразить цель Йоан имел на 56-й минуте. «Зенит» не впервые организовал стремительный контрвыпад, отбившись от углового в исполнении «Локомотива», Александр Кокорин протащил мяч до чужой штрафной и покатил его направо Молло. Однако полузащитник пробил выше цели. Француз в конце концов подустал, и его заменил юный дублёр Леон Мусаев.

В субботу «Зенит» ещё раз сыграет с китайским «Чанчунь Ятай». Это внеплановый спарринг, которого изначально в расписании петербуржцев не было. После этого команда Луческу завершит сбор и вернётся домой.

10 дорогих центральных защитников для «Зенита»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Андрей Лунёв Мирча Луческу
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