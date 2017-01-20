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В Мюнхене представили бутсы Nike Hypervenom 3
Текст: «Чемпионат»

Что помогает забить Левандовскому и Кейну? Секреты топ-голеадоров

Лучшие форварды мира — Роберт Левандовски и Гарри Кейн, Гонсало Игуаин и Эдинсон Кавани — представили в Мюнхене бутсы Nike Hypervenom 3.
20 января 2017, пятница. 20:00. Футбол
Хищные нападающие всегда были в центре внимания – они забивали красивейшие, важнейшие мячи, выводили свои команды на вершину, попадали на обложки газет, за ними охотились папарацци. Они всегда становились больше, чем просто игроками – брендами, к которым тянутся. Nike создавала Hypervenom, параллельно консультируясь с другими футболистами, например, Эдинсоном Кавани и Иско.

Теперь главных мнений стало сразу шесть, и все они – от прирождённых нападающих, которые обожают забивать. Эдинсон Кавани и Гонсало Игуаин, Мирослав Клозе и Роберт Левандовски, Гарри Кейн и Маркус Рэшфорд – их может разделять языковой барьер, но все наделены качествами хищника в чужой штрафной. Уж тут они отлично понимают друг друга.

Они могут говорить, что цифры о количестве забитых мячей по итогам сезона – не главное, как на презентации Hypervenom 3 утверждал Игуаин. Но мы-то знаем, что такие форварды, как Гонсало, всегда нацелены на ворота. С их помощью и создавались новые бутсы, которые первым на тренировке с парнями из Nike Academy опробовал Миро Клозе. Бил пенальти, вставал в ворота на пенальти, пытался попасть на спор в перекладину – и здорово управлял своим ударом.

Они очень разные. Эдинсон Кавани, например, из тех нападающих, которым не нужно много моментов, чтобы забить. А главное – все моменты приобретают особую остроту из-за резких открываний Кавани, который часто оказывается в одиночестве перед пустыми воротами. Это тоже особое искусство, для нападающего важно не только правильно бить, но и правильно бежать. «Перед важными матчами нужно сохранять голову в холоде, – говорит Кавани, отмечая свой секрет успеха. – Иногда я заранее просчитываю матч в голове, но уже на поле всё зависит от концентрации на моментах».

Гарри Кейн, в отличие от Кавани, предпочитает бить по воротам гораздо чаще.

– Каждый нападающий должен уметь искать моменты, бить по воротам, и по мне, для форварда наносить больше ударов по воротам стратегически важно – так больше шансов забить, – признаётся Кейн в мини-интервью «Чемпионату». – Маурисио Почеттино часто просит меня отодвигаться назад, играть в прессинге, бороться, но моё главное и любимое место работы – штрафная площадка.
Статистика доказывает уникальность Кейна. Англичанин забил уже 13 мячей в 16 матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ, потратив на это 53 удара по воротам – каждый четвёртый удар Гарри становится голевым. Это очень сильная статистика. Он всегда так много забивал, развиваясь шаг за шагом – Лига Европы, АПЛ… Может, ещё и потому, что у него был хороший учитель. «Я всегда следил, как бьёт по воротам Уэйн Руни. Сначала – по трансляциям, затем – когда мы вместе работали в сборной Англии».

Тот же учитель сейчас наставляет Маркуса Рэшфорда, чья судьба уже восхищает миллионы и ложится в основу видеоигры. Второй учитель – Златан Ибрагимович, назабивавший за свою карьеру больше многих нападающих. Ему всего 19, он очень подвижен. «Главное – чувствовать поле, чувствовать мяч», – делится своим секретом парень, которого считают звездой английского футбола уже в скором будущем. Как Кейна прямо сейчас.

Или как Гонсало Игуаина, чей летний трансфер взорвал общественность. Ни за одного нападающего такого типа, как Игуаин, не давали так много – это уже делает его исключительным. Судьба Пипиты удивительна, о нём не так часто говорят, как о топ-снайпере, иногда журят за промахи, но Игуаин всё равно стабильно забивает, закрывая глаза на слова за спиной. «Когда ты у ворот, нельзя думать только о силе удара, – делится секретом Игуаин. – Качественный удар и правильный выбор позиции должны быть в комплексе».
Тернист путь к звёздному статусу Роберта Левандовского. Он начинал в низших польских лигах, «Легия» отказывалась от него, пришлось пробиваться в большой футбол через чёрный ход. «Пару раз в детстве я забил шесть-семь голов», – вспомнил Левандовски на презентации в Мюнхене. Спустя годы Роберт почти повторил трюк, играя на «Альянц-Арене» против «Вольфсбурга». Он забил 5 мячей за 9 минут, с каждым ударом становясь беспощаднее. В прошлом сезоне Роберт выиграл бомбардирскую гонку Бундеслиги и получил бронзовую пушку лучшему снайперу за 30 голов. Сейчас поляк идёт третьим в гонке, забив 12 мячей – но ведь впереди ещё половина сезона, чтобы нагнать и перегнать двоих лидеров.

Что общего между ними?


Во-первых, все они много забивают, несмотря ни на что. Каждый нападающий проходит через голевую засуху, через насмешки, важно только правильно это принять. «Главное – взять себя в руки, работать ещё мощнее», – говорит Кейн. Над ними когда-то обязательно смеялись: над Гарри – из-за подач с угловых, над Кавани и Игуаином – из-за нереализованных моментов. Но эти нападающие умеют взять себя в руки, не обращать внимания на скептиков за спиной. Гораздо чаще они дают повод восхищаться собой.

Во-вторых, теперь все они примерят новые бутсы Nike Hypervenom 3, созданные специально для таких хищников, как Левандовски, Кейн, Кавани, Рэшфорд и Игуаин.

У Nike завелась традиция создавать новые бутсы, выполненные в традиционной ярко-ядовитой расцветке, для игроков определённого типа. Например, обувь линейки Magista создавалась специально для полузащитников с умением отдать пас любой сложности. Hypervenom – линейка именно для игроков атаки, с инновациями, которые должны помогать им на поле. Например, в переднюю часть бутсы, в зону наиболее частого контакта с мячом, дизайнеры встроили многослойный материал Poron. Качества напрямую зависят от скорости мяча: при низкой скорости касание мягче, при высокой – жёстче, что обеспечивает чёткий и акцентированный удар. А это важно для любого нападающего.

«Сейчас бутсы совсем другие по сравнению с теми, что были и 60-70, и даже 10 лет назад, – уверяет Мирослав Клозе, ставший гостем презентации – и главное, они стали намного легче». Вдобавок – технологичнее. Nike учитывал пожелания бомбардиров, вдохновлялся ими и сделал обувь, которой Левандовски, Кейн, Кавани, Рэшфорд и Игуаин будут забивать уже совсем скоро. Она поможет хищникам стать ещё круче.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гарри Кейн Гонсало Игуаин Маркус Рашфорд Неймар Роберт Левандовски Эдинсон Кавани Nike
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
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